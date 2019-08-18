 Наркобарона Сильвера ночью экстрадировали в Израиль, - Сарган

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью Амос Дов Сильвер экстрадирован в Государство Израиль самолетом из международного аэропорта "Борисполь", - сообщила она.

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Напомним, в пятницу, 16 августа, из аэропорта "Борисполь" во время экстрадиции в Израиль исчез наркобарон Амос Дов Сильвер.

В субботу, 17 августа, СБУ задержала сбежавшего во время экстрадиции главаря крупнейшего израильского наркокартеля Сильвера.

Задержаны трое сотрудников СБУ, подозреваемые в помощи побегу наркобарона Сильвера во время его экстрадиции.

Как сообщалось, в марте текущего года в Киеве был задержан гражданин США и Государства Израиль, разыскиваемый за организацию мощного международного наркокартеля. Израильские правоохранители прислали запрос в прокуратуру Киева с просьбой выдать этого злоумышленника. Гражданин с двойным гражданством разыскивается компетентными органами Израиля по обвинению в управлении мощной преступной организацией, которая наладила массовый сбыт наркотических веществ с использованием популярных мессенджеров и социальных сетей, вовлечении несовершеннолетних к использованию опасных наркотиков и участия в других преступлениях, совершенных преступной организацией.