 "Мы теряем главные признаки любого государства - население и территорию", - Кулеба

Об этом в статье для издания "Зеркало недели" пишет постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
"Волны реформ и очередных "полных перезагрузок" почти развалили материк бюрократического аппарата государства, создав при этом одинокие островки эффективности, едва выдерживающие штормы реальности. Госслужба как система хромает на обе ноги. В конечном итоге – и это самое страшное – мы теряем главные признаки любого государства – население и территорию", – написал он.
Дипломат отметил, что территория "уменьшилась из-за незаконной оккупации другим государством", а людей страна теряет "по нескольким причинам одновременно: смертность, миграция и та же оккупация".
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"Как ни странно, но на этом буревом фоне мы все равно движемся вперед. Об этом свидетельствуют ряд экономических макропоказателей, осторожная эволюция политической системы, лихорадочная, но живая демократия и социология. Недопустимо медленно и невыразимо болезненно, но движемся", – считает Кулеба.
По мнению дипломата, существует риск ослабления государства до критически низкого уровня. "Это будет серое хлипкое государство, которое гордится своими амбициями, но не имеет ни человеческих, ни финансовых, ни технологических ресурсов и способности их реализовать", – предполагает он.
Для того, чтобы избежать этой участи, Украине нужно определиться с ответами на три вопроса – о "красных линиях", о безопасности и о способах заработка, считает Кулеба.
Также на Цензор.НЕТ: "Мы сначала отправляем моряков в какие-то миссии, где их захватывают в плен, - а потом, спасаем их, запуская бумажные кораблики или одевая на руки резиночки с их фамилиями", - Яременко
"Способность ключевых украинских игроков договориться о красных линиях и соблюдать эту договоренность, грамотное балансирование в вопросе жесткой безопасности, более открытый подход к вопросу идентичности и захват своей доли мирового рынка высоких технологий — это путь к построению современного эффективного государства, о котором мы из поколения в поколение мечтали и получили наконец в 1991 г.", – написал дипломат.
"Зеленський - продовження овоча й мародера. Він до президенства розважав цих двох таїм подібних на вечірках за іхні брудні гроші"
Порошенко низвёл людей на уровень животных своим воровством и коррупцией.
В три раза опустить гривну и нагреть себе миллиарды на этом, мог только мародёр Порошенко, маниакально ненавидящий украинский народ.
А у 2018 у ватні мізки совків і полєзних, було вкинуто лозунг : «Патріот, це той, любить Україну, і ненавидить її владу».....
Да ну... Хлоп закінчив універ і зразу став аташе... І з 2003 року нічо не помінялось...
Уряд скасував державне регулювання цін на продовольчі товари та послуги на ринках опубліковано 09 червня 2017 року о 12:30
А по моєму - потрібно... Навіть обов'язково, при чому весь керівний склад.
Не спеши отгонять, зе-сваты только дорвались
це типу шо йде здорова хмара і вітер і відчувати що буде гроза. тут не відчував тільки сам Петро.
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Вспомнился Джон Сильвер, почему-то:
"Вы говорите, что наше дело пропащее. Клянусь громом, вы даже не подозреваете, как оно плохо! Мы так близко от виселицы, что шея моя уже коченеет от петли. Так и вижу, как болтаемся мы в железных оковах, а над нами кружат вороны. Моряки показывают на нас пальцами во время прилива. "Кто это?" - спрашивает один. "Это Джон Сильвер. Я хорошо его знал", - отвечает другой. Ветер качает повешенных и разносит звон цепей. Вот что грозит каждому из нас" (с)
Кстати, этот Кулеба, он ведь не из сторонников Зеленского, да?
Порох был исключением: он рулил сам.
свою карьеру в банке «Украина» Ющенко начал с того, что 3 миллиарда рублей, в частности, с превышением своих служебных полномочий и личной подписью, были переведены в Москву, а затем конвертированы в десятки миллионов долларов. И только представьте себе, какие в 1991-м году это были средства», - подчеркнул Смешко.
Он также рассказал, что по данному факту было начато уголовное производство:
«Было уголовное производство, которое шло до 1994-го года. Но на закрытии этого производства Виктор Ющенко своей рукой да еще и на русском языке написал: «Прошу закрыть уголовное дело против меня в связи с амнистией».
Итог Украина опустилась еще ниже по уровню благосостояния
там почти один хёр шо сучмы-кравчуки, шо "националисты"
Украинцы хотели такую власть: жадную, лживую и безответственную. Они её получили.
А с Украины бегут только неудачники неумеющие воровать и как лохи желающие работать.
Мы свободная страна - Мека для клоунов, блогеров и лентяев. Мы единственные в мире патриоты выбросившие ядерное оружие и готовые голой жопой забить врага. Только мы можем разрешить себе содержать чиновников-миллионеров и только наш президент умеет играть хреном на рояле. Завидуйте, неудачники
Почему же украинцы , бежавшие от тяжёлой житухи в Украине на запад , проголосовали за "своего тирана" Пороха и его партию ?? Странно , неправда ли . !?
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После этого высера можно спокойно этого деятеля-государственника вывести за сарай и усыпить с мотивировкой: "эксгибиционизм полной интеллектуальной ущербности".
Государство ВСЕГДА И ВЕЗДЕ НЕ ЭФФЕКТИВНО. Государство сидящее в экономике и раздающее помощь дефективному бизнесу не эффективно в кубе.