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 Политика Украины
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 "Слуга народа" Василевская-Смаглюк выступила против письма Богдана о приостановке финансирования программ регионального развития: "ОП не имеет отношения к бюджету"

Офиса президента по закону не имеет никакого отношения к порядку распределения средств государственного бюджета местным общинам.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала новоизбранный нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, передает Цензор.НЕТ.

"Относительно 10,1 млрд гривен, выделенных на региональные проекты по программам Государственного фонда регионального развития (ГФРР. - Ред.) и социально-экономического развития регионов. 10 июля, то есть накануне внеочередных парламентских выборов, правительство выделило средства местным общинам на различные проекты. Были среди них: фонтаны, стадионы, реконструкция площадей и майданов, утепление школ, ремонт крыш в больницах и детсадах и тому подобное. Конечно, это были пиарные деньги, которые должны были добавить голосов политическому проекту премьера Гройсмана. Ведь в течение года на ГФРР, например, выделялись копейки. А здесь перед выборами - рррраз - и 7,6 млрд. Круто! Местные общины бросились реализовывать эту манну небесную и покупать Гренландию. Шучу. Договариваться с подрядчиками. Перебило эту "малину" письмо из Офиса Президента. Мол, не все те проекты нужны. Поэтому не торопитесь", - рассказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин по просьбе Богдана не выделил городам 10 млрд грн на развитие. У Зеленского объяснили, что этим займется уже новое правительство. ДОКУМЕНТ

"Собственно, частично согласна. Например, в Иванкове 7 млн гривен выделены на стадион. Ничего не имею против стадионов, и Иванковская больница нуждается в аппарат КТ. Больные (а в Иванкове распространены, прежде всего, онкозаболевания), вынуждены ездить на обследование в Киев. В Иванковском районе также есть потребность в полном аудите земель, который тоже должен проводиться за какие-то деньги. Но это никому не интересно, особенно в Кабмине. Там как раз тысячи гектаров обрабатываются бесплатно людьми, приближенными к нынешнему руководству Правительством. Почему же так форсируется вопрос быстрого выделения средств? Не потому ли, что кроме пиара, была еще хорошо отлаженная система откатов на реализации проектов местного значения? С каждой сотни бюджетных гривен, как минимум, 20% - откат. Посчитали, сколько это будет с 10 млрд? С другой стороны, часть из этих средств действительно была направлена на нужные вещи: утепление школ, садов и больниц к зиме, реконструкция крыш и тому подобное. Также странным кажется письмо из Офиса президента, который по закону не имеет никакого отношения к порядку распределения средств государственного бюджета местным общинам. Чтобы было честно, надеюсь, новый Кабмин не будет останавливать социально важные проекты, без которых, например, нельзя входить в зиму. А другие - стадионы, площади и лавочки - тщательно проверит", - резюмировала она.

Слуга народа Василевская-Смаглюк выступила против письма Богдана о приостановке финансирования программ регионального развития: ОП не имеет отношения к бюджету 01
Слуга народа Василевская-Смаглюк выступила против письма Богдана о приостановке финансирования программ регионального развития: ОП не имеет отношения к бюджету 02
Слуга народа Василевская-Смаглюк выступила против письма Богдана о приостановке финансирования программ регионального развития: ОП не имеет отношения к бюджету 03

Источник: https://censor.net.ua/n3143446
 
   
 Топ комментарии
 
Багдана уже намилилась это бабло себе карманчик кинуть...а тут какой то зебобик перья поднял...
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фотка в статье зачетная.....- смотрящий Бени Богдан, прижимается к марионетке Зеленскому, шепчет ему на ушко что то похабное наверное..... "Слуга народа" Василевская-Смаглюк выступила против письма Богдана о приостановке финансирования программ регионального развития: "ОП не имеет отношения к бюджету" - Цензор.НЕТ 1619
В этом вся суть схем принятия решений в Украине.....
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Наївна...
Бюджет це коритце, яким розпоряджатиметься оте ОПе чи ОПа
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Багдана уже намилилась это бабло себе карманчик кинуть...а тут какой то зебобик перья поднял...
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Типа глас "слуги народа" и плюрализм мнений в партии ПОСЛЕ того, как об этом скандальном письме Богдана написали уже все кому не лень.
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Да нет, там "поинтереснее"... Тут весь "цимес", в том, что пиар просто необходим, на фоне сплошных "просёров" "Блазня" с "блазенятами"... В письме ведь, прямо сказано - приостановить перечисление, пока работает "Кабмин" "гройсманско- марадёрский"... А вот когда придёт "Кабмин зеленозадый", вот тут-то, местным бюджетам и "швырнут шубу с барского плеча...". "Веселись, мужичина!...". (Салтыков-Щедрин, "Повесть о том, как один мужик двух генерлов, прокормил...".
А о том, что эти деньги нужны СЕЙЧАС, потому что через неделю осень наступит, и учебный год "на носу", а их ещё успеть освоить нужно, они не думают... Если местные власти деньги освоить не успеют, то это ОНИ будут виноваты, а не "солнцеликий" со своими клевретами... И "великий сниматель с должностей", опять помчится в турне, по "городам и весям", громогласно "сотрясая воздуся", своим хриплым голосом...
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Бурят решил самолично распоряжаться деньгами согласно децентрализации принадлежавшим регионам, но не прошло
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Да нормальный он юрист. Просто он понимает, что теперь может ложить на закон, все суды МВД, ГПУ и СБУ уже в кармане.
Этой Ольге следовало бы направить копию этого письма в ГПУ и НАБУ с требованием заведения уголовного производства по поводу коррупции и превышения служебных полномочий. Но кишка тонка!!!
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Т-с-с-с-с-с!!! Ето внутріпартійние діскусії!
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Наївна...
Бюджет це коритце, яким розпоряджатиметься оте ОПе чи ОПа
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Цензор пошел по пути кацапских СМИ имени Скабеевой, подменяет заголовки которые противоречат содержанию. Богдан не требовал, а просил, просьбы ничем не регламентируются, Смаглюк не против письма, а за. Но все и народ в т.ч. против дешевого пиара за наш счет.
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Так він немаєжодного права щось просити !
Де ви бачили, щоб секретутка директора щось просила в керівника іншої фірми ?
Нонсенс !
За кого він себе має ? Чи то нас красиво мають ?
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Нехай пензликами командує.
Теж мені сірий кардинал..
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серкретутка, як ви кажете....може просити керівника іншої фірми....якщо вона з ним іноді разом лягає в одне ліжко.
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по суті Богдан це секретар.
кого він з себе вдає ?
чи ми чогось не знаємо ?
давайте, скажіть в голос, ви ж за них голосували.
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так! Зеленський наш батько! я за них голосував.
Що стосується цієї ситуації, то позиція Богдана - ПРАВИЛЬНА! Адже прийшли нова команда, то треба провести аудит фінансів, куди вони там йдуть, може зараз треба не стадіон, а лікарню, наприклад. Оскільки довіряти владі попередній немає за що. То треба пригальмувати та подивитися, що і до чого.
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Ситуативну кімнату вже знайшли? Аудит провели?

Який результат?
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Що заважає проводити аудит без зупинення фінансування?
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це навіть дивно коментувати.
Ви прийшли на нове підприємство керівником, і бачите, що там менеджмент тратить гроші і ви не розумієте куди і нащо. ВИ би те не зупинили?
я би зупинив негайно.
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Дивно читати нібито від людини із юридичною освітою те, що пишите Ви.
Те, що Ваш батько Зе в режимі шоу примушує писати заяви на звільнення лісників, то для Вас нормально, а те, що при підозрі про нецільве використання грошей на місцях Ваші "батьки" бачать єдиний спосіб ПОВНЕ зупинення фінансування регіонів, яке загрожує зривом підготовки до зимового сезону, Ви не бачите нічого страшного.
Скільки вони планують розбиратись, до наступної весни?
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а от нее треба передьоргувати!, фінансування регіонів зроблено в законі про бюджет на 2019 рік і місцеві бюджети формуються так само перед бюджетним роком. Якби ви хоч трохи розбиралися, то такі би питання на задавали би.
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Приходить нова команда телепнів, але їм дуже хочеться красти.
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дивна постановка питання - можна було взяти, як трофей попередні схеми - і вперьоод.
Власне, що і зробили після 2014 року ті , кого народ відігнав від влади.
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Ну в этом случае будут умнее- поменяют чужие схемы на свои. Если менегер тратит деньги владельца не по назначению- пишут заяву про преступление.
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Зеленський наш батько! я за них голосував ))) .
Смело .. Признаться на весь интернет что ты долбоятел , это надо иметь неабыяку отвагу .
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якби зараз були вибори, то голосував би так само!
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"То його нік хакнули..."
Принаймні є вірогідність, що саме це він скаже досить скоро.
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То ви стверджукєте, що Богдан і з Гройсманом також???
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А як же сам "пан-атаман"? Він з Богданом вже ні-ні? Брешуть про нього падлюки???
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Не красиво, а изощренно, как лохов, 1 миллиард 700 миллионов Порошенко с женой внаглую забрали из бюджета чтобы карман пополнить и попиариться, Кабмин перед выборами вдруг решил деньгами из бюджета стадионы построить положив на онкобольных. И все за счет налогоплательщика. А если люди Президента против, так платные шавки истерики закатывают.
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ну, как бы это скорее Гроссмана фишка, тем более они с Порохом как бы сейчас разошлись.Так что не все там так однозначно
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Если бандюки вежливо попросят тебя переписать на них квартиру?
Бинго, эта просьба ничем не регламентируется?
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Я не отдам, а ты как лох отдашь, ты прямо сейчас бандюков защищаещь. А запретить просить никто не имеет права.
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ты уверен, что новые бандюки лучше старых?
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Порохобот, люди которые пока просто просят не разбазривать и не воровать чужие деньги это никак не бандюки.
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нет, мне просто не 20 лет и я привык не покупаться на обещания и красивые картинки.Могу тебя в ответ назвать зебобиком, но, думаю время все расставит по местам
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Грося накидал денег перед выборами из расчета - после нас хоть потоп
поскольку выиграет не выиграет, а разруливать дефицит бюджета уже не ему.
Я уже не говорю даже про откаты .
Богдан в рамках приличия (и его полномочий) попросил этот вопрос притормозить до рассмотрения.
Действительно, кроме самопиара толку от этого вброса от Смаглюк нету.
Напоминает " Айай-яй! Все правильно, но нехорошо."
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Сейчас ей по законам жанра должны жестко рассказать о партийной дисциплине и так рассказать чтобы другим не повадно было. Но простить, ведь партия снисходительна к оступившимся. Гоям расскажут про законность и демократию.
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фотка в статье зачетная.....- смотрящий Бени Богдан, прижимается к марионетке Зеленскому, шепчет ему на ушко что то похабное наверное..... "Слуга народа" Василевская-Смаглюк выступила против письма Богдана о приостановке финансирования программ регионального развития: "ОП не имеет отношения к бюджету" - Цензор.НЕТ 1619
В этом вся суть схем принятия решений в Украине.....
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Да.
Тут редактор на своем месте, что не фотка, комментирующая статью, то шедевр)
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На хотьбе в день Независимости зеленьське будет с торта выскакиваль?
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суровая идет борьба, кто освоит 20 процентов.
"Слуга народу" Василевська-Смаглюк виступила проти листа Богдана про припинення фінансування програм регіонального розвитку: "ОП не має стосунку до бюджету" - Цензор.НЕТ 9779
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Давайте чітко визначимось з посадовими обов'язками
Богданової посади і чесно собі скажемо - чи мав він право вказувати щось, чи радити щось, чи просити щось в прем'єр міністра України ?
В нас знову тіньовий уряд ? В нас сірі кардинали, яких ми не обирали ?
Це чесна влада ?
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Где Богдан, а где честная власть? Ну что вы как маленькая.
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Зелебобы занимаются любимым делом - строят культ личности, тут хоть пиши, хоть кричи, всё равно бесполезно.
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А Вы аргументируйте, а не сразу оскорблять .
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При теперішній автократичній владі поради сприймаються як наказ.
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Шановні, це провал!

Гучний провал усієї отої маячні у Трускавці, де новообраним розтлумачували, що вони "ніхто і звати їхї "ніЯк"", що іхня справа - натискати кнопки за помахом руки чечетова віповідно до рішення "партії".
Це провал мрій ЗЁбіків на "доброго царя", бо, виходить, бояри мають іншу думку. Та ще й, на додачу, читали законодавство!!!
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Великий человек, его именем автобус назван "Слуга народу" Василевська-Смаглюк виступила проти листа Богдана про припинення фінансування програм регіонального розвитку: "ОП не має стосунку до бюджету" - Цензор.НЕТ 532
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Богдан не є державним службовцем. Він може впливати на державні процеси не більше, ніж прибиральниця в офісі президента.
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Я не сперечаюся, що купа місцевих князьків піариться за бюджетні кошти. АЛЕ саме за ці кошти в депресивних містах хоч щось робиться! От в мене бабуся в Конотопі живе, завдяки виділеним коштам місто закупило трамваї і почали дороги робити. І піару тут нема, бо мера там тільки-тільки суд поновив на посаді (після того, як риги незаконно усунули його з посади).

І це не компетенція ані Богдана, ані навіть Зе призупиняти фінансування регіонів! Мало того, це абсолютно незаконно не давати на місця кошти!
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"Слуга народу" Василевська-Смаглюк виступила проти листа Богдана про припинення фінансування програм регіонального розвитку: "ОП не має стосунку до бюджету" - Цензор.НЕТ 1621

А чому у Богданчика така задоволена пика? Що він там робить з ним прилаштувавшись ззаду?
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Після перевороту в 1917р до влади прийшли євреї, голодранці, пяниці, без освіти,але з револьвером. Почали грабувати,вбивати, чинити беззаконня. Когорозстріляли, кого вислали в Сибір,хто втік. Вибирали депутатів із народа,доярок, токарів будівельників, а керували колгоспами ковалі а заводами слюсарі . До чого докерувались --знаємо Так і зараз приходять пройдисвіти, неучі,а прихочуть одного--КРАСТИ.
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Ну не знаю... Вокруг моего дома и прилегающих еще двух соседних на Оболони три дня назад взамен убитого положили классный асфальт. Можно рассекать хоть на феррари. Начал интересоваться за чей счет банкет? Оказалось, что это Столар. Бывший кандидат в депутаты и кажется друг Кличко. Я за него не голосовал и теперь даже как-то неудобно по этому асфальту ездить.
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У нас смелые только жинки. А богдана привлечь по суду за несоответствии должности.
Этот наглец хочет внушить что он решала.
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І немов знущаючись над збереженням державності і територіальної цілісності України продажні представники "Слуги народу і вже зрозуміло що не українського" злочинно вирішили запросити на стартове засідання вже видно що антиукраїнської ВР дев'ятого скликання ворожих нам представників Парламентської асамблеї Ради Європи, яка наполегливо по-злодійськи допомагає російським окупантам зняти санкції.
До такого злочинного рішенням більшістю голосів прийшли члени депутатської групи продажних ЗЕбілів українофобів з підготовки першого засідання, цього вже добре видно що антиукраїнського парламенту. Чи будуть в складі запрошених агенти ворожої нам Росії пока невідомо, але напевно так.
Ось і перший, і яких ще буде дуже багато гіркий результат легковажних і необачних виборів по приколу продажних "Слуг" капітулянтів з ЗЕбілів - українофобів!
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