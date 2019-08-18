 Бандит Сороченко, который избил ветерана АТО, задержан спецназом в Николаеве. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Журнал Житомира".

Как именно вышли на разыскиваемого, правоохранители не сообщают. В настоящее время, как сообщила спикер хмельницкой полиции Инна Глега, Сороченко везут из Николаева в Хмельницкий, где ему будут избирать меру пресечения.

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Бердичевский блогер Артур Сороченко был объявлен в розыск, когда полицейские нашли избитого им человека и тот подал заявление. Также он угрожал изнасилованием народному депутату Украины.



Сороченко уже отбывал наказание в местах "не столь отдаленных", после очередной отсидки стал записывать видео, на которых издевается над людьми (часто бездомными) за деньги, которые ему на банковскую карту скидывают зрители.

За этим жителем Житомирской области тянется целый шлейф криминальных правонарушений. Недавно в Хмельницком в отношении Сороченко открыли дело по статье "хулиганство", после того, как в сети появилось видео, где он избивает участника АТО. Сороченко подошел к группе молодых людей с видеокамерой, провоцируя их. В разговоре он сказал, что "Россия с нами не воюет", выяснилось, что его собеседник был в АТО.

Тогда Сороченко предложил выяснить отношения - отдал камеру, которая продолжила снимать, и ударил своего оппонента.

Видео быстро распространилось в соцсетях. А в полиции начали разбирательство, которое усложнялось тем, что ни в одной области не было зарегистрирована информация об инциденте, то есть в полицию никто не обращался. Личность Сороченко была известна, поскольку он ведет видеоблог.

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Предполагалось, что нападение могло произойти в Житомирской области, где зарегистрирован нападавший, но в ролике прозвучало слово "Хмельницкий" и полиция объехала город в поисках локаций похожих на ту, что была на видео. В результате такое место нашли. Установили и личность пострадавшего - им оказался участник АТО, который пошел служить добровольцем в 2014 году, а ныне демобилизован. В Хмельницком отделе полиции открыли уголовное производство по факту хулиганства. А пострадавший написал заявление.

Подозрению Сороченко объявили заочно и, поскольку его местонахождение неизвестно, объявили в розыск, попросив всех, кто владеет информацией о его месте пребывания сообщить ее в ближайший отдел полиции или набрав "102".

После того, как скандальное видео из Хмельницкого распространилось в соцсетях, участники АТО призвали найти Сороченко и заставить его извиниться. После этого бердичевский блогер выпустил ролик, в котором хвастается оружием и связями с СБУ и обещает калечить всех атошников, которые приблизятся к его дому.

Правда, чуть позже он обнародовал видео, в котором говорит, что уже встретился с атошниками и, что его не так поняли. Что он выступает за целостность и независимость Украины и уважает защищающих ее.

Однако после этого сайт "Миротворец" все равно занес Сороченко в свою базу данных, попросив полицию рассматривать это, как заявление о нанесении телесных повреждений и преступлении против нацбезопасности.