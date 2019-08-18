 Разумков: Во многих вопросах не поддерживаю Супрун, но выделяю в качестве позитива процедуру закупки медпрепаратов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Разумков заявил в интервью "НВ".
На вопрос журналиста, какие три завершенные реформы он хотел бы видеть итогом своей работы в парламенте, Разумков ответил: "Это большая политическая реформа, которая включает много компонентов и антикоррупцию в том числе. Это образовательная и медицинская реформы, ходом которых я недоволен".
Он также добавил, что во многих вопросах не поддерживает Ульяну Супрун, но выделяет в качестве позитива процедуру закупки медпрепаратов.
"А во всем остальном… Я был в больницах в Василькове, где живу, и это явно не то, чего хотят люди, я не вижу заметных результатов этой реформы", – подытожил Разумков.
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"И каждый второй - тоже герой
В рай попадет вслед за тобой"
Кто-нибудь может посоветовать "Отцу Народа" заглянуть в закон о реформе здравоохранения, прежде всего указав на сроки выполнения этапов реформы ?
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Кстати, конечно он не видит результатов - он же лечится в частных клиниках ! Откуда ему знать о том что такое выбор семейного врача, подписание декларации, система "деньги ходят за пациентом" ?
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Ребята, эти кварталовцы доведут страну до цугундера. Они же профнепригодны !