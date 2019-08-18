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 Политика Украины
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Все про:Герус (55) НКРЭКУ (298) электроэнергия (306)

 "Мы планируем менять законы о рынке электроэнергии и НКРЭКУ", - Герус

"Главный энергетик" команды Зеленского, представитель президента в Кабинете министров, а также новоизбранный народный депутат Андрей Герус рассказал, что нового они готовят на рынке энергетики

По словам Геруса, команда президента собирается менять некоторые законы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

"Мы планируем менять законы о рынке электроэнергии и закон о НКРЭКУ", - заявил "главный энергетик" Зеленского.

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Герус отмечает, что в целом новую модель энергорынка, которую запустили 1 июля этого года, они останавливать не будут.

"Это вопрос не остановки, а изменения модели ... Когда часто меняется модель рынка, то это не очень хорошо. Поэтому анализируем, как в рамках ныне действующей модели ввести такие изменения, чтобы рынок мог работать в интересах украинских потребителей. Но есть разные мнения, это предмет дискуссии", - отметил представитель президента в правительстве. 

Источник: https://censor.net.ua/n3143453
 
 
 Топ комментарии
 
Скоро лозунги: "Армія, мова, віра!"
публічно поміняють на "Калбаса, вотка, бабы!"
73% будуть в захваті. - "Пабєда!!! "Мы планируем менять законы о рынке электроэнергии и НКРЭКУ", - Герус - Цензор.НЕТ 6073 . "( От тільки - чи надовго ?)
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Жди повышения цен. Победа! Зепобеда убогих.
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Жди повышения цен. Победа! Зепобеда убогих.
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Герус - взуй Ахмєтку!!! А де бувший юрист Рошену Вовк здимів?
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Вовк на сборах соевых патриотов на Мальдивах "Ми плануємо змінювати закони про ринок електроенергії і НКРЕКП", - Герус - Цензор.НЕТ 6888
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повышение цен было при Порошенко в 12 раз и ты все проспал ахметовский птенец
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Сань, дай ему парабеллум...
Сколько бы нипрятолось это чучело за украинским ай-пи, оно то рога, то бороду высунет...кацап, фуле...лишнюю хромосому слопатоеда не скрыть...
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А я чем буду от малоросов отбиваться? Зебилье еще не поняло что они натворили.
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Ну тепер ми точно заживемо на всі 5-ть років - ціна на електроенергію зменшиться у "12 раз", Ахмєтова "посодують", "війна закінчиться" "Ми плануємо змінювати закони про ринок електроенергії і НКРЕКП", - Герус - Цензор.НЕТ 1630 І все це завдяки тому, що так сказали "ПреЗедент і його говорящіє голови" - "фєричнапапєдабуде"!
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Та нет...декларация намерений... т.е. обещания... а я це вже чув стількі разів, що нуегонахїїї...
Пост Скріптум: пока зеленая масса не осуществила ни 1 (одного) - read my lips - ни-од-но-го обещания, но подтвердила петины достижения и предупркждения...недавнее "путиннападет" как-то не укладывается в канву еврейских обещаний о договорах с подлейшим агрессором...
Дед, вообще-то, исходя из того, что "каждый из нас президент", я бы хотел услышать от конкурирующего со мной узеленского отчет за 100 дней...ну, традиция такая мировая...
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"Мы планируем менять законы о рынке электроэнергии и НКРЭКУ", - Герус

Наверно с Роттердам + на Роттердам ++...
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Як показало життя, в Україні зміна влади прозводить лише до нового перерозподілу фінансових потоків в верхніх ешелонах влади.
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Скоро лозунги: "Армія, мова, віра!"
публічно поміняють на "Калбаса, вотка, бабы!"
73% будуть в захваті. - "Пабєда!!! "Мы планируем менять законы о рынке электроэнергии и НКРЭКУ", - Герус - Цензор.НЕТ 6073 . "( От тільки - чи надовго ?)
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Не кажи - ГОП . Все говорят что - надолго но , некоторые даже не досиживают до конца первого срока . "Ми плануємо змінювати закони про ринок електроенергії і НКРЕКП", - Герус - Цензор.НЕТ 1042 .

А до грядущих акций протеста против зе-влады ,я готуюсь и без твоих указивок . "Ми плануємо змінювати закони про ринок електроенергії і НКРЕКП", - Герус - Цензор.НЕТ 7132 .
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Зачем ты мне это суёшь .? Знаю я и без тебя , Николашка тоже был патриотом , только своей , кацапской империи . И что тут такого?? .
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какой нибудь плагиат-слоган гитлера или муссолини вас бы тоже не смутил насколько я понимаю..1000% патриоты были..
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Ох ты ж йоштвою... сам настарался? Или был участником??? Луце ж потяту быти неже полонену быти, та посядем, брати, на борзыя комони, та позрим синего дону???
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потрошенко - второе имя коррупции в Украине
"Мы планируем менять законы о рынке электроэнергии и НКРЭКУ", - Герус - Цензор.НЕТ 6164
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Ооо! Зебенята змінюють міфологему для їхньої релігії. Виявилося, що посадка Порошенка - утопія. Тому створюють нову міфологему - посадку Луценка. 😁 Цікаво, чи зміниться життя рядових Зебенят на краще, коли Луценко буде ходити на допити в ГБР? Запитання для тих, хто не втратив від телевізора здоровий глузд, риторичне.
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"выявылося" - когда это у тебя выявылося? заменят прокуроров и судей, тогда и станет ясно, что "выявылося". Мифологемы - это что-то типа отрубаных рук свыночолым гетьманом? так життя рядовых зебенят уже "покращилось", особенно у грымчака, у вовка из нкрэ, скоро и до остальных дойдет. Ну на телек то неxpен пенять, никто тебя не заставлял сидеть и смотреть 5-й и прямый каналы, так что, что ты там втратыв, это твои проблемы
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Добре, замінять. Я в тому не сумніваюся. А хто ж після цього буде винен у тому, що життя рядового зебеняти не покращилось? Скажімо, серед рік роботи Зєлі преЗЕдентом? ☺ От, сто днів роботи йому заважають судді і прокурори ( тут Богдан з Портновим взялися б за животи зі сміху!!). Хоча про що це я? Один з головних Зєлєбобів оголосив, що епоха бідності офіційно закінчилась.
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цікаво, психіатри вже класифікували нову хворобу "от када посодют парашенка"? тільки тут вже дві палати зебілів можна набрати, а по країні взагалі ого-го який відсоток сектантів зе
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Синдром - кпп "Ми плануємо змінювати закони про ринок електроенергії і НКРЕКП", - Герус - Цензор.НЕТ 2516 .(када посодют парашенка) .. !! В учебниках по медицине , в описании болезни ,будет записано - вспышки болезни локальны , и зафиксированы только в двух постсоветских странах ,Украине и Расее .Синдром поражает исключительно - людей генетически лишенных совести ( социопатов ) .
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что будет написано в учебниках "по медицине" в описании терминов "порохохудоба" и "порхоcpaнь"?
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Аааа, ну этого придурка можно и на заклание... Украина только выиграет... женщина 3го тысячелетия, скорее всего, проиграет...только она...
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калтавого алкокумплокулола даже свои не любят, отакэ
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Я женщин люблю... с чего мне любить этого... как бы это... даю по буквам: Мазуров-Устинов-Демичев-Андропов-Кириленко????
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Да, хотел спросит...зеленского любишь? Безнадежно...зеленя любит богдасика...
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откуда такая тяга к такого рода знаниям?
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Скоро лозунги: "Армія, мова, віра!"
публічно поміняють на "Калбаса, вотка, бабы!"
73% будуть в захваті. - "Пабєда!!!

ВВП Польши в 4 раза превышает ВВП Украины
Так что грабеж в Украине Петя поставил на недосягаемую высоту!...
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...Интересные суждения , о причинно следственных связях . Мировая психиатрия с таким ещё не сталкивалась .
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Прийшли нові рехворматори з новими рехвормами для себе. Їх буде теж 144, чи ще більше?
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опять шутят? или угрожают?
а аксакалы-монополисты энергетического рынка вам дадут туда вставить голодный пятачок?
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Їхній п'ятачок так і залишиться голодним. А от для ляді Бєні інші гравці трохи потиснуться біля корита.
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А кто , прочитав заголовок, сразу подумал про беню, тот порохобот и *******!
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Гірше - це мінстець і лпхта. Бо проти щирого українця Бен Коломойського можуть виступати лише кацапи. ☺
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Лахта еще помнит как Коломойский не дал русскому миру в Днепр ворваться,к Ахметову и Порошенко вопросов же нет у лахты
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Одним словом, ти свою пам'ять не заперечуєш? 😁 А лпхта "нє помніт", що сказав Коломойський про Порошенка і його роль у зупинці кацапської агресії у відповідь на запитання кацапського пропагандона? Нє? 😁😁😁
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Зебил, тут взрослые разговаривают, здрысни в кущи.
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"Рехформатор""Шаурмен"уже стоит на коленях перед Пуйлом тем самим капитулируя..зебилы ждут леденец а получат хрен в сраку а не понижение цен...
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Или Майдан-3 или развал на куски страны..."Шаурмен" и клоун-это позор для державы..
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та ты хоть на одном Майдане был, леворупционєр?
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ой, ой, ой, может и сотню назовешь и псевдо сотника?)))
ты был там максимум туристом, по выходным приходил сфоткаться на баррикадах, майдановцы плевались вслед таким туристам
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Ватники и сепары снова подняли свои рыла а идут репрессии против тех кто отстоял Украину да создал Армию..
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Лично в БТР ментов коктель "Молотова" бросал при штурме барикады...
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Октябрь близко и Майдан-3 бродит по стране...но зебилы теперь не автопокрышки и коктели "Молотова" а кое-че есть покруче у народа...
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Зебилы мне вас жаль..."Шаурмен" вас очень жестоко ****** как лохов позорных...
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Свет будет? Или это тоже предмет дискуссии?
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не вижу возвращения к лучшему для простых людей
почему не возвращают пенсии и ЖКХ к тем суммам что были при януковиче
почему при опте на дизель 20 грвн на заправках 30
нах я тогда уряд и чем нынешний отличается от петиного
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Ключевая фраза в тексте - чтобы рынок работал в интересах украинских потребителей. Кто у нас потребитель, ааааа? Правильно, не зе электорат, а ферросплавные заводы коломойши. Кушайте дебилы, не обляпайтесь.
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