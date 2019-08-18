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Все про:ракеты (810) Россия (73637) Шойгу (353)

 Россия обещает не разворачивать новые ракеты, пока этого не сделают США

Россия не станет разворачивать новые ракеты до тех пор, пока США не будут размещать свои ракетные системы в Европе и Азии.

Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" заявил министр обороны России Сергей Шойгу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.

Шойгу утверждает, что Россия готова к диалогу с США по ракетам средней и меньшей дальности, несмотря на выход Соединенных Штатов из договора о неразмещении ракет.

"Мы по-прежнему оставляем дверь открытой, мы по-прежнему придерживаемся того, что пока (в США) не появятся такие системы в Европе, мы ничего делать такого не будем, и у нас не появятся, пока не появятся (американские ракеты) в Азии, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и у нас не будет там", - сказал Шойгу.

Читайте на Цензор.НЕТ: Российские военные случайно запустили в оккупированном Крыму авиационную управляемую ракету

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 2 августа официально прекратил действовать российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

1 февраля госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что со 2 февраля его страна приостанавливает действие договора 1987 с СССР об отказе от размещения ракет малой и средней дальности. Решение США связано с тем, что Россия существенно нарушает условия договора.

В октябре прошлого года президент Дональд Трамп сообщил, что планирует отказаться от соглашения, сославшись на невыполнение Россией своих обязательств. Договор был подписан в 1987 году президентом США Рональдом Рейганом и лидером Советского Союза Михаилом Горбачевым.

Также на Цензор.НЕТ: Учитывая прекращение действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности Украина активизирует диалог с НАТО, - МИД

Вашингтон утверждает, что Москва нарушила договор РСМД, создав и развернув ракетную систему 9М729. По словам источника в Государственном департаменте, США недавно сообщили своим западным союзникам, что Россия уже развернула четыре дивизиона, вооруженных крылатой ракетой 9М729. Сейчас Россия располагает 100 такими ракетами.

4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Источник: https://censor.net.ua/n3143467
 
 
 Топ комментарии
 
Та Штаты дико ржут от таких ультиматумов. Их разведка знает больше о боеготовности кацапских ракет чем сами винтороги😀
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Дверь открыта... вход в Рассею... осторожно не поскользнитесь на пороге насрано
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Та Штаты дико ржут от таких ультиматумов. Их разведка знает больше о боеготовности кацапских ракет чем сами винтороги😀
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Та все навпаки зроблять
Це ж кляті москалі.
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Поверьте нам еще раз, дурачки. Или сделайте вид, что верите...
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Та вони вже розвернуті. Не свистіть. Точно так на кінці 70-х верещали проти крилатих ракет, а самі їх вже випробовували, стріляючи з ПЛ по цілі в Средиземці, а ми забезпечували огляд повітряного простору щоб нікого не було навкруги.
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уже развернули лошарик, и запустили буревесник под Северодвинском..... много трупов емель и всё секретно и всем медальки посмертно.......
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Амеры говорили, что двумя кликами на клавиатуре в Пентагоне могут обесточить всю козломордию😀
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Коли дойде до справи, то саме США будуть керувати рашковськими ракетами. Россия обещает не разворачивать новые ракеты, пока этого не сделают США - Цензор.НЕТ 5693
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Та чем управлять? Нечем там управлять, нихрена на кацапии нет, кроме нефти и газа😀
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Угу..Ща еще индусы последнюю сосну срубят.Ту,которую китайцы пропустили.)
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(росия обещает) по моему тут одно слово лишнее ..
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Эти два слова, друг другу, не только мешают, но и противоречат...
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А те несколько дивизионов, уже развёрнутых, порежете?...
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В воскресенье, 18 августа, около 11 утра в одном из домов в селе Патрикеево Базарносызганского района были обнаружены тела 66-летного мужчины, женщин 69 и 42 лет, а также двух четырехлетних детей с рублеными ранами. Все они были членами одной семьи. Позже возле вышки сотовой связи у села нашли тело 16-летнего подростка, родственника погибших. По одной из версий, подросток расправился с членами своей семьи, после чего покончил собой.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.
Как заявил представитель областной прокуратуры, подросток-убийца, скорее всего, страдал шизофренией. "При этом подросток из очень благополучной семьи, неоднократный участник олимпиад, отличник"
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Вот для этого, для размещения ракет, кацы и договорились и с Венесуэлой, и с Ираном, и с Сирией ранее ... о военно-морских базах.
Козе даже должно быть понятным нафига им чёрти где базы.
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якщо касаби сказали не розвернуть нові ракети - значить уже розвернули якусь совєцьку стару рухлядь
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***
обещала обещала и сама себе не верила... (с)

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Только американское тактическое ЯО в Украине гарантия против первого удара рфии.
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