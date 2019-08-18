 "Слуга народа" Василевская-Смаглюк выступила против письма Богдана о приостановке финансирования программ регионального развития: "ОП не имеет отношения к бюджету"

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала новоизбранный нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, передает Цензор.НЕТ.
"Относительно 10,1 млрд гривен, выделенных на региональные проекты по программам Государственного фонда регионального развития (ГФРР. - Ред.) и социально-экономического развития регионов. 10 июля, то есть накануне внеочередных парламентских выборов, правительство выделило средства местным общинам на различные проекты. Были среди них: фонтаны, стадионы, реконструкция площадей и майданов, утепление школ, ремонт крыш в больницах и детсадах и тому подобное. Конечно, это были пиарные деньги, которые должны были добавить голосов политическому проекту премьера Гройсмана. Ведь в течение года на ГФРР, например, выделялись копейки. А здесь перед выборами - рррраз - и 7,6 млрд. Круто! Местные общины бросились реализовывать эту манну небесную и покупать Гренландию. Шучу. Договариваться с подрядчиками. Перебило эту "малину" письмо из Офиса Президента. Мол, не все те проекты нужны. Поэтому не торопитесь", - рассказала она.
"Собственно, частично согласна. Например, в Иванкове 7 млн гривен выделены на стадион. Ничего не имею против стадионов, и Иванковская больница нуждается в аппарат КТ. Больные (а в Иванкове распространены, прежде всего, онкозаболевания), вынуждены ездить на обследование в Киев. В Иванковском районе также есть потребность в полном аудите земель, который тоже должен проводиться за какие-то деньги. Но это никому не интересно, особенно в Кабмине. Там как раз тысячи гектаров обрабатываются бесплатно людьми, приближенными к нынешнему руководству Правительством. Почему же так форсируется вопрос быстрого выделения средств? Не потому ли, что кроме пиара, была еще хорошо отлаженная система откатов на реализации проектов местного значения? С каждой сотни бюджетных гривен, как минимум, 20% - откат. Посчитали, сколько это будет с 10 млрд? С другой стороны, часть из этих средств действительно была направлена на нужные вещи: утепление школ, садов и больниц к зиме, реконструкция крыш и тому подобное. Также странным кажется письмо из Офиса президента, который по закону не имеет никакого отношения к порядку распределения средств государственного бюджета местным общинам. Чтобы было честно, надеюсь, новый Кабмин не будет останавливать социально важные проекты, без которых, например, нельзя входить в зиму. А другие - стадионы, площади и лавочки - тщательно проверит", - резюмировала она.
А о том, что эти деньги нужны СЕЙЧАС, потому что через неделю осень наступит, и учебный год "на носу", а их ещё успеть освоить нужно, они не думают... Если местные власти деньги освоить не успеют, то это ОНИ будут виноваты, а не "солнцеликий" со своими клевретами... И "великий сниматель с должностей", опять помчится в турне, по "городам и весям", громогласно "сотрясая воздуся", своим хриплым голосом...
Этой Ольге следовало бы направить копию этого письма в ГПУ и НАБУ с требованием заведения уголовного производства по поводу коррупции и превышения служебных полномочий. Но кишка тонка!!!
Бюджет це коритце, яким розпоряджатиметься оте ОПе чи ОПа
Де ви бачили, щоб секретутка директора щось просила в керівника іншої фірми ?
Нонсенс !
За кого він себе має ? Чи то нас красиво мають ?
Теж мені сірий кардинал..
кого він з себе вдає ?
чи ми чогось не знаємо ?
давайте, скажіть в голос, ви ж за них голосували.
Що стосується цієї ситуації, то позиція Богдана - ПРАВИЛЬНА! Адже прийшли нова команда, то треба провести аудит фінансів, куди вони там йдуть, може зараз треба не стадіон, а лікарню, наприклад. Оскільки довіряти владі попередній немає за що. То треба пригальмувати та подивитися, що і до чого.
Який результат?
Ви прийшли на нове підприємство керівником, і бачите, що там менеджмент тратить гроші і ви не розумієте куди і нащо. ВИ би те не зупинили?
я би зупинив негайно.
Те, що Ваш батько Зе в режимі шоу примушує писати заяви на звільнення лісників, то для Вас нормально, а те, що при підозрі про нецільве використання грошей на місцях Ваші "батьки" бачать єдиний спосіб ПОВНЕ зупинення фінансування регіонів, яке загрожує зривом підготовки до зимового сезону, Ви не бачите нічого страшного.
Скільки вони планують розбиратись, до наступної весни?
Власне, що і зробили після 2014 року ті , кого народ відігнав від влади.
Смело .. Признаться на весь интернет что ты долбоятел , это надо иметь неабыяку отвагу .
Принаймні є вірогідність, що саме це він скаже досить скоро.
Бинго, эта просьба ничем не регламентируется?
поскольку выиграет не выиграет, а разруливать дефицит бюджета уже не ему.
Я уже не говорю даже про откаты .
Богдан в рамках приличия (и его полномочий) попросил этот вопрос притормозить до рассмотрения.
Действительно, кроме самопиара толку от этого вброса от Смаглюк нету.
Напоминает " Айай-яй! Все правильно, но нехорошо."
В этом вся суть схем принятия решений в Украине.....
Тут редактор на своем месте, что не фотка, комментирующая статью, то шедевр)
Богданової посади і чесно собі скажемо - чи мав він право вказувати щось, чи радити щось, чи просити щось в прем'єр міністра України ?
В нас знову тіньовий уряд ? В нас сірі кардинали, яких ми не обирали ?
Це чесна влада ?
Гучний провал усієї отої маячні у Трускавці, де новообраним розтлумачували, що вони "ніхто і звати їхї "ніЯк"", що іхня справа - натискати кнопки
за помахом руки чечетовавіповідно до рішення "партії".
Це провал мрій ЗЁбіків на "доброго царя", бо, виходить, бояри мають іншу думку. Та ще й, на додачу, читали законодавство!!!
Это фамилия такая
І це не компетенція ані Богдана, ані навіть Зе призупиняти фінансування регіонів! Мало того, це абсолютно незаконно не давати на місця кошти!
А чому у Богданчика така задоволена пика? Що він там робить з ним прилаштувавшись ззаду?
Этот наглец хочет внушить что он решала.
До такого злочинного рішенням більшістю голосів прийшли члени депутатської групи продажних ЗЕбілів українофобів з підготовки першого засідання, цього вже добре видно що антиукраїнського парламенту. Чи будуть в складі запрошених агенти ворожої нам Росії пока невідомо, але напевно так.
Ось і перший, і яких ще буде дуже багато гіркий результат легковажних і необачних виборів по приколу продажних "Слуг" капітулянтів з ЗЕбілів - українофобів!