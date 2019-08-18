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 Прокуратура показала фото экстрадиции наркобарона Сильвера в Израиль. ФОТО

Прокуратура Киева обнародовала фотографии экстрадиции в Израиль наркобарона Амоса Дов Сильвера.

Фотографии опубликованы на странице столичной прокуратуры в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Гражданин США Амос Дов Сильвер, задержанный после побега из аэропорта Борисполь, в ночь на 18 августа 2019 успешно экстрадирован из Украины в Государство Израиль. Иностранец был отправлен рейсовым самолетом из международного аэропорта Борисполь в сопровождении сотрудников Службы безопасности и подразделения "Альфа"", - сообщили в прокуратуре.

Сейчас мужчина фактически выданный компетентным органам Израиля.

Также на Цензор.НЕТ: Задержаны трое сотрудников СБУ, подозреваемые в помощи побегу наркобарона Сильвера во время его экстрадиции

Напомним, в пятницу, 16 августа, из аэропорта "Борисполь" во время экстрадиции в Израиль исчез наркобарон Амос Дов Сильвер.

В субботу, 17 августа, СБУ задержала сбежавшего во время экстрадиции главаря крупнейшего израильского наркокартеля Сильвера.

Задержаны трое сотрудников СБУ, подозреваемые в помощи побегу наркобарона Сильвера во время его экстрадиции.

Как сообщалось, в марте текущего года в Киеве был задержан гражданин США и Государства Израиль, разыскиваемый за организацию мощного международного наркокартеля. Израильские правоохранители прислали запрос в прокуратуру Киева с просьбой выдать этого злоумышленника. Гражданин с двойным гражданством разыскивается компетентными органами Израиля по обвинению в управлении мощной преступной организацией, которая наладила массовый сбыт наркотических веществ с использованием популярных мессенджеров и социальных сетей, вовлечении несовершеннолетних к использованию опасных наркотиков и участия в других преступлениях, совершенных преступной организацией.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Беседуем" с теми, кто поспособствовал бегству из аэропорта наркобарона Сильвера, - Матиос. ФОТО

Прокуратура показала фото экстрадиции наркобарона Сильвера в Израиль 01
Прокуратура показала фото экстрадиции наркобарона Сильвера в Израиль 02
Прокуратура показала фото экстрадиции наркобарона Сильвера в Израиль 03
Прокуратура показала фото экстрадиции наркобарона Сильвера в Израиль 04

Источник: https://censor.net.ua/n3143464
 
 
 Топ комментарии
 
Это ж надо так обосраться, отпустили же сто процентов за бабки первый раз.
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Особенно "круто" и "воинственно", выглядят СБУшники в пехотных боевых "разгрузках", под автоматные "рожки", и гранаты... Самое уязвимое место на теле - живот, "нараспашку"... (Они-бы, ещё, "наручи", с "поножами" рыцарскими, натянули...). Нормальные "опера всего мира, в сопровождении, одевают незаметные бронежилеты, рассчитанные на противостояние пистолетной пуле и ножу, и защищающие грудь и живот, а тут какая-то, "клоунада"...
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Отлично. СБУ и денюжку взяли за побег и товар доставили.
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Это ж надо так обосраться, отпустили же сто процентов за бабки первый раз.
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Вчера же тех троих и повязали. Уже беседовали с ними.
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Но исправились же? Поняли что деньги деньгами, а ссорится с Израилем, США и ЕС себе дороже.
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С Израилем? Да он наших вообще вышвыривает более половины, говорят. Прилетел ты а им чет не понравилось - и полетел ты обратно.
Каждому говну в жопу заглядывать - вообще останемся в одних шароварах(заложенных)
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Я об этом преступнике пишу. И о репутации страны. А что там с простыми израильтянами наши власти делать будут это их дело.
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Ложки нашли, но осадок остался...

Тепер хлопець бізнесом поділиться....
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Отлично. СБУ и денюжку взяли за побег и товар доставили.
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Ну хоть так уже доставили и то хорошо, а то абоср назревал знатный
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похоже, по любому на колыму не собирался )
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Особенно "круто" и "воинственно", выглядят СБУшники в пехотных боевых "разгрузках", под автоматные "рожки", и гранаты... Самое уязвимое место на теле - живот, "нараспашку"... (Они-бы, ещё, "наручи", с "поножами" рыцарскими, натянули...). Нормальные "опера всего мира, в сопровождении, одевают незаметные бронежилеты, рассчитанные на противостояние пистолетной пуле и ножу, и защищающие грудь и живот, а тут какая-то, "клоунада"...
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А я думал что меня одного это смутило
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Ты обиделся? Оказалось, что ты не один, "не дурак"...
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То есть ты утверждаешь что те кого это не смутило "дураки"?
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Для "лохов"? Меня всегда "на смех разбирало", когда видел на охоте, охотников, с полуметровыми "тесаками"... Я сам, даже среднего размера, кабана, разделывал с помощью складного ножа, без фиксатора, с длиной лезвия в 10 см...
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Просто там нашивка "СБУ", щоб виглядало "гордо і красіво"
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Знаешь, на самолёте Як-28 (фронтовом бомбардировщике), было "оборонительное вооружение" - автоматическая пушка, защищающая переднюю полусферу... Боекомплект - АЖ ПЯТЬДЕСЯТ снарядов... Скорострельность - около 300 выстр/мин. Это - примерно, то же самое
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Куда девал сокровища убиенной тобой тещи? Говори
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В аэропорту и в украинском самолёте он на украинской территории.
Когда покажут его фото под конвоем израильтян - вот тогда экстрадиция и состоялась.
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Самолет - это не посольство, экстерриториальностью не пользуется. Как только приземлились в Бен-Гурионе - уже в Израиле.
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А навіщо вони нап'ялили жилєти на футболки? Традиція?Взяли штурмом террориста?Хтось може пояснити.
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Може кошерним так і сказали: штурмували Умань танками
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Друзья кто хочет изменить свою сферу деятельности? и открыть свой интернет магазин и потом начать успешно его продвигать в интернет есть отличная шанс научится этому прейдя на сайт https://marketingonline.com.ua/ и выбрать один из курсов который вам более подходят
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Баканов стоял у трапа и неистово рыдал: - Прости братан, но ребе Натаньяху дал больше. Я же не смогу изменить вере ... в деньги... да и на Землю Обетованную всё же возвращаешься... ... передай тёте Циле привет.... Она тебе чисто-кашерную правду рассказала здесь точно Цирк, но ты не должен был быть таким, Цирк за деньги...
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молодец. Рассмешил комика. Зайдёшь в ОП, получишь 10 тысяч. А там и в Лигу смеха пойдёшь.
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поки до Ізраїля добереться - бідняком стане )))
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Ці СоБіУшники зовсім не хитрі. Влаштували б ще декілька втеч перед екстрадицією, могли б до кінця кар"єри зарплату не отримувати.
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