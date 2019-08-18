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 Политика Украины
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Все про:Житомир (462) МВД (7918) Нацполиция (9928) растрата (164)

 Правоохранители сообщили о подозрении зампредседателю Житомирского горсовета в нанесении государству убытков в размере 700 тыс. грн, - МВД

Правоохранители сообщили о подозрении одному из заместителей председателя Житомирского городского совета в нанесении государству убытков в размере 700 тыс. грн, ей грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел Украины (МВД), передает Цензор.НЕТ.

"Одному из заместителей Житомирского городского председателя сообщено о подозрении", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, во время досудебного расследования полицейские установили, что на должности начальника одного из управлений горсовета и распорядителем бюджетных средств, чиновник заключила с победителем публичных закупок заранее убыточный тендер.

В Национальной полиции Украины сообщили, что предложенная цена лота с одинаковыми техническими характеристиками у коммерческой структуры была значительно выше предложения других участников.

"Таким образом, чиновница при проведении конкурсных торгов по закупке медицинского оборудования нарушила принцип экономии использования бюджетных средств, в дальнейшем привело к убыткам бюджета на сумму более 700 тыс. грн", - отметили в Нацполиции.

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Правоохранители сообщили зампредседателя о подозрении по ч. 2 ст. 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от 250 грн до 750 грн необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Источник: https://censor.net.ua/n3143445
 
 
 Топ комментарии
 
На той час ..заступником мера працював такий собі *Мотя Хренов *. який курував медицину ..
Зараз кажуть вшивається біля *слуг народу * та збирається далі балотуватись . навіть на посаду голови міськради. Правоохранители сообщили о подозрении зампредседателю Житомирского горсовета в нанесении государству убытков в размере 700 тыс. грн, - МВД - Цензор.НЕТ 93
ПС )))) До речі *брательнік * Борі Розенблята !
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На той час ..заступником мера працював такий собі *Мотя Хренов *. який курував медицину ..
Зараз кажуть вшивається біля *слуг народу * та збирається далі балотуватись . навіть на посаду голови міськради. Правоохранители сообщили о подозрении зампредседателю Житомирского горсовета в нанесении государству убытков в размере 700 тыс. грн, - МВД - Цензор.НЕТ 93
ПС )))) До речі *брательнік * Борі ********** !
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Така собі історія, вп'єть під заставу і на свободі.
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Все как в паРаше...ловят мелочь...для покащухи...и что бы зеленый пипл верещал от счастья..
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Коли запахло смаженим мусарня почала шевелитись ..
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Подельник Порошенко Грымчак так не думает Правоохоронці повідомили про підозру заступнику голови Житомирської міськради в завданні державі збитків у розмірі 700 тис. грн, - МВС - Цензор.НЕТ 8546
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А что там с портновым? Уже отмазали? Патриот уже?
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