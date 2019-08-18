 Если мы идем по пути мира, то нам придется проводить амнистию для отдельных категорий наемников РФ, - Безсмертный

Такое мнение он высказал в интервью "Главкому", передает Цензор.НЕТ.
"Если мы идем по пути мира, амнистию проводить придется, но только в отношении отдельных категорий обвиняемых", - объясняет политик.
"Общей амнистии Украина провести не может. Ведь есть военные преступления или преступления против человечности, которые не подпадают под амнистию, не имеют срока давности. Наказание за такие преступления при любых условиях рано или поздно наступает", - говорит политик.
Безсмертный отмечает, что "отрезанные конечности, простреленные колени, пытки колючей проволокой на горле и на руках - преступники, совершившие такие преступления не подпадают под амнистию ни при каких условиях, ни в каких государствах".
"О других можем говорить. Например, родителей посадили в погреб. А сыну сказали, что если он не возьмет оружие и не пойдет служить, то их убьют. Другой вариант, нужно было выжить, есть и пить, пришлось взять в руки оружие и пойти, скажем, в охранники. Вспомните, даже шуцманшафт батальоны ( "охранные команды", особые подразделения, карательные батальоны, действовавшие под непосредственным командованием немцев и вместе с другими немецкими частями. Формировались основном из местного населения и военнопленных) не подпали под судебный Нюрнбергский процесс. Поэтому все это вещи, на которые давным-давно в мире составлены категории", - говорит Безсмертный.
Политик уверен, что в Украине никто не позволит расширять этот список. "Очевидно, что надо сейчас думать, как проводить эту амнистию", - отмечает он.
Нет, это не метод. Нужно вспомнить, как поступил Сталин с Кенигсбергом и его окрестностями: территория наша, а население депортировать. Да и сейчас в Крыму поступают примерно также: проукраинское меньшинство выдавливают и замещают "правильными" поселенцами из-за поребрика.
ПыСы будь добр пиши внятно сообщения . я так и не понял в чем это я участвовал в 1й раз ?
Минские соглашения спасли ихние сраки от расстрелов русней прямо на улицах украинских городов.
Поэтому они не нашли ничего умнее как обвинить петю в заключении этих соглашений.
" 5. Забезпечити помилування і амністію шляхом введення в чинність закону, що забороняє переслідування і покарання осіб у зв'язку з подіями, що мали місце в окремих районах Донецької і Луганської областей України."
Которые последние пять лет ВР успешно игнорирует.
Честное слово.
Вы как те ежики которые плачут но прододжают жрать кактус.
Как никчемную брехню обществу нужно было воспринимать обещания Зеленского.
Сейчас просто наступает час расплаты.
Так как общество захотело поосто халявы не приеладывая к этому труда то совсем не удивительно что американцы сольют Украину обратно в совок.
Может это опрос общественного мнения был.
Помним когечно Роман.
Этот принцип давно пересмотрен.
Как раз наоборот они должны нести двойную ответственность.
Я от одного не розумію у росії в конституції закріплениі Кримськотатарська і Українська мова в Криму... Тим не менше на практиці їх там знищили...
Що мішає нам прийняти закон про амністію і створити спецпідрозділ по винищенню вати?
Всяких прокуратур і набу за дофіга... От на їх основі сформувати батальйон...ті тихо системно вирізати вату...
Патріотів України садять за грати, а сепарам амністія і крісла у верховній зРаді...
Справа йде до реальної громадянської війни і клоунська команда громадянську війну розпалює!
Это преступления подпадающие под юрисдикцию международного суда в Гааге.
С самого начала это и предполагалось.
То что ВР не привела в соответствие с международным свое законодательство это отдельный вопрос.
Но амнистировать такие преступления Украине не может.
Это нарушение международных обязательств.
Что касается второй тезы.
С тех пор как Р.Бессмертный изучал в институте международое поаво все кардинально изменилось.
Собибор, расположенный на территории оккупированной во времена национал-социализма Польши, был лагерем уничтожения евреев. До двух тысяч человек в день погибали в газовых камерах, замаскированных под душевые. В общей сложности в Собиборе было уничтожено до 250 000 человек. Заключенных подвозили железнодорожными составами. Надзиратели загоняли их в камеры и пускали смертельный угарный газ. Потом они закапывали трупы и чистили камеры для следующих жертв.
Суть обвинения
Корнелия Рабиц
Одним из таких подручных надзирателей и был, как уверяет прокуратура, украинец Иван Демьянюк. Его обвиняют в причастности к уничтожению 29 000 евреев. Есть документальные свидетельства того, что свое смертоносное "ремесло" он, вместе с другими пособниками, освоил в учебном эсэсовском центре.
Смягчает ли вину Демьянюка то, что до этого он угодил в немецкий плен и пытался спасти свою собственную жизнь? Нет. Демьянюк все обвинения отрицает. Он, мол, и понятия не имеет, что творилось в Собиборе, а потом в Майданеке и Флоссенбюрге. И вообще, его спутали с двоюродным братом. А сам он был простым военнопленным. Звучит не слишком убедительно.
Да, скорее всего, Демьянюк был всего лишь подручным, маленьким винтиком в гигантской машине смерти. Наверняка были и более страшные преступники. И многие из них сумели избежать наказания. Это вина немецких судов. И вот теперь этот процесс в Мюнхене. Возможно, он станет последним судом над нацистским преступником в Германии. Демьянюку 89 лет, он, судя по всему, болен. Он старчески упрям. Он требует помилования, хотя даже его вина в суде не доказана.
Для убийц нет срока давности
Демьянюка ждет суд с соблюдением всех норм правового государства. Будут приняты во внимание его возраст и состояние здоровья. Наверняка процесс будет сложным и затяжным. Исход его нельзя предсказать, ведь в суде должна быть доказана конкретная и индивидуальная вина подсудимого. Окажется ли Демьянюк когда-либо за решеткой немецкой тюрьмы? Сомнительно. Так может быть, и процесс не стоило затевать? Нет, стоил
Вже почались репресії проти АТОшників, посадки...
Сєпари вже мають владу в Україні, рано чи пізно ці сєпари почнуть переслідувати і вбивати українців і воїнів АТО, почнеться повний безпрєдєл, формування по всій Україні банд із сєпарів ОРДЛО, а мусара очолювані сєпарами почнуть це все кришувати...
Справа йде до поглинання України цим криміналом і репресій всіх українців, справа йде до громадянської війни. Можете заскрінити мої слова!
Просто нет слов выразить всю ненависть к этим ******, похорящим украинскую нацию
И ведь ****, ни одного дня не воевала за Украину
Народ пусть защищает граждан если ему это надо?
Пять баллов.
а безмертный пусть отвечает перед законом за свою деятельность против Украины и подмахи оккупантам..
Вчера в 01:26 ·
В коридорах адміністрації нашого президента висіли портрети наших солдатів. Kарликовий маларос їх поміняв на картинки з шовурмою та іншими помиями. Цю сиплу ***** трісёт від всього українського і українців. Як і 73% дебілів, що віддали голос за цього недоука.