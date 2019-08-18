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Все про:насилие (194) Нацполиция (9928) Черновцы (395)

 Мужчина в Черновцах до смерти забил сожительницу, ему грозит 10 лет тюрьмы

Полиция Черновцов задержала мужчину, избившего сожительницу до смерти.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на департамент коммуникации полиции Черновицкой области.

"Выехав на сообщение о задымлении в одном из домов спального района города Черновцы, следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции обнаружила в квартире тело мертвой 32-летней женщины. Кроме умершей, в доме находился ее сожитель", - сказано в сообщении.

Мужчина не мог объяснить полицейским обстоятельства смерти женщины.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что она умерла от множественных телесных повреждений. По версии следователей, женщину избил ее 42-летний сожитель.

Также на Цензор.НЕТ: Мужчина избил патрульную, приехавшую на вызов из-за того, что он бил жену

Черновчанина арестовали. Ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Суд отправил подозреваемого под стражу, ему грозит до 10 лет за решеткой.

Источник: https://censor.net.ua/n3143456
 
 
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Животное. Нет, даже хуже. Те обычно своих самок не убивают. Интересно, он за конец эпохи бедности голосовал?
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б*же, нет такой новости где бы не был устроен срач(((
а между прочим это то чего и добиваются(добились)"братья"
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Надо дать ему возможность исправиться и проверить через десятку - не убьет ли снова кого-то.
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не лучше віпустить через 5 по закону ссявченко,только хардкор
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