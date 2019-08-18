 Разумков: Быстро закончить войну на Донбассе не получится

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью НВ заявил глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, который вероятнее всего станет спикером Верховной Рады.
"Конечно, от нас (нового парламента. - Ред.) будут хотеть быстрого окончания войны, хотя все понимают, что быстро завершить ее не удастся, и решает это вовсе не парламент. Это большой путь, который должна пройти вся страна, все мы вместе", - отметил Разумков.
Говоря о повестке дня будущего парламента в первые месяцы его работы и приоритетных законопроектах, он отметил, что страна сейчас в такой ситуации, что любой сектор является приоритетным.
На просьбу журналиста конкретизировать, какие непопулярные вопросы новоизбранные депутаты готовы решать в первую очередь, председатель партии назвал рынок земли.
"Рынок земли, конечно, спорный вопрос. Его решение, с одной стороны, может снизить поддержку, но, думаю, нам удастся решить его так, что это сыграет нам в плюс", - сказал Разумков, однако отказался говорить о конкретных законопроектах "до окончания их анализа и начала слушаний".
включай ждуна и выздоравливай.
дамбац ЛИЧНАЯ феодальная вотчина ахметова.ПОЧЕМУ украинцы должны это отвоевывать и восстанавливать....чтобы ахметка ЕЩЕ удесятирял свое состояние???...он и так нажился на войне на роттердамах+++.
Я за резервацию.
І про що іще ви набрехали ?
Продати бізнес і не продали? Що конкретно, мармазель, говоріть?
В чому різниця?
КМУ - Порохатий.
ВРУ - Також.
Гепрокурор і військовий прокурор - також.
Міністр оборони і МЗС - також.
Голова СБУ також,
Ти взагалі часом на Дурки втік?
Для того аби дізнатись, що в діжці гівно не обов"язково просити, як ти, велику ложку. Для цього досить мати життєву практики і вісутність нежитю,
Те, що буде з приходом Бариги, я 5 років тому кричав на всіх перехрестях, бо знаю його 26 років.
Так само я знаю точно, що ЗЕ і його оточення не буде красти.
Це вже не мало для початку, якщо не все.
Ти ж сидиш і зловтішаєшся з кожної невдачі нової влади. Так, вони будуть. Але це будуть невдачі тих, хто щось робитиме а не тих, хто поміняв "на потоках" людей Януковича на своїх.
От в чім різниця....
І це до речі, зрозуміли майже все населення, окрім 8% відвертих дегенератів.
Не так вже й багато - не більше і не менше аніж в будь-якому здоровому суспільстві.
Пессимизм - это всего лишь слово, которым слабонервные называют мудрость.М.Твен
А обіцяли ж когось посадити і грошенят трохи підкинути
Не можна нікого садити, поки Генпрокурор Луценко. котрий отримав вказівку триматись до останнього. Те ж робить і Грицак. Спробував прдати у відставку Клімкін - ВРУ не прийняла відставку і,, головне не затвердила Пристайка. Про о говорити, коли йде відвертий саботаж старої влади? А що витворяє Матіос і інша скурвлена, перекрашена з ПРигоаналів бидлота?
Хтось із вчених (здається один російський профіесор) сказав, що не існує ні однієї проблеми в світі, яку б суспільство не здатне було бвирішити без участі Держави. Здається це починає показувати сьогодення, коли до влади приходять не штатні і записні злодії вроді шуфрича і такого ж Порошенка.
А те, що ти бив пику Шуфричу, ні про що не гворить. Він прдукт "совка" такого помісти в конкурентне середовище - через рік все просре а через другий - буде просити милостиню. Тільки в Державі Бариги такі можуть розраховувати на успіх. ЗЕ - тут виняток із правил але вже маємо можливість спостерігати (Трамп, Макрон, канцлер Австрії), як кількість переходить у якість і правила міняються.
Країна потребує героїв. а пі..да народжує бухгалтерів.
Не буде другого де Голля хана лягушатнікам
...ля опять катавасия таже ... из далека начинают
да им выродкам жидарным она выгодна
ні?
ЭтоТ большой путь скоро будете, Димочка, Вы проходить по пустой территории страны, если не прекратите издеваться над людьми, которым вначале этого самого Вашего личного пути Вы говорили совершенно другое. Без обид! Я просто за справедливость!
Вы уж огласите - сколько километров имеет этот Ваш пусть, о котором Вы говорите! И если мы все вмете должны его пройти, то и людям дайте возможность во что-то обуться и одеться! Дайте людям жить по-людски! Прекратите поднимать тарифы! Или Вы думаете, что только Вы хотите кушать?
...Свиду вроде порядочный человек, а такое говорит, что уже ни в какие ворота не лезет...
"Ох, деньги, деньги, деньги, деньги, рублики,
Франки, фунты-стерлинги да тугрики!
Ой, день-день-день-день-деньжата, денежки,
Слаще пряника, милее девушки!
Все ищут ответа - загадка жизни в чем?
А мне плевать на это, я знаю, что почем! "
Там, где деньги и власть, там нет места стыду и совести... Эх, грабли, где вы взялись то...
Зебилы, Зебобики...черти шо творится в головах у людей. За что? На каком основании Вы оскорбляете? Вы - кто? Вы умнее меня? Замечательно! Тогда заткнитесь, пожалуйста! Спасибо, ответа не надо.
"Бачили очі, що купували?... Їжте, хоч повилазьте...".
официальная - Быстро закончить войну на Донбассе не получится
бытовая - зебилы, мы вас снова нае#али !!!
Язиком болтати на багато легше ...
ОбамаПорошенко продовжує сцяти їм в штани.
обсуждения нового устройства Республики громад. По старому страна не выживет.
"Нада просто пєрєстать стрєлять!"
Ну что же, добро пожаловать в реальность, поверившие этим проходимцам.