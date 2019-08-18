 "Мы планируем менять законы о рынке электроэнергии и НКРЭКУ", - Герус

По словам Геруса, команда президента собирается менять некоторые законы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.
"Мы планируем менять законы о рынке электроэнергии и закон о НКРЭКУ", - заявил "главный энергетик" Зеленского.
Герус отмечает, что в целом новую модель энергорынка, которую запустили 1 июля этого года, они останавливать не будут.
"Это вопрос не остановки, а изменения модели ... Когда часто меняется модель рынка, то это не очень хорошо. Поэтому анализируем, как в рамках ныне действующей модели ввести такие изменения, чтобы рынок мог работать в интересах украинских потребителей. Но есть разные мнения, это предмет дискуссии", - отметил представитель президента в правительстве.
Сколько бы нипрятолось это чучело за украинским ай-пи, оно то рога, то бороду высунет...кацап, фуле...лишнюю хромосому слопатоеда не скрыть...
Пост Скріптум: пока зеленая масса не осуществила ни 1 (одного) - read my lips - ни-од-но-го обещания, но подтвердила петины достижения и предупркждения...недавнее "путиннападет" как-то не укладывается в канву еврейских обещаний о договорах с подлейшим агрессором...
Дед, вообще-то, исходя из того, что "каждый из нас президент", я бы хотел услышать от конкурирующего со мной узеленского отчет за 100 дней...ну, традиция такая мировая...
Наверно с Роттердам + на Роттердам ++...
публічно поміняють на "Калбаса, вотка, бабы!"
73% будуть в захваті. - "Пабєда!!! . "( От тільки - чи надовго ?)
А до грядущих акций протеста против зе-влады ,я готуюсь и без твоих указивок . .
публічно поміняють на "Калбаса, вотка, бабы!"
73% будуть в захваті. - "Пабєда!!!
ВВП Польши в 4 раза превышает ВВП Украины
Так что грабеж в Украине Петя поставил на недосягаемую высоту!...
а аксакалы-монополисты энергетического рынка вам дадут туда вставить голодный пятачок?
ты был там максимум туристом, по выходным приходил сфоткаться на баррикадах, майдановцы плевались вслед таким туристам
почему не возвращают пенсии и ЖКХ к тем суммам что были при януковиче
почему при опте на дизель 20 грвн на заправках 30
нах я тогда уряд и чем нынешний отличается от петиного