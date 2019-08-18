 Россия обещает не разворачивать новые ракеты, пока этого не сделают США

Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" заявил министр обороны России Сергей Шойгу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.

Шойгу утверждает, что Россия готова к диалогу с США по ракетам средней и меньшей дальности, несмотря на выход Соединенных Штатов из договора о неразмещении ракет.

"Мы по-прежнему оставляем дверь открытой, мы по-прежнему придерживаемся того, что пока (в США) не появятся такие системы в Европе, мы ничего делать такого не будем, и у нас не появятся, пока не появятся (американские ракеты) в Азии, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и у нас не будет там", - сказал Шойгу.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 2 августа официально прекратил действовать российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

1 февраля госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что со 2 февраля его страна приостанавливает действие договора 1987 с СССР об отказе от размещения ракет малой и средней дальности. Решение США связано с тем, что Россия существенно нарушает условия договора.

В октябре прошлого года президент Дональд Трамп сообщил, что планирует отказаться от соглашения, сославшись на невыполнение Россией своих обязательств. Договор был подписан в 1987 году президентом США Рональдом Рейганом и лидером Советского Союза Михаилом Горбачевым.

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Вашингтон утверждает, что Москва нарушила договор РСМД, создав и развернув ракетную систему 9М729. По словам источника в Государственном департаменте, США недавно сообщили своим западным союзникам, что Россия уже развернула четыре дивизиона, вооруженных крылатой ракетой 9М729. Сейчас Россия располагает 100 такими ракетами.

4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.