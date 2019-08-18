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 Политика Украины
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Все про:амнистия (367) Безсмертный (322) Донбасс (19177)

 Если мы идем по пути мира, то нам придется проводить амнистию для отдельных категорий наемников РФ, - Безсмертный

Роман Безсмертный, уволенный на этой неделе из Трехсторонней контактной группы в Минске, считает, что Украине придется проводить амнистию наемников РФ.

Такое мнение он высказал в интервью "Главкому", передает Цензор.НЕТ.

"Если мы идем по пути мира, амнистию проводить придется, но только в отношении отдельных категорий обвиняемых", - объясняет политик.

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"Общей амнистии Украина провести не может. Ведь есть военные преступления или преступления против человечности, которые не подпадают под амнистию, не имеют срока давности. Наказание за такие преступления при любых условиях рано или поздно наступает", - говорит политик.

Безсмертный отмечает, что "отрезанные конечности, простреленные колени, пытки колючей проволокой на горле и на руках - преступники, совершившие такие преступления не подпадают под амнистию ни при каких условиях, ни в каких государствах".

"О других можем говорить. Например, родителей посадили в погреб. А сыну сказали, что если он не возьмет оружие и не пойдет служить, то их убьют. Другой вариант, нужно было выжить, есть и пить, пришлось взять в руки оружие и пойти, скажем, в охранники. Вспомните, даже шуцманшафт батальоны ( "охранные команды", особые подразделения, карательные батальоны, действовавшие под непосредственным командованием немцев и вместе с другими немецкими частями. Формировались основном из местного населения и военнопленных) не подпали под судебный Нюрнбергский процесс. Поэтому все это вещи, на которые давным-давно в мире составлены категории", - говорит Безсмертный.

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Политик уверен, что в Украине никто не позволит расширять этот список. "Очевидно, что надо сейчас думать, как проводить эту амнистию", - отмечает он.

Источник: https://censor.net.ua/n3143455
 
   
 Топ комментарии
 
Украине Донбасс не нужен .там всё равно останется зазомбированное прокацапское быдло .
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Почалась повністю здача України ху.........йлу !

Патріотів України садять за грати, а сепарам амністія і крісла у верховній зРаді...

Справа йде до реальної громадянської війни і клоунська команда громадянську війну розпалює!
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Рома, от кого получил темники на этот раз?
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Украине Донбасс не нужен .там всё равно останется зазомбированное прокацапское быдло .
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Если не уничтожать внутри страны Свинарчуков и Кононенко с Коломойскими и Ахметиками , то будет и Харьков и Днепр .
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Так хоть і Київ, головне,щоб Західна Україна відновила самостійність...
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Амністують, віддадуть, призначать на всі посади сєпарів, поцілують руку пуйла, а потім від нароного гніву здриснуть. Історія повторяється.
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Головне, що добровольців за те, що допитували бандитів із застосуванням примусу судять я садять, а бандюків пропонують амністувати. Дивні діла твої, українська Фемідо!
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Судять тому що діють закони мирного часу, а не війни.
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Аналогично нам не нужен Харьков, Днепр, Николаев, Одесса? И вообще, весь восток и юго-восток Украины? Про Крым тогда лучше и не вспоминать.
Нет, это не метод. Нужно вспомнить, как поступил Сталин с Кенигсбергом и его окрестностями: территория наша, а население депортировать. Да и сейчас в Крыму поступают примерно также: проукраинское меньшинство выдавливают и замещают "правильными" поселенцами из-за поребрика.
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Бидло звалить НАХ з Донбасу на Колиму або в Магадан, а землю СВОЮ МИ СОБІ ЗАБЕРЕМ!!!
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Московська пропаганда зробила свою справу не тільки на Донбасі. Ось заробітчани з Харкова в Тернопільській області: "...И она меня сегодня спросила, почему я не разговариваю на украинском языке, а я послал её на х*й. Взял бы, с*ка, автомат и тра-та-тах"... https://espreso.tv/news/2019/08/17/**********************************************************************************************************************************
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очень напоминает нашу жизнь . очень многие кто в 14-ом горло рвали за Пороха теперь резко позеленели и рвут жопу за Вовочку . интересно узнать цвет их следующего идола Если мы идем по пути мира, то нам придется проводить амнистию для отдельных категорий наемников РФ, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 1541
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напомни когда за Пороха рвали? ты наверное участвовал 1й раз, и тебе показалось. в 2014 некогда рвать, быдло как обычно спряталось под стол, мрази смылись от мобилизации на рашку, а здоровые и адекватные пошли в армию, на фронт или волонтеры. примерно такая известная всем пропорция 70х30.
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ты забыл еще одну категорию . очень многочисленную . в Расею они не уехали . и на фронт не пошли . на армию тоже ни копейки не дали . за то в соцсетях кричали больше всех . любую неудачу на фронте раздувая до вселенских масштабов и тут же назначали виноватых . это так называемые зрадофилы . вот теперь многие из них нежно возлюбили Вовочку пацифиста

ПыСы будь добр пиши внятно сообщения . я так и не понял в чем это я участвовал в 1й раз ?
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В яблочко.
Минские соглашения спасли ихние сраки от расстрелов русней прямо на улицах украинских городов.
Поэтому они не нашли ничего умнее как обвинить петю в заключении этих соглашений.
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А звідки за твоєю версією Порошенко набрав уже у першому турі 54 відсотки у 2014 році? Твій любий Зєля і той у першому турі набрав біля 53 відсотків. Тому не завжди, велика частина теперішніх зєбенят у 2014 році жопу дерла саме за Порошенка. 😁
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Рома, от кого получил темники на этот раз?
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Да? А, может, легче пойти "по пути закона"?...Бессмертный, хватит юлить!... Как куда ни влезешь, так и начинаешь "колебаться вместе с "линией партии..."!!!
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Парашенко перевертається на мальдівах
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що лахто, заздриш, перевертаючись в якомусь сраному геленджику?
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Миру там не буде, а зрадники так ними і залишаться. Вчити тебе нікому, а мені ніколи.
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Нічого нового, нижче текст п.5 мінських домовленостей.. Хто писав текст - петя зізнався в інтерв'ю для УП..
" 5. Забезпечити помилування і амністію шляхом введення в чинність закону, що забороняє переслідування і покарання осіб у зв'язку з подіями, що мали місце в окремих районах Донецької і Луганської областей України."
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Это предусмотрено международными обязательствами Украины.
Которые последние пять лет ВР успешно игнорирует.
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Невиконання владою країни взятих нею міжнародних зобов'язань - не додає авторитету такій країні.. Перед взяттям зобов'язань - просто потрібно думати..
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Это Пу с ПАП хотели что бы их договорняк стал международным обязательством, но в ВР не прошло .
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Так откажитесь от этих соглашений Пе и Пу.
Честное слово.
Вы как те ежики которые плачут но прододжают жрать кактус.
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черт, иди на огород! кому нужна твоя тухлятина! издохнешь же от голода-картошка 30, капуста 40, лук 25, свекла 20, морковь 30. хлеб 18, сало 150, мясо 250. зубожилое, это ждет тебя уже через 2 месяца! покращення.
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Складається враження, що прихильники петі вже самі себе залякали своїми апокаліптичними прогнозами до всирачки.. Добре, що прогнози петіних прихильників суспільство сприймає як нікчемну та примітивну брехню, що й було доведено результатими виборів як 21-го квітня , так і 21-го липня.. Сходи провітрись, подихай свіжим повітрям - а то видно як тобі вже дах зриває від "побєд рошєна"...
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Общество явно ошиблось.
Как никчемную брехню обществу нужно было воспринимать обещания Зеленского.
Сейчас просто наступает час расплаты.
Так как общество захотело поосто халявы не приеладывая к этому труда то совсем не удивительно что американцы сольют Украину обратно в совок.
Может это опрос общественного мнения был.
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Вспомните, даже шуцманшафт батальоны ( "охранные команды", особые подразделения, карательные батальоны, действовавшие под непосредственным командованием немцев и вместе с другими немецкими частями. Формировались основном из местного населения и военнопленных) не подпали под судебный Нюрнбергский процесс. Поэтому все это вещи, на которые давным-давно в мире составлены категории", - говорит Безсмертный. Источник: https://censor.net.ua/n3143455

Помним когечно Роман.
Этот принцип давно пересмотрен.
Как раз наоборот они должны нести двойную ответственность.
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Он и в самом деле уверовал, что он бессмертный...?
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На щастя рому вже ніхто і ні про що не питає...

Я от одного не розумію у росії в конституції закріплениі Кримськотатарська і Українська мова в Криму... Тим не менше на практиці їх там знищили...

Що мішає нам прийняти закон про амністію і створити спецпідрозділ по винищенню вати?
Всяких прокуратур і набу за дофіга... От на їх основі сформувати батальйон...ті тихо системно вирізати вату...
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Его уволили неделю назад и похоже правильно сделали.
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Идут они нахрен эти "отдельные категории" ублюдков и коллаборантов.. пусть в крайнем в парашу свою любимую перебираются и сюда больше ни ногой никогда
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Что он несет, какая мама в подвале, какие охранники. Там из местных воюет частично идейные а частично( особенно последние годы) те кто просто не находит другой работы, заводы то стоят.
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Я к тому что невиновных там нет, так что ненужно никакого разделения, захотел зарабатывать убивая так будь любезен отвечать по закону.
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Ви може й проведете амністію для них, а вони для наших захисників? Сумнівно. Вони будуть по всій Україні, займатися темними ділами, "плювати" вам і українцям в обличчя. А хтось з проукраїнською позицією зможе заїхати на Донбас і висловитися без загрози життю і свободи? Впевнений ні! Вони патріотам шиють по 25! років, а корегувальник на котрому велика кількість загиблих і поранених вийшов з тюрми. Не вийде з цієї "ідеї" нічого доброго, бо ви намагаєтеся із злодіями спілкуватися мовою закону, яким вони відверто нехтують!
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И тут я согласен с Безсмертным ,вспомните Колумбию...но другого пути нет
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Почалась повністю здача України ху.........йлу !

Патріотів України садять за грати, а сепарам амністія і крісла у верховній зРаді...

Справа йде до реальної громадянської війни і клоунська команда громадянську війну розпалює!
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Хаха а не вы ли пару дней назад кричали что Зеля сливает Украину увольняя патриота Безсмертного.))
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Нет не мы ,это вы всё врёте,это агенты ФСБ анекдоты строчат
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а им то что? тут громадянська, а они громадяне Израиля, все поголовно, и уже давно. самолет и на Тель Авив.
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Роман Безсмертний тільки озвучив один із пунктів Мінського договорняка Путін -Порошенко !!! Адже в тому документі, який підписав особисто "патріот" Порошенко є пункт про ПОВНУ амністію сепаратистів . незалежно від їх дій проти України ! Тобто під дію цього договорняка підпадають і ті , хто вбивав українських солдат ! Далі : Мінські домовленості передбачають особливий статус Донбасу ( своя міліція з числа озброєних сепарів яка не підпорядковується МВС України, своя прокуратура яка також не підпорядковується ГПУ України, право вето на будь -яке рішення Верховної Ради України з боку нардепів від Донбасу) ! Все це підписав Порошенко, який зараз бореться проти "реваншу антиукраїнських сил"...
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Из этого пункта есть автоматически исключения.
Это преступления подпадающие под юрисдикцию международного суда в Гааге.
С самого начала это и предполагалось.
То что ВР не привела в соответствие с международным свое законодательство это отдельный вопрос.
Но амнистировать такие преступления Украине не может.
Это нарушение международных обязательств.
Что касается второй тезы.
С тех пор как Р.Бессмертный изучал в институте международое поаво все кардинально изменилось.
Собибор, расположенный на территории оккупированной во времена национал-социализма Польши, был лагерем уничтожения евреев. До двух тысяч человек в день погибали в газовых камерах, замаскированных под душевые. В общей сложности в Собиборе было уничтожено до 250 000 человек. Заключенных подвозили железнодорожными составами. Надзиратели загоняли их в камеры и пускали смертельный угарный газ. Потом они закапывали трупы и чистили камеры для следующих жертв.

Суть обвинения

Корнелия Рабиц
Одним из таких подручных надзирателей и был, как уверяет прокуратура, украинец Иван Демьянюк. Его обвиняют в причастности к уничтожению 29 000 евреев. Есть документальные свидетельства того, что свое смертоносное "ремесло" он, вместе с другими пособниками, освоил в учебном эсэсовском центре.

Смягчает ли вину Демьянюка то, что до этого он угодил в немецкий плен и пытался спасти свою собственную жизнь? Нет. Демьянюк все обвинения отрицает. Он, мол, и понятия не имеет, что творилось в Собиборе, а потом в Майданеке и Флоссенбюрге. И вообще, его спутали с двоюродным братом. А сам он был простым военнопленным. Звучит не слишком убедительно.

Да, скорее всего, Демьянюк был всего лишь подручным, маленьким винтиком в гигантской машине смерти. Наверняка были и более страшные преступники. И многие из них сумели избежать наказания. Это вина немецких судов. И вот теперь этот процесс в Мюнхене. Возможно, он станет последним судом над нацистским преступником в Германии. Демьянюку 89 лет, он, судя по всему, болен. Он старчески упрям. Он требует помилования, хотя даже его вина в суде не доказана.

Для убийц нет срока давности

Демьянюка ждет суд с соблюдением всех норм правового государства. Будут приняты во внимание его возраст и состояние здоровья. Наверняка процесс будет сложным и затяжным. Исход его нельзя предсказать, ведь в суде должна быть доказана конкретная и индивидуальная вина подсудимого. Окажется ли Демьянюк когда-либо за решеткой немецкой тюрьмы? Сомнительно. Так может быть, и процесс не стоило затевать? Нет, стоил
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Сєпари і агентура путіна вже у верховній раді, зараз зеленські будуть легалізовувати сєпарські ракові пухлини у тілі Україні, повна амністія терористам, посади, компенсації, влада...
Вже почались репресії проти АТОшників, посадки...

Сєпари вже мають владу в Україні, рано чи пізно ці сєпари почнуть переслідувати і вбивати українців і воїнів АТО, почнеться повний безпрєдєл, формування по всій Україні банд із сєпарів ОРДЛО, а мусара очолювані сєпарами почнуть це все кришувати...

Справа йде до поглинання України цим криміналом і репресій всіх українців, справа йде до громадянської війни. Можете заскрінити мої слова!
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И как их различать? Там же 9 из 10 кашу варили, а десятый воду возил. Ещё УБД им дай. Раз такой гуманист, иди 24го на Крещатик, донеси свою идею ветеранам. Ты же бессмертный.
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Надо пристрелить или снять скальп у кого нибудь из родственников єтого дебиловатого йолопа и рассказать ему о мирном пути ...
Просто нет слов выразить всю ненависть к этим ******, похорящим украинскую нацию
И ведь ****, ни одного дня не воевала за Украину
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Пусть этот весь полу Якщо ми йдемо шляхом миру, то нам доведеться проводити амністію для окремих категорій найманців РФ, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 8864 ватный приплод с Донбасса Россия забирает себе для тушения пожаров на дальнем востоке.а также для улучшения своего генофонда,
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Ми йдемо шляхом миру, тому мирно всіх сраних кацапів засудимо і посадимо, а хто не погодиться, тому запропонуємо або йти в 3,14зду на Колиму або на Йух в Магадан і так виженемо всіх і з Донбасу, і з Криму, і ПОВЕРНЕМО СОБІ СВОЮ ЗЕМЛЮ!!!
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Для мене індикатор того, що Україні клоунська влада приготувала повну здачу ху......йлу, це те, що як і при Порошенку, так і при Зеленському такі як Медведчук, ще не сидять в тюрмі, а організовують спокійно у Києві разом з зеленськими повну здачу України ху......................йлу !
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Пора зрозуміти,що народ там практично весь винен, вони на референдум ходили, вони бойовиків підтримували, вони ходять на українську територію за розвід даними, ці люди звали Путіна, і не ******* України її мови та культури, на людей плювали, тому вважаю, що ці території в теперішній час не повинні бути ні в якому разі у складі України, вони є знищені та розкрадені Росією, шахти затоплені та знищені, тому і ніякої цінності вже не значать для держави, тим більше з тим народом жити разом вже не можна .ні при яких умовах. бо вони такіж самі вбивця як і сама Росія та сам Путін, тільки китайська стіна від них спасе Україну, інший шлях може привести до повного розпаду держави,...
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Ромко, як завжди, НІ В КУТ, НІ В ДВЕРІ... АНАЛітик мля...
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В администрации Украины говорят что военного парада не будет,потому что граждане Украины устали от войны,а если это надо Украинскому народу,то пусть в окопах защищают граждан Украины Якщо ми йдемо шляхом миру, то нам доведеться проводити амністію для окремих категорій найманців РФ, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 3752
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Шо????

Народ пусть защищает граждан если ему это надо?

Пять баллов.
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Амнистия - это хорошо и нужно, есть отличные варианты, которые использовались для власовцев - например 15-20 лет амнистии, без права на другую амнистию для опущенцев ЛД Нацистских Резерваций, расстрел - прекрасная амнистия для солдат и офицеров частей Ваффен СС россии и гестапо-мгб, ну а повешение - тоже амнистия, для тех кто работает в оккупационных администрациях россии на Донбассе.
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от реально...А КАК МІ ХОТЕЛИИИ????, хотим всех посадить???- надо штурмовать миллионник Донецк...+ Ростов в придачу....
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вопрос к петиным патриотам так президент был прав когда убрал вот этого безсмертного или не прав?
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никакой амнистии, безмертный - предатель, как и кучмо, как и мертвечук..
а безмертный пусть отвечает перед законом за свою деятельность против Украины и подмахи оккупантам..
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Svitlana Sylkina - https://www.facebook.com/kathleen.vaughan.338/posts/2637165529662133
Вчера в 01:26 ·

В коридорах адміністрації нашого президента висіли портрети наших солдатів. Kарликовий маларос їх поміняв на картинки з шовурмою та іншими помиями. Цю сиплу ***** трісёт від всього українського і українців. Як і 73% дебілів, що віддали голос за цього недоука.
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