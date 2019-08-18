 Российские пограничники задержали на границе Грузии и оккупированной РФ Южной Осетией 8 жителей грузинских сел

Семерых грузинских граждан задержали 17 августа, когда они поднялись на гору для совершения молитвы в местной церкви. Еще одного – задержали в этой же местности 18 августа. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Выражаем озабоченность в связи с похищением оккупационными силами в Шида Картли местных жителей вблизи оккупационной линии", – заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Грузии Владимир Константиниди.

По его словам, "провокации и инциденты, участившиеся на оккупационной линии, еще больше обостряют ситуацию безопасности".

Кроме того, как отметил грузинский дипломат, "продолжение оккупационными силами практики похищения и незаконных задержаний граждан Грузии является явной попыткой дестабилизировать ситуацию".

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Напомним, что 7 августа 2008 года российские войска вторглись на территорию Грузии под предлогом необходимости защиты граждан России (жителей Цхинвальского региона, которыми незаконно раздали гражданство России. - Ред.) и оккупировали большую часть Западной Грузии, и приблизились к Тбилиси на расстояние в 30 километров. После международного вмешательства российские войска были передислоцированы в два грузинских региона - Абхазию и Цхинвальский регион. Позже Россия признала оккупированные территории независимыми, назначив там свои марионеточные власти. По сей день эти территории (20% территорий Грузии) находятся под российской оккупацией, что подтверждено и признано международным сообществом. На оккупированных территориях Грузии дислоцированы до 10 тысяч российских военнослужащих.

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В результате войны погибли 408 граждан Грузии, из них 170 военнослужащих, 14 сотрудников МВД, 224 гражданских лиц. Число раненных и пострадавших составило 2232. Среди них 1045 военнослужащих. В результате войны до 30 тысяч человек добавились к армии беженцев, которых на данный момент в Грузии 263 598.

Россия по-прежнему не выполняет ни одно из обязательств, взятых в рамках международного соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.