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Все про:Бердичев (38) избиение (9322) Сороченко Артур (1)

 Бандит Сороченко, который избил ветерана АТО, задержан спецназом в Николаеве. ВИДЕО

В субботу, 17 августа, вечером в Николаеве задержали скандального видеоблогера Артура Сороченко, который избил в Хмельницком ветерана АТО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Журнал Житомира".

Как именно вышли на разыскиваемого, правоохранители не сообщают. В настоящее время, как сообщила спикер хмельницкой полиции Инна Глега, Сороченко везут из Николаева в Хмельницкий, где ему будут избирать меру пресечения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бандит Сороченко, избивший ветерана в Бердичеве, угрожает азовцам, которые якобы пытались его найти: "Вас начнут калечить, стрелять в подъездах по одному". ВИДЕО

Бердичевский блогер Артур Сороченко был объявлен в розыск, когда полицейские нашли избитого им человека и тот подал заявление. Также он угрожал изнасилованием народному депутату Украины.

Сороченко уже отбывал наказание в местах "не столь отдаленных", после очередной отсидки стал записывать видео, на которых издевается над людьми (часто бездомными) за деньги, которые ему на банковскую карту скидывают зрители.

За этим жителем Житомирской области тянется целый шлейф криминальных правонарушений. Недавно в Хмельницком в отношении Сороченко открыли дело по статье "хулиганство", после того, как в сети появилось видео, где он избивает участника АТО. Сороченко подошел к группе молодых людей с видеокамерой, провоцируя их. В разговоре он сказал, что "Россия с нами не воюет", выяснилось, что его собеседник был в АТО.

Тогда Сороченко предложил выяснить отношения - отдал камеру, которая продолжила снимать, и ударил своего оппонента.

Видео быстро распространилось в соцсетях. А в полиции начали разбирательство, которое усложнялось тем, что ни в одной области не было зарегистрирована информация об инциденте, то есть в полицию никто не обращался. Личность Сороченко была известна, поскольку он ведет видеоблог.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Ти не додому йдеш, а тут сидиш, нах#й! Ти поняв?", - в Винницкой области полицейский ударил дубинкой задержанного и заставил его приседать. ВИДЕО (обновлено)

Предполагалось, что нападение могло произойти в Житомирской области, где зарегистрирован нападавший, но в ролике прозвучало слово "Хмельницкий" и полиция объехала город в поисках локаций похожих на ту, что была на видео. В результате такое место нашли. Установили и личность пострадавшего - им оказался участник АТО, который пошел служить добровольцем в 2014 году, а ныне демобилизован. В Хмельницком отделе полиции открыли уголовное производство по факту хулиганства. А пострадавший написал заявление.

Подозрению Сороченко объявили заочно и, поскольку его местонахождение неизвестно, объявили в розыск, попросив всех, кто владеет информацией о его месте пребывания сообщить ее в ближайший отдел полиции или набрав "102".

После того, как скандальное видео из Хмельницкого распространилось в соцсетях, участники АТО призвали найти Сороченко и заставить его извиниться. После этого бердичевский блогер выпустил ролик, в котором хвастается оружием и связями с СБУ и обещает калечить всех атошников, которые приблизятся к его дому.

Правда, чуть позже он обнародовал видео, в котором говорит, что уже встретился с атошниками и, что его не так поняли. Что он выступает за целостность и независимость Украины и уважает защищающих ее.

Однако после этого сайт "Миротворец" все равно занес Сороченко в свою базу данных, попросив полицию рассматривать это, как заявление о нанесении телесных повреждений и преступлении против нацбезопасности.

Бандит Сороченко, который избил ветерана АТО, задержан спецназом в Николаеве 01

Источник: https://censor.net.ua/n3143465
 
   
 Топ комментарии
 
Відпустять судді, яких призначив Петро Олексійович Порошенко
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Рецидивисту должен быть срок с коэффициентом 5.За угрозу населению и никаких амнистий и досрочных.И вообще нужно расширить максимальный срок до 50 лет ,не считая пожизненного.Израильский УК- нам в помощь.И против террористов -тоже.
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Все вірно.
Але можливо під особисте зобов'язання вийде... Стаття ***********... Тяжких наслідків нема...
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А почему этого животного не призвали в армию? Его законы Украины не касаются? Бандиты и отморозки не военнообязанные? Почему он - здоровый слабоумный психопат, избивает наших защитников и когда Зеленский со своими слугами усилит ответственность за оскорбление и покушение на наших героев?Сколько можно терпеть этот беспредел?При Порошенке терпели и сейчас ничего не меняется.
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Он в тюрьме не сидел и штрафбат тут ни при чем, пусть идет и служит как все, чтобы дурь с головы выветрилась, а то рыло и брюхо отъел и вытворяет чудеса. Его наша армия защищает, а он плюет на нее и Украину.
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А какая от него польза в АТО? Такой предаст и глазом не моргнет.
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армия это вам тюрьма что-ли? туда всех отморозков надо?
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Ну, мусить вийти. Інакше правильні хлопці не зможуть йому наваляти.
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Это еще относительно оптимистично - что он за поребрик сбежит. По пессимистичному (к сожалению, реалистичному) прогнозу, он убегать не будет.
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К тарнадовцам , и все получится именно так .
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черговий привід подякувати петі (за суди) та попроклинати Зеленського
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А что ЗЕ сделал за три месяца, чтобы изменить эти суды ? Ничего ? Значит это его суды, так как они его устраивают.
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Зелебобик, хочу напомнить, что Зе с нарушением закона распустил ВР, отправил в отставку кабмин, увольняет мэров... но, при этом судей он не трогает, а всего-лишь что-то там "инициирует". То есть, другими словами, везде где можно и нельзя он законы нарушает, а тут просто решил под видом "какой-то там непонятной болтовни в новой раде" он решил оставить старых судей. И при этом, постоянно будет напоминать, что это не его судьи, а судьи Порошенко. Я ничего не перепутал ? Правильно все написал ?
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ти зовсім нічого не зрозумів бо ти порохобот Бандита Сороченка, який побив ветерана АТО, затримали спецпризначенці в Миколаєві - Цензор.НЕТ 7372
1.хочу нагадати що верховна зрада купка коррупційної гидоти яка не хотіла працювати зовсім не ходила на засідання і мала 7 відсотків довіри людей тому я особисто вибачаю Зеленському
це "порушення" в країні тотального беззаконня.
2.кабмін ще працює що ти несеш те ж саме про мерів ніхто мерів у відставку на відправляв у київського мера є повноваження голови кмда яке у цього коррупціонера хочуть забрати
3.Суддів Зеленський не може звільняти в законодавстві такого немає от призначати так він може у ході перезапуску Судової реформи та органів які слідкують за суддями вккс та врп з рекомендаціями громадської ради доброчесності можно провести перекваліфікацію суддів та відсіяти всіх недоброчесних суддів але з нинішніми складами цих контрлюючих органів це неможливо.
для чого це я все розповідаю ...це як мітати бісер перед свинтусами
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из тех кто - уже прошел один день, почему Зеленский не сделал нас мыллионерамы? Поросята вы такие тупые)
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Работаешь учителем, получаешь 4000$ в месяц ?
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друзям порошенка?
до речі у ківаловському вузі петя захищав кандидатську
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завтра зелені мразі відпустять..
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Відпустять судді, яких призначив Петро Олексійович Порошенко
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Которых не уволил ЗЕ. Потому что это его судьи.
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https://censor.net.ua/ua/news/3137128/zelenskyyi_initsiyuye_perezapusk_sudovoyi_reformy_cherez_verhovnu_radu_ryaboshapka
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ЗЕ шагу ступить не может, чтобы что то не нарушить. И это его мало волнует. А тут вдруг "он не может". Может, просто они его вполне устраивают.
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Welle. Суди Мертвечука-Портнова-Ківалова.
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как же так получилось, что всякие мертветчуки получили это влияние в первые дни ************* зеленского, а до этого прятались по норам лишь изредка издавая звуки?
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Судді які добре бачать шо за ватнао-сепарська влада прийшла..
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Хочется верить, что суд в Хмельницке кардинально отличается от киевского окружного
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відпустять...і не таких відпускали..
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Рецидивисту должен быть срок с коэффициентом 5.За угрозу населению и никаких амнистий и досрочных.И вообще нужно расширить максимальный срок до 50 лет ,не считая пожизненного.Израильский УК- нам в помощь.И против террористов -тоже.
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да какой он рецидивист??? Рецидивист это по третьей ходке идет.А он пока еще "мужик".Да и вообще у нас эти понятия уже стерлись как то.То что он дурак так это точно.Отрицать очевидные вещи и заниматься бойней на камеру(видео) -ну разве умный человек такое будет делать???А зона не исправляет.Она наооборот усугубляет.Поэтому вывод однозначный-жизнь свою он успешно сломал себе сам.И никому кроме родителей он не нужен в этом мире...Украине тем более.Теперь его ждет уголовное будущее со всеми вытекающими.
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на зону б його, попка пухленька, - проживе якось )))
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Че то слишком много криминальных уродов в Николаеве развелось.
Попахивает что полиция в Николаеве на прикормке у криминала серъезно сидит.
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В любом городе полиция серьёзно сидит на прикормке у местного криминала.
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"Сороченко везут из Николаева в Хмельницкий, где ему будут избирать меру пресечения" (с) Нужно чтобы было так : ....где ему будут избирать меру пресечения отбивать почки
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"Сороченко уже отбывал наказание в местах "не столь отдаленных", после очередной отсидки стал записывать видео, на которых издевается над людьми (часто бездомными) за деньги, которые ему на банковскую карту скидывают зрители."

Ну охренеть... По этому поводу у правоохранителей претензий нет?
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Сороченко уже отбывал наказание в местах "не столь отдаленных", после очередной отсидки стал записывать видео, на которых издевается над людьми (часто бездомными) за деньги, которые ему на банковскую карту скидывают зрители. Источник: https://censor.net.ua/n3143465»

І зрітєлєй, хоча б тих хто скідивал бабло йому, з ним те ж на зону..
А Зону, треба зробити як у Запорозькому Коші. Котлован вільно на 100 *******. А харчів кидати на 50.
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Это какими надо быть уеанами что бы слать деньги другомку уеану за видео с издевательствами над бомжами?
Почему над бомжами?
Потомк что если издеваться над полноправным человеком у которого есть все инструменты для защитв себя в отличии от бомжа.то можно и огрести.
Поэтому над бомжами.
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Вот! А говорят, что полиция даром хлеб есть! Недолго пробегал, чертило! Хотя попытался подальше. Не вышло. Ну и славно!
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Т.е. если б пострадавший не был участником АТО, полиция и глазом не моргнула?
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Якби не було суспільного резонансу
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по указке карлика зэки в Украине и засланные зэки из мацковии всячески раскачивают ситуацию в Украине , надеюсь падла всю оставшуюся часть своей вонючей жизни будет работать на аптеку
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ні, такі падла зараз пройшли школу сєтєвого маркетинга в трускавці і незабаром отримають корочки депутатів.
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втікав поближче до вати.
сподіваюсь його добряче натовкли.
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Интересно под какой залог выпустят на ВОЛЮ.
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Может в сизо упадет сам головой об угол шконки
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Август, в теплых куртках? Это вроде видео задержания наркобарыг в Кривом Роге?
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он садист зона не исправила его и не исправит..... в лесопосадку..... и при попытке к бегству......
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Ну шо гребень товстожопий ? Дочiрiкался паскуда ?!
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Публичное раскаяние и поводить по губам.
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Видео задержания - фейк. Они в куртках. НАПИШИТЕ В ЮТУБЕ "ГРОМКОЕ ЗАДЕРЖАНИЕ В КРИВОМ РОГЕ", ЭТО ОТТУДА КАДРЫ.
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"... у нас просто будет деградация украинского народа"... Не будет. Уже есть. Обратите внимание на зебилов, они - самые многочисленные и яркие представители деградирующего населения. 9 из 10 - люмпены с зачатками мозга.
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Жалко что этого бройлерного петушка раньше не нашли правильные ребята которые ушаталиб его и на бутылку в ютуб
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На зону .су....Так ...тату йому зробити Бандита Сороченка, який побив ветерана АТО, затримали спецпризначенці в Миколаєві - Цензор.НЕТ 1990

..
....
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могли б жорстко , по-нормальному затримати паскуду , але панькаються із ним , як із власною дитиною.Розділяють мусора її переконання , теж ненавидять захисників України.
Чи знайдеться порядний чоловік , який переполовинив би їй ноги-руки-очі?
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ВОт это реальное видео, а не то что по ссылке в новости .
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Похвально, що затримали ..., а чи засудять ?))
А тих хто напали в Київі на учасника АТО , десь з рік тому , що батько працюе в штабі , а організатор* був з Рашки і втік в Польшу ...))як її відпустили вже , а ...її і не затримували ...позор
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Свинья должна быть поджарена (при попытке к бегству)
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Скоро побачимо його в депутатах слуги народу або в медведчука...

Смішно думати, що його накажуть по закону!
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та йому подуплитись - як тобі малюнок викласти , лише задоволення отримає і масаж простати .
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Хм."Злочинні мусора" з карного розшуку перевернули всю країну,знайшли терпілу,а потім бандюка.Паразити.Завадили хєроїчному Бидлєцькому(терпіла,наскільки я пам'ятаю,служив в "Азові"?) і його гоп-дружинам знайти і покарати нігадяя.
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Така істота однозначно голосувала за ватного кокаїнового смурфика. весь набор : раіся на враг, уй зна з ким воюємо, атовці - ніхто. Все вписується в ідеологію зеленої мразі, як не крути.
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Ну, ему крупно повезло, что его задержал спецназ, а не кто-нибудь другой. Ну ничего, еще не вечер.
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Ну не надо было в Николаев ,здесь такой падалью параши моют ...
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