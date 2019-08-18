 При прыжке с роупджампа у двоих спортсменов в "Буковеле" оборвалась веревка, один из них - в реанимации

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "Курс".
Инцидент произошел вечером в субботу, 17 августа. Спортсмены - жители Львовской области. Одному из них 26 лет, другому - 31 год.
Мужчины рухнули на пешеходную дорожку.
Как сообщили в Управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА, один человек сейчас в Яремчанской Центральной городской больнице, второй - в реанимационном отделении Ивано-Франковской областной клинической больницы.
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...Жаль що не насмерть.
В домовині вони би виглядали розумнішими.
они падали... в связке?