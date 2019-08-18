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 Политика Украины
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Все про:Супрун Ульяна (559) Разумков Дмитрий (148)

 Разумков: Во многих вопросах не поддерживаю Супрун, но выделяю в качестве позитива процедуру закупки медпрепаратов

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, который вероятнее всего станет спикером Верховной Рады, заявил, что недоволен ходом медицинской реформы и во многих вопросах не поддерживает и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Разумков заявил в интервью "НВ".

На вопрос журналиста, какие три завершенные реформы он хотел бы видеть итогом своей работы в парламенте, Разумков ответил: "Это большая политическая реформа, которая включает много компонентов и антикоррупцию в том числе. Это образовательная и медицинская реформы, ходом которых я недоволен".

Он также добавил, что во многих вопросах не поддерживает Ульяну Супрун, но выделяет в качестве позитива процедуру закупки медпрепаратов.

"А во всем остальном… Я был в больницах в Василькове, где живу, и это явно не то, чего хотят люди, я не вижу заметных результатов этой реформы", – подытожил Разумков.

Также читайте: Супрун рассказала о встрече с Зеленским, на которой обсуждалось продолжение реформы медицины

Источник: https://censor.net.ua/n3143459
 
 
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.....и лечи геморой у доктора пальчевского Разумков: Во многих вопросах не поддерживаю Супрун, но выделяю в качестве позитива процедуру закупки медпрепаратов - Цензор.НЕТ 8979
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Руководить Украиной будет Этот.
Петрушка-ЗЕ вместе с шутовским офисом - дешевая ширма
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А лохи голосували за цю ширму. На лісапєті. Разумков: Во многих вопросах не поддерживаю Супрун, но выделяю в качестве позитива процедуру закупки медпрепаратов - Цензор.НЕТ 313
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Ось подивимось на вашу рехворму. Критикуючи пропонуй.
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Медреформа ЗЕ:

"И каждый второй - тоже герой
В рай попадет вслед за тобой" Разумков: Во многих вопросах не поддерживаю Супрун, но выделяю в качестве позитива процедуру закупки медпрепаратов - Цензор.НЕТ 4749
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Он явно идиот. Реформа больничного звена ещё не началась ! С 1-го июля идёт реформа вторичного звена (новая схема финансирования врачей-специалистов, по схеме "деньги ходят за пациентом", как уже сделано в первичке).
Кто-нибудь может посоветовать "Отцу Народа" заглянуть в закон о реформе здравоохранения, прежде всего указав на сроки выполнения этапов реформы ?
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Кстати, конечно он не видит результатов - он же лечится в частных клиниках ! Откуда ему знать о том что такое выбор семейного врача, подписание декларации, система "деньги ходят за пациентом" ?
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Ребята, эти кварталовцы доведут страну до цугундера. Они же профнепригодны !
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