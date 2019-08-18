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 Политика Украины
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Все про:ВР (23288) зарплата (1889) Разумков Дмитрий (148)

 Могла бы быть больше, но мне достаточно. Я сформировал себе материальную подушку, - Разумков о зарплате в Верховной Раде

По словам главы получившей большинство в Верховной Раде нового созыва партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова, он сформировал себе материальную подушку за счет бизнеса, поэтому ему будет достаточно зарплаты в районе 50 тыс. грн в месяц.

Зарплата спикера в украинском парламенте нового созыва составит около 50 тыс. грн в месяц, заявил в интервью НВ глава получившей большинство на выборах в Верховную Раду партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ.

"Будущий депутат парламента будет получать зарплату в 36−37 тыс. грн, с доплатами – до 50 тыс. грн. Это справедливо?" – спросила журналистка.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Политическая, образовательная и медицинская: Разумков назвал три реформы, которые хочет провести в Украине

"Если честно, то нет, она могла бы быть больше. Хотя это хорошая зарплата на фоне минимальной, но недостаточная. Мы только идем к тому, что есть, например, у европейских депутатов: достойная зарплата и хороший социальный пакет, когда человек держится за эту работу и понимает ее престиж… За 40 тыс. грн не купишь 600-й Mercedes, но жить можно вполне достойно. Дальше вопрос твоих ценностей. Если ты коррупционер, тебя и миллионные заработки не остановят", – ответил Разумков.

На вопрос, сколько составит зарплата спикера Рады, он сказал: "Не интересовался, но примерно знаю, что где‑то под 50 тыс. грн, и мне достаточно, я сформировал себе материальную подушку за счет бизнеса".

"И переписали его на жену?" – переспросила журналистка.

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"И переписал на жену, но могу говорить об этом спокойно, потому что она и была одним из партнеров в нашем консалтинговом бизнесе, и сенсации здесь не будет", – заявил глава партии "Слуга народа". 

Источник: https://censor.net.ua/n3143452
 
 
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Скоро судный день у мародера наступит, за что тогда харчеватся будете.
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порохоботов ждет сложный выбор

Могла бы быть больше, но мне достаточно. Я сформировал себе материальную подушку, - Разумков о зарплате в Верховной Раде - Цензор.НЕТ 2323
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Цікаве співпадіння:
Саме в лютому-березні 2014-го року на порошенківському "5 каналі" вперше в Україні почалося проштовхування російської торгівельної марки "Ролтон" в Україну.
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Рахумков а 9 грамм не хватит КАЖДОМУ прислуге.. ишь какой шустры мало ему шобла нифигаче не делал бизнес у нго какой купи укради своруй и перепродай...а гешефт мамке за сиски закатать в США или на офшоры перегнать... знаем что такое "бизнес" у евреев.. то что у всех называют украсть мошеничество грабеж обман хищения... А!!!
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Открой зенки , зебил , тут речь о Разумкове ,, при чём тут Петя !? Могла би бути більшою, але мені вистачає. Я сформував собі матеріальну подушку, - Разумков про зарплату у Верховній Раді - Цензор.НЕТ 5956 .
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Спецслужби двох східно-європейських країн членів ЄС винесли на порядок денний питання ймовірних ризиків і загроз для функціонування "безвізу з Україною", у зв'язку з указом Зелепня щодо полегшення отримання громадянства для московитів.

Європейці стурбовані тим, що Україна може стати перевалочним пунктом для просування агентури і терористичних груп московитів в країни ЄС, використовуючи українських паспорти.(с)
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порохотузик освоил фотошоп,теперь не уймется Могла бы быть больше, но мне достаточно. Я сформировал себе материальную подушку, - Разумков о зарплате в Верховной Раде - Цензор.НЕТ 2674
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Что там с посадками ... Коломойского и Ахметова уже посадили ?
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твой порошенко орал ,как резаный,что антикоррупционный суд Украине не нужен,все и так ок Могла бы быть больше, но мне достаточно. Я сформировал себе материальную подушку, - Разумков о зарплате в Верховной Раде - Цензор.НЕТ 2019
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У вас в фсб любят сказки про "выкопанное море" придумывать.
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Соевый не в курсе петиной пятилетки, видать малолетка.
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При чём тут Антикоррупционный суд ?
Оба вполне могут идти по ст. 111 УК.
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У Києві навіть на сім'ю 50 тис. - це дуже круто...
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Неплохо бы и о народе позаботится, особенно о тех у кого нет подушки
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Нічого дивного. До ВР лізуть не за зарплатою:
Могла бы быть больше, но мне достаточно. Я сформировал себе материальную подушку, - Разумков о зарплате в Верховной Раде - Цензор.НЕТ 4413
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Если Гришке давали 6 лямов баксов за карточку голосования ВР то говорить о "подушке" спикера это забавно и интересно...
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Знов обрали у владу бариг/бізнесменів.
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"Oтец Народа", кто влил столько бабок в твою избирательную кампанию ? Могла бы быть больше, но мне достаточно. Я сформировал себе материальную подушку, - Разумков о зарплате в Верховной Раде - Цензор.НЕТ 5716
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Всё что тебе осталось, придурок - картинки лепить.
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Було б дивно,якби хоча б один з депутатів сказав,що він прийшов красти
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