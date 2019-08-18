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 За рубежом
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Все про:Великобритания (2195) Brexit (185)

 Великобритании грозит нехватка продуктов в случае выхода из ЕС без соглашения, - The Sunday Times

Британское правительство подготовило секретный отчет о возможных последствиях так называемого "жесткого" Brexit. В нем говорится о дефиците продуктов, медикаментов и топлива.

Документы попали в распоряжение британского издания The Sunday Times, информирует Цензор.НЕТ. В них сказано, что выход из Евросоюза без соглашения между Лондоном и Брюсселем чреват кризисом работы портов, жесткой границей с Ирландией и ростом расходов на социальное обеспечение.

Беспрецедентная утечка составленных правительством Великобритании документов с прогнозами последствий выхода из ЕС выявила конкретные пробелы в планировании на случай непредвиденных обстоятельств. Например, 85 процентов грузовиков, пересекающих Ла-Манш, "могут оказаться не готовы" к прохождению таможни во Франции, написано в досье. В результате сбои в портах могут продлиться до трех месяцев, пока не наладится транспортный поток.

Британское правительство также считает, что планируемые меры по избежанию проверок на границе Ирландии и Северной Ирландии окажутся нереализуемыми, что вероятно приведет к жесткой границе. Не исключены массовые протесты, которые могут привести к блокированию дорог.

Читайте на Цензор.НЕТ: 31 октября Великобритания выйдет из состава ЕС без всяких "но" и "если", - Джонсон

Пошлины на импорт бензина могут привести к закрытию двух нефтеперерабатывающих предприятий, лишению 2 тысяч человек рабочих мест и забастовкам. Из-за задержек на пропускных пунктах могут возникнуть проблемы с поставками свежих продуктов, из-за чего цены на них вырастут.

Первоначально Великобритания планировала выйти из состава Евросоюза 29 марта, но к этому сроку так и не определилась с планом "Брекзита". В апреле 27 стран-членов ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе договорились предоставить Лондону отсрочку до 31 октября. Борис Джонсон настроен вывести страну из ЕС 31 октября - в том числе без соглашения с Брюсселем, реализовав сценарий "жесткого" Brexit. Многие депутаты парламента Британии, в том числе в его собственной партии, выступают против хаотического Brexit, поэтому не исключено, что Палата общин может проголосовать за недоверие правительству Джонсона.

Также на Цензор.НЕТ: США "с энтузиазмом" поддержат жесткий Brexit, - Болтон

Источник: https://censor.net.ua/n3143458
 
 
 Топ комментарии
 
Великобритании грозит нехватка продуктов в случае выхода из ЕС без соглашения, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 5222 у газеті Правда за липень 1941 року на першій сторінці писали "Голод у Німеччині". Тут хтось із правди пише?
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Бред какой то...как Британия жила до вступу в ес
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Мы им еду ,а они нам побольше КРЫЛАТОГО летального Великобритании грозит нехватка продуктов в случае выхода из ЕС без соглашения, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 9724
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у газеті Правда за липень 1941 року на першій сторінці писали "Голод у Німеччині". Тут хтось із правди пише?
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Если будет совсем туго, своих можем принять назад. Если захотят
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ну допустим для картохи британский климат самое то - главное не ленись на даче и всегда будешь жрать от пуза...а вообще, просто удивительно насколько могущественен Путин - и здесь руку приложил... Великобритании грозит нехватка продуктов в случае выхода из ЕС без соглашения, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 4292
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Кто это путин? ***** знаю, пзд мрж вую знаю, путина не знаю.
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Такое скажут...вот уж за кого не переживаю... эти в голод едят торты...
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за неимением хлеба масло мажут прямо на колбасу? Великобритании грозит нехватка продуктов в случае выхода из ЕС без соглашения, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 8767
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ну...овсянки сэр, должно хватить на всех))) и five on clock то же )))))
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Бред какой то...как Британия жила до вступу в ес
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сначала они были бедными, а потом их обакрали
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Дебіли... Які жахливі дебіли... Кращого подарунка ***** годі було й придумати...
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правильно делают, это сборище бюрократов надо послать куда подальше
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Нехай не турбуються. Наші бариги все вивезуть з України і завалять їх харчами щоб наваритись.
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Их хремль прокормит - это же нквдисты пытаются развалить ЕС всеми силами . А европейцы - лохи ведутся
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Это в Великобритании, а что уж говорить об Украине и каких усилий это стоило, чтобы переустановить экономические связи разрушенные агрессией паРаши...
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Konecno brity silnaja strana,no jesly ujdiot s ES bez soglosenyje ix zdut stagnacija na mnogo let.mozet oni eto neponimajet.Es pozicija dolzna byt jasna bez isliucenyjo Germaniji ili Franciji.ES mozet zdelat iz angliji blyn Великобритании грозит нехватка продуктов в случае выхода из ЕС без соглашения, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 7828
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