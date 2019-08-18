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 ГБР: Таможенник на Ивано-Франковщине задержан за требование $2,5 тыс. взятки

Государственное бюро расследований (ГБР) в Киеве задержало на взятке в размере $2,5 тыс. начальника одного из постов Ивано-Франковской таможни Государственной фискальной службы Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила пресс-служба ГБР.

"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, разоблачили начальника одного из таможенных постов Ивано-Франковской таможни ГФС Украины на вымогательстве неправомерной выгоды в размере $2,5 тыс. за таможенное оформление ткани", - говорится в сообщении.

Как отмечается, чиновник требовал неправомерную выгоду от физических лиц-предпринимателей за несоздание искусственных препятствий при растаможивании товаров, ввозимых из стран ЕС, и успел получить $2 тыс. за беспрепятственное оформление товара "ткань для изготовления роллет".

Правоохранители задержали чиновника в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения неправомерной выгоды. Ему готовят сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотрудник Киевской таможни задержан на взятке 450 долл. за оформление автомобиля, - ГБР. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3143457
 
 
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Вже хоть не 100 доларів... Видно десь по шиї дали оперативникам...

І друге радує... Нема спільної групи набу, сбу, військової прокуратури, під процесуальним керівництвом генеральної прокуратури... Додумались, що самі з себе дебілів роблять...
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Таможенникам, с трудоустройством, надо давать условный срок, шоб потом если шо - сразу на нары
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