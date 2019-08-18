 Наркобарона Сильвера ночью экстрадировали в Израиль, - Сарган

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня ночью Амос Дов Сильвер экстрадирован в Государство Израиль самолетом из международного аэропорта "Борисполь", - сообщила она.
Напомним, в пятницу, 16 августа, из аэропорта "Борисполь" во время экстрадиции в Израиль исчез наркобарон Амос Дов Сильвер.
В субботу, 17 августа, СБУ задержала сбежавшего во время экстрадиции главаря крупнейшего израильского наркокартеля Сильвера.
Задержаны трое сотрудников СБУ, подозреваемые в помощи побегу наркобарона Сильвера во время его экстрадиции.
Как сообщалось, в марте текущего года в Киеве был задержан гражданин США и Государства Израиль, разыскиваемый за организацию мощного международного наркокартеля. Израильские правоохранители прислали запрос в прокуратуру Киева с просьбой выдать этого злоумышленника. Гражданин с двойным гражданством разыскивается компетентными органами Израиля по обвинению в управлении мощной преступной организацией, которая наладила массовый сбыт наркотических веществ с использованием популярных мессенджеров и социальных сетей, вовлечении несовершеннолетних к использованию опасных наркотиков и участия в других преступлениях, совершенных преступной организацией.
Украина справилась с этой миссией наконец то...
Понеділок ! Здається Нетаньяху приліта
.
.
.....
А на параді замість упівських пісень почуємо бадоєвську байду.
Споримо, що патріотична тематика за бортом державної політики ?
так, мрійник, бо лох, якось було б грубо.
Діма, хіба я коли тебе ображала чи підставляла ?
Для чого ти це пишеш ?
і твої друзі, великі патріоти теж, лише українцям підніжки підставляють.
а ти з ними...заразом.
Вполне достаточно.....
Чем вы не довольны....?
Що вже наводить на певні роздуми - ЧОМУ ?! І для чого вони там ?
Я вот признал....
За це висміювали, принижували.
І нічого в принципі не змінилось. Так і живемо - "рабіновичи" дарують золоті статуї своїм справжнім батьківщинам, які придбали на пограбовані в українців гроші, а ми їх далі обираємо.
И по Зе было расследование "Схем" (вся Украина видела), как в Тель-Авиве собиралась тусовка еврейских олигархов (медиа, банкиры, депутаты и тд).... - цель выдвижение и победа Клоуна....
Получилось у них...
Но с тобой медицина бессильна...
У мафії довгі руки. Беня, ми віримо в тебе.
Бо країні потрібні жарти блазнів при владі. Спитайте у 73%