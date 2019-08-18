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 Происшествия
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Все про:Буковель (16) травма (547) экстрим (29)

 При прыжке с роупджампа у двоих спортсменов в "Буковеле" оборвалась веревка, один из них - в реанимации

На курорте "Буковель" в Ивано-Франковской области травмировались двое отдыхающих, которые занимались экстремальным видом спорта – роупджампингом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "Курс".

Инцидент произошел вечером в субботу, 17 августа. Спортсмены - жители Львовской области. Одному из них 26 лет, другому - 31 год.

Мужчины рухнули на пешеходную дорожку.

Как сообщили в Управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА, один человек сейчас в Яремчанской Центральной городской больнице, второй - в реанимационном отделении Ивано-Франковской областной клинической больницы.

Также на Цензор.НЕТ: Военный вертолет рухнул во время взлета на учениях во Львовской области

Источник: https://censor.net.ua/n3143454
 
 
 Топ комментарии
 
естественный отбор . роупджампинг для тех ненормальных которые пережили катание на электричках а на дорогой мотоцикл денег нет При прыжке с роупджампа у двоих спортсменов в "Буковеле" оборвалась веревка, один из них - в реанимации - Цензор.НЕТ 7387
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Я прыгал в обратном направлении, вверх. В 2000-м году, в Окленде новозеландском. Садишься в капсулу, и тебя выстреливают в небеса, как их рогатки гигантской. Ну и летишь, при этом перегрузки сумасшедшие! Номинировано 10g!!! Дорогой полёт: 100 долларов + 20 долларов за видеокассету, где твой фэйс, как в фильме ужасов... При этом, этот аттракцион, в итоге- запретили, из-за повышенного риска. На фотке- аналог сингапурский, но он- в полтора раза ниже! Я тогда здорово пивка на грудь принял, а потом- полирнул, вискариком. Результат- полетал, придурок. Кстати, когда принес видео, на судно, то побежали прыгать все!!! Кроме двух немцев, капитана и стармеха. Честное слово, все наши- прыгнули!

Під час стрибка з роупджампа у двох спортсменів у "Буковелі" обірвалася мотузка, один із них - у реанімації - Цензор.НЕТ 3602
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Колись двоє моїх ровесників (по 17 років) "на спор" вирішили зробити те саме з даху 9-поверхівки на Русанівці. Усі були капітально піддаті. Я їх фактично врятував, крикнув "Сюди йдуть баби!"
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Экстремалы блин. И стоило оно того?
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Какая в нём сила - один жир. Кроме как в Украине, его больше нигде и не едят, и не советуют.
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естественный отбор . роупджампинг для тех ненормальных которые пережили катание на электричках а на дорогой мотоцикл денег нет
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Несколько лет назад, на Черниговщине, один тоже, "на спор", "поэкстремальничал" - залез на опору "высоковольтки", стал снимать штаны, чтобы оттуда "опорожниться", и "поджарился"... На землю опустился уже "подготовленным", как кабанчик после осмаливания...
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Колись двоє моїх ровесників (по 17 років) "на спор" вирішили зробити те саме з даху 9-поверхівки на Русанівці. Усі були капітально піддаті. Я їх фактично врятував, крикнув "Сюди йдуть баби!"
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Жаль що так сталося...

...Жаль що не насмерть.
В домовині вони би виглядали розумнішими.
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Я прыгал в обратном направлении, вверх. В 2000-м году, в Окленде новозеландском. Садишься в капсулу, и тебя выстреливают в небеса, как их рогатки гигантской. Ну и летишь, при этом перегрузки сумасшедшие! Номинировано 10g!!! Дорогой полёт: 100 долларов + 20 долларов за видеокассету, где твой фэйс, как в фильме ужасов... При этом, этот аттракцион, в итоге- запретили, из-за повышенного риска. На фотке- аналог сингапурский, но он- в полтора раза ниже! Я тогда здорово пивка на грудь принял, а потом- полирнул, вискариком. Результат- полетал, придурок. Кстати, когда принес видео, на судно, то побежали прыгать все!!! Кроме двух немцев, капитана и стармеха. Честное слово, все наши- прыгнули!

Під час стрибка з роупджампа у двох спортсменів у "Буковелі" обірвалася мотузка, один із них - у реанімації - Цензор.НЕТ 3602
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"Максимал по экстриму", или "экстрим, по максималу..."?
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Всегда когда вижу этот аттракцион, думаю, а кто смотрит за веревкой и ее креплением? А вдруг забыли проверить или веревка бракованная
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По принципу роуп должна быть запасная новая верёвка! Видать что то наспех как-нибудь закрепились ....
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