 Если мы идем по пути мира, то нам придется проводить амнистию для отдельных категорий наемников РФ, - Безсмертный

Такое мнение он высказал в интервью "Главкому", передает Цензор.НЕТ.

"Если мы идем по пути мира, амнистию проводить придется, но только в отношении отдельных категорий обвиняемых", - объясняет политик.

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"Общей амнистии Украина провести не может. Ведь есть военные преступления или преступления против человечности, которые не подпадают под амнистию, не имеют срока давности. Наказание за такие преступления при любых условиях рано или поздно наступает", - говорит политик.

Безсмертный отмечает, что "отрезанные конечности, простреленные колени, пытки колючей проволокой на горле и на руках - преступники, совершившие такие преступления не подпадают под амнистию ни при каких условиях, ни в каких государствах".



"О других можем говорить. Например, родителей посадили в погреб. А сыну сказали, что если он не возьмет оружие и не пойдет служить, то их убьют. Другой вариант, нужно было выжить, есть и пить, пришлось взять в руки оружие и пойти, скажем, в охранники. Вспомните, даже шуцманшафт батальоны ( "охранные команды", особые подразделения, карательные батальоны, действовавшие под непосредственным командованием немцев и вместе с другими немецкими частями. Формировались основном из местного населения и военнопленных) не подпали под судебный Нюрнбергский процесс. Поэтому все это вещи, на которые давным-давно в мире составлены категории", - говорит Безсмертный.

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Политик уверен, что в Украине никто не позволит расширять этот список. "Очевидно, что надо сейчас думать, как проводить эту амнистию", - отмечает он.