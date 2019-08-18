 Великобритании грозит нехватка продуктов в случае выхода из ЕС без соглашения, - The Sunday Times

Документы попали в распоряжение британского издания The Sunday Times, информирует Цензор.НЕТ. В них сказано, что выход из Евросоюза без соглашения между Лондоном и Брюсселем чреват кризисом работы портов, жесткой границей с Ирландией и ростом расходов на социальное обеспечение.

Беспрецедентная утечка составленных правительством Великобритании документов с прогнозами последствий выхода из ЕС выявила конкретные пробелы в планировании на случай непредвиденных обстоятельств. Например, 85 процентов грузовиков, пересекающих Ла-Манш, "могут оказаться не готовы" к прохождению таможни во Франции, написано в досье. В результате сбои в портах могут продлиться до трех месяцев, пока не наладится транспортный поток.

Британское правительство также считает, что планируемые меры по избежанию проверок на границе Ирландии и Северной Ирландии окажутся нереализуемыми, что вероятно приведет к жесткой границе. Не исключены массовые протесты, которые могут привести к блокированию дорог.

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Пошлины на импорт бензина могут привести к закрытию двух нефтеперерабатывающих предприятий, лишению 2 тысяч человек рабочих мест и забастовкам. Из-за задержек на пропускных пунктах могут возникнуть проблемы с поставками свежих продуктов, из-за чего цены на них вырастут.

Первоначально Великобритания планировала выйти из состава Евросоюза 29 марта, но к этому сроку так и не определилась с планом "Брекзита". В апреле 27 стран-членов ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе договорились предоставить Лондону отсрочку до 31 октября. Борис Джонсон настроен вывести страну из ЕС 31 октября - в том числе без соглашения с Брюсселем, реализовав сценарий "жесткого" Brexit. Многие депутаты парламента Британии, в том числе в его собственной партии, выступают против хаотического Brexit, поэтому не исключено, что Палата общин может проголосовать за недоверие правительству Джонсона.

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