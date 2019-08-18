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 Политика Украины
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Все про:независимость (218) Кулеба Дмитрий (152)

 "Мы теряем главные признаки любого государства - население и территорию", - Кулеба

Территория страны уменьшается из-за российской оккупации, а население - из-за смертности, миграции и оккупации. Для того, чтобы не превратиться в "серое хлипкое государство", необходимо решить вопрос с "красными линиями", безопасностью и экономикой.

Об этом в статье для издания "Зеркало недели" пишет постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Волны реформ и очередных "полных перезагрузок" почти развалили материк бюрократического аппарата государства, создав при этом одинокие островки эффективности, едва выдерживающие штормы реальности. Госслужба как система хромает на обе ноги. В конечном итоге – и это самое страшное – мы теряем главные признаки любого государства – население и территорию", – написал он.

Дипломат отметил, что территория "уменьшилась из-за незаконной оккупации другим государством", а людей страна теряет "по нескольким причинам одновременно: смертность, миграция и та же оккупация".

Читайте на Цензор.НЕТ: Когда двое террористов "ЛНР" заходят к нам и спокойно возвращаются к себе - это бессилие государства, - Кулеба

"Как ни странно, но на этом буревом фоне мы все равно движемся вперед. Об этом свидетельствуют ряд экономических макропоказателей, осторожная эволюция политической системы, лихорадочная, но живая демократия и социология. Недопустимо медленно и невыразимо болезненно, но движемся", – считает Кулеба.

По мнению дипломата, существует риск ослабления государства до критически низкого уровня. "Это будет серое хлипкое государство, которое гордится своими амбициями, но не имеет ни человеческих, ни финансовых, ни технологических ресурсов и способности их реализовать", – предполагает он.

Для того, чтобы избежать этой участи, Украине нужно определиться с ответами на три вопроса – о "красных линиях", о безопасности и о способах заработка, считает Кулеба.

Также на Цензор.НЕТ: "Мы сначала отправляем моряков в какие-то миссии, где их захватывают в плен, - а потом, спасаем их, запуская бумажные кораблики или одевая на руки резиночки с их фамилиями", - Яременко

"Способность ключевых украинских игроков договориться о красных линиях и соблюдать эту договоренность, грамотное балансирование в вопросе жесткой безопасности, более открытый подход к вопросу идентичности и захват своей доли мирового рынка высоких технологий — это путь к построению современного эффективного государства, о котором мы из поколения в поколение мечтали и получили наконец в 1991 г.", – написал дипломат.

Источник: https://censor.net.ua/n3143463
 
   
 Топ комментарии
 
А ещё нужно выбирать президентов для которых - Украина понад усэ , а не пингвины с шаурмой .!! "Мы теряем главные признаки любого государства - население и территорию", - Кулеба - Цензор.НЕТ 748 .Или шаурма из пингвинов .. "Мы теряем главные признаки любого государства - население и территорию", - Кулеба - Цензор.НЕТ 8821 .
"Мы теряем главные признаки любого государства - население и территорию", - Кулеба - Цензор.НЕТ 1882 .
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Особенно если эта жопа зелёная.
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Рыба гниет с головы, даже если вместо головы - жопа...
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Проблема приобрела угрожающий характер при порохе !
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Порошенко - продолжение овоща и работал в его преступном правительстве.
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Пост таких "володимирів миків" після відлучення від влади зюзекоманди на чолі з недонаполеоном буде виглядати десь так:
"Зеленський - продовження овоча й мародера. Він до президенства розважав цих двох таїм подібних на вечірках за іхні брудні гроші"
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Возможно, но банда мародёра Порошенко, доведшая Украину до руины своим воровством, не только гниложопая но и гниломозгая.
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Та понятно! В супермаркете на праздники стоял в очередях? Зубожилых видел?
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очередей нет, зубожилых миллионы... Средняя пенсия в Украине - 80 евро, это уровень содержания одной собаки или кота в приюте для животных в Гамбурге или Стокгольме.
Порошенко низвёл людей на уровень животных своим воровством и коррупцией.
В три раза опустить гривну и нагреть себе миллиарды на этом, мог только мародёр Порошенко, маниакально ненавидящий украинский народ.
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"сегодня" - этоуже при зюзе. Его зюзики ужео бъявили, что эпохабедностизакончилась. У пенсов уже пенсия выросла?
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Вы не путайте трусы с парусами,когда он будет через ВР иметь всю полноту власти, только тогда можно предъявлять претензии.
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Чувак, переставай долбить перед тем, как заходишь на Цензор... "Мы теряем главные признаки любого государства - население и территорию", - Кулеба - Цензор.НЕТ 3503
"Мы теряем главные признаки любого государства - население и территорию", - Кулеба - Цензор.НЕТ 5556
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...ну так расслабь мышцу, чтобы не ерзал, а двигался уверенно...
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"Волны реформ и очередных "полных перезагрузок" почти развалили материк бюрократического аппарата государства, создав при этом одинокие островки эффективности, едва выдерживающие штормы реальности. Госслужба как система хромает на обе ноги. В конечном итоге - и это самое страшное - мы теряем главные признаки любого государства - население и территорию", - написал он Источник: https://censor.net.ua/n3143463

А у 2018 у ватні мізки совків і полєзних, було вкинуто лозунг : «Патріот, це той, любить Україну, і ненавидить її владу».....
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Ради интреса модно взят любое государственное и коммунальное предприятие. И сделать анализ - смена руководства по партийному признаку смешит профессионалов.
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Ну, два нужно любить власть, которая одеваться вышиванки и разговаривая на мове мародерствует во время войны, торгует и торгуется с агрессором. Вместо реальной защиты, порошайничает, при этом безбожно разворовывать его....
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Так а что не так?Или надо было петю любить,несмотря ни на что?Ты можешь пояснить?
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Если каждый раз при смене власти, перетрязивало все государственныйе учреждения и назначатьСВОИХ( безграмотных и сопливых). И те в свою очередь садят своих. А профессионалы уходят
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https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

Да ну... Хлоп закінчив універ і зразу став аташе... І з 2003 року нічо не помінялось...
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А некоторым дуракам , типа вас, вообще бесполезно объяснять что либо . Сидите в вашей зеленой луже и квакайте 😀😀😀
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А как вы отличаете проф,по соплям? "Мы теряем главные признаки любого государства - население и территорию", - Кулеба - Цензор.НЕТ 2570
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А вас видно в институте этому не учили . Или вы вообще имеете 4 класса образования.
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ЗЕбилы ликуют, будет счастье, включили ждуна! им по ТВ показали карнавал обещаний, а главные действующие лица-труппа клоунов и лакеев. не припоминаю, что бы смешные лилипуты создали что то материальное. кроме зрелищ ничего. и на забывайте зубожилые истину--- " Сторона гроба, обращенная к потребителю, не украшена"! идите на рынок, и считайте сколько уже сегодня вам обойдется красная похлебка. а в зиму войдете -картофель 30, капуста 40, лук 25, морковь 30, свекла 35. хлеб перевалит за 18, и сало за 150. вот тогда закукарекаете-не хотим зрелищ, хотим хлеба, жрать давай! а еще плюс цена на газ, электричество, воду и тело. это вам будет прививка ЗЕленкой.
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))))))я еще лет 20 тому назад решил проблему зубожиння даже для своих правнуков. давай еще на рынке порегулируй! вообще е@ан@лся. вы, кугутня, вместо того что бы ждать покращення перед телевизором и монтором, лучше бы садили картошку, как раньше.
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привіт хамло,досі випиваеш? якщо накрав сиди мовчки поки не посадили "Мы теряем главные признаки любого государства - население и территорию", - Кулеба - Цензор.НЕТ 9033
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завидуешь))) общая особенность ЗЕбилов, помимо низкого интеллекта и малообразованности, это МАЛООБЕСПЕЧЕННОСТЬ, а главным движущим чувством этой группы являются ЗАВИСТЬ и основанная на ней КЛАССОВАЯ НЕНАВИСТЬ.
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Ну да,таких бизнесменов поднявших бабло на картошке ещё 20 лет назад пол форума. "Мы теряем главные признаки любого государства - население и территорию", - Кулеба - Цензор.НЕТ 5733
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начинал с наперстков, потом кидали таких как ты лохов, потом немножко гладили, просили поделиться, заграница, контрабас, и дальше честный бизнес. а ты реально думай про картошку, ты же не стерляжью икру кушаешь на завтрак как я, а сало с борщом.
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Ти диви... Хлоп з 2003 року на державній службі і розказує яке небезпечне перезавантаження влади... Він бть ніде крім держ служби не працював... І за ющенка і за януковича і за порошенка...І вважає що вона знищена... І перезавантажувати не можна...
А по моєму - потрібно... Навіть обов'язково, при чому весь керівний склад.
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ватнигу!! - аримя, мова, вира!!..дебилзе!!!
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"Способность ключевых украинских игроков" кто мля эти игроки, что за бредятина, белая горячка или истерика на фоне потери корыта.
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А шо Коломой уже потерял корыто?
Не спеши отгонять, зе-сваты только дорвались
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"развалили материк бюрократического аппарата государства"(с) - це він про яку країну світу каже?
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Ну, Кулеба відомий песиміст... Хоча: песиміст - це добре обізнаний оптиміст. Або: оптиміст з чуцйкою - що характерно для Кулеби. Ще минулої осені він кричав, що параші повернуть право голосу в ПАРЄ..., як відчував, що Петро вибори програє...
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як відчував, що Петро вибори програє...\\\\\\\\


це типу шо йде здорова хмара і вітер і відчувати що буде гроза. тут не відчував тільки сам Петро.
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А ещё нужно выбирать президентов для которых - Украина понад усэ , а не пингвины с шаурмой .!! "Мы теряем главные признаки любого государства - население и территорию", - Кулеба - Цензор.НЕТ 748 .Или шаурма из пингвинов .. "Мы теряем главные признаки любого государства - население и территорию", - Кулеба - Цензор.НЕТ 8821 .
"Мы теряем главные признаки любого государства - население и территорию", - Кулеба - Цензор.НЕТ 1882 .
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Ого-го!!! Не более и менее, да? Потеря признаков государства, да? Если уже официальное лицо так откровенничает, то дела не просто плохи...

Вспомнился Джон Сильвер, почему-то:
"Вы говорите, что наше дело пропащее. Клянусь громом, вы даже не подозреваете, как оно плохо! Мы так близко от виселицы, что шея моя уже коченеет от петли. Так и вижу, как болтаемся мы в железных оковах, а над нами кружат вороны. Моряки показывают на нас пальцами во время прилива. "Кто это?" - спрашивает один. "Это Джон Сильвер. Я хорошо его знал", - отвечает другой. Ветер качает повешенных и разносит звон цепей. Вот что грозит каждому из нас" (с)
Кстати, этот Кулеба, он ведь не из сторонников Зеленского, да?
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Рыба ищет где глубже а человек где лучше.. если государство Украина не может создать своим гражданам достойные условия проживания то нет ничего удивительного в том что люди вымирают и массово бегут в другие страны в том числе с территориями...
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Государством Украина с 1991 по 2014-й год управляли мародёры. С 2014-го у власти были националисты, которые начали постепенное восстановление страны. Конечно, мародёрам это не понравилось, и они профинансировали избирательную кампанию гороховых шутов.
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Націоналісти Україною ніколи не правили правили крадійкуваті хохлосовки кучма,порошенко.ющенко або відвертий зрадник янкуовоч.
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Тоесть Ющенко вы тоже в мародеры записали и по вашем первый Майдан закончился провалом?
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Ющенко был говорящей головой, как и Янук, и Зе. Реально управляет делами глава АП.
Порох был исключением: он рулил сам.
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Ющенко у 2004 році міг розгромити всю ригоаналівську банду натомість віддав януковичу межигір'я та Україну.

свою карьеру в банке «Украина» Ющенко начал с того, что 3 миллиарда рублей, в частности, с превышением своих служебных полномочий и личной подписью, были переведены в Москву, а затем конвертированы в десятки миллионов долларов. И только представьте себе, какие в 1991-м году это были средства», - подчеркнул Смешко.
Он также рассказал, что по данному факту было начато уголовное производство:
«Было уголовное производство, которое шло до 1994-го года. Но на закрытии этого производства Виктор Ющенко своей рукой да еще и на русском языке написал: «Прошу закрыть уголовное дело против меня в связи с амнистией».
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Государством с 2014 года управляли бездари и воры,а не националисты...
Итог Украина опустилась еще ниже по уровню благосостояния
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А до 2014 года управляли олигархи и их приспешники
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а чёго "националисты" нё садили мародеров то?
там почти один хёр шо сучмы-кравчуки, шо "националисты"
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Самое глубокое место это жопа для рыб самое то .

Украинцы хотели такую власть: жадную, лживую и безответственную. Они её получили.
А с Украины бегут только неудачники неумеющие воровать и как лохи желающие работать.
Мы свободная страна - Мека для клоунов, блогеров и лентяев. Мы единственные в мире патриоты выбросившие ядерное оружие и готовые голой жопой забить врага. Только мы можем разрешить себе содержать чиновников-миллионеров и только наш президент умеет играть хреном на рояле. Завидуйте, неудачники
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А чего поляки бегут на заработки , например - в Англию и Германию ( 1,5 млн по последним данным ).? Польша не может обеспечить поляков работой "Мы теряем главные признаки любого государства - население и территорию", - Кулеба - Цензор.НЕТ 5231 .??
Почему же украинцы , бежавшие от тяжёлой житухи в Украине на запад , проголосовали за "своего тирана" Пороха и его партию ?? Странно , неправда ли . !?
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Поляки бегут в Германию потому что там больше платят но на эти деньги поляк нанимает украинца для работы в стране.. а кого может нанять украинец? в том то и вся суть трагедии что украинец низшее звено пищевой цепочки.
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Я не россиянин.. но не суть .. ваши же источники говорят иное...Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время общения с активом украинской общины в Торонто."Россия ведет против нас войну, но все равно три миллиона украинцев живут в РФ. То есть почти каждый двенадцатый украинец сейчас - в России. И среди них есть много тех, кто не любит и Путина и Россию, но считают, что не имеют иного выбора. Они говорят: мы так всю жизнь зарабатывали деньги, - и их надо понять", - сказал КлимкинИсточник: https://censor.net.ua/n3062708
.
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Это результат потужных рыгВОРм. И ставка на "дешевую рабочую силу", пыжження с покращщеням, чередуемое с объяснением от небожыделей, что вы, лохи, "много едите" и "долго живете".
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Кулеба не розуміє шо корінь проблеми в тому що у нас 28 років панувала тотальна коррупція та безкарність кланово-олігархічна система яка зрослась з бюрократичним аппаратом що нехтував людьми (а люди це головний скарб кожної держави) коррупція - головна причина війни,розвалу с/г промисловості а від того і міграції врат территорії.
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як завжди..танці ---- два кроки вперед один назад...так і рухаємось..всі роки
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Прям по ленину,только у него шаг вперед и два назад
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Какое государство, если народ выбрал зелёных дебилов. Ну развалится Украина и черт с ней, чем жить в таком позорище.
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Украина перестала быть нормальным государством по причине олигархического уклада в экономике - это разграбление ресурсов олигархами при пособничестве продажного и жадного чиновничьего аппарата. Украина теряет человеческий ресурс именно по этой причине - невозможности обеспечить нормальное проживание доходами и бесперспективность будущего. Майдан привёл к власти очередных дебилов, которые не стесняясь отдали без боя треть территории и при этом стали наживаться на оборонзаказе якобы для защиты территории. Люди гибнут напрасно. Перспективы нет. Новый президент ни на что не способен - несет всякую чушь в эфир - я вам гарантирую, я лично контролирую и так далее. Украина превратилась в болото из самой промышленно развитой республики бывшего Союза - интересно, а куда это все исчезло? Население - старики плюс безграмотная быковатая молодежь в своей основной массе, которая кроме как орать и плясать с бутылкой дешевого суррогата ничего не в состоянии делать. С каждым годом упадок государства просто впечатляет. А, экономический рост на бумаге - это очковтирательство Гройсмана, причём временное.
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"Волны реформ и очередных "полных перезагрузок" почти развалили материк бюрократического аппарата государства, создав при этом одинокие островки эффективности, едва выдерживающие штормы реальности.
После этого высера можно спокойно этого деятеля-государственника вывести за сарай и усыпить с мотивировкой: "эксгибиционизм полной интеллектуальной ущербности".
Государство ВСЕГДА И ВЕЗДЕ НЕ ЭФФЕКТИВНО. Государство сидящее в экономике и раздающее помощь дефективному бизнесу не эффективно в кубе.
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Ну так надо было 5 лет страной заниматься, а не воровать, прикрываясь патриотизмом. Все просто.
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при ***** пару мільйонів українців поїхали випити кави у Відень, і чомусь не повернулись )))
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Один из главных паразитов вещает... Ну-ну!
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Мне так нравится "незаконная оккупация" - как дуд-то оккупация может быть законной)))
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Чтобы не уменьшалось население ,нужно расстрелять 3 000 чиновников -корупционеров ,судей,прокуроров ,министров ,депутатов .Главный враг Украины= Это украинские олигархи и чиновники .
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