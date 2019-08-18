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 Политика Украины
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 Наркобарона Сильвера ночью экстрадировали в Израиль, - Сарган

Гражданина Израиля Амоса Дов Сильвера, который накануне сбежал из международного аэропорта "Борисполь" во время его экстрадиции, со второй попытки экстрадировали из Украины.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью Амос Дов Сильвер экстрадирован в Государство Израиль самолетом из международного аэропорта "Борисполь", - сообщила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержаны трое сотрудников СБУ, подозреваемые в помощи побегу наркобарона Сильвера во время его экстрадиции

Наркобарона Сильвера ночью экстрадировали в Израиль, - Сарган 01

Напомним, в пятницу, 16 августа, из аэропорта "Борисполь" во время экстрадиции в Израиль исчез наркобарон Амос Дов Сильвер.

В субботу, 17 августа, СБУ задержала сбежавшего во время экстрадиции главаря крупнейшего израильского наркокартеля Сильвера.

Задержаны трое сотрудников СБУ, подозреваемые в помощи побегу наркобарона Сильвера во время его экстрадиции.

Как сообщалось, в марте текущего года в Киеве был задержан гражданин США и Государства Израиль, разыскиваемый за организацию мощного международного наркокартеля. Израильские правоохранители прислали запрос в прокуратуру Киева с просьбой выдать этого злоумышленника. Гражданин с двойным гражданством разыскивается компетентными органами Израиля по обвинению в управлении мощной преступной организацией, которая наладила массовый сбыт наркотических веществ с использованием популярных мессенджеров и социальных сетей, вовлечении несовершеннолетних к использованию опасных наркотиков и участия в других преступлениях, совершенных преступной организацией.

Источник: https://censor.net.ua/n3143444
 
 
 Топ комментарии
 
СБУ реформированная Порошенкой может только отпускать подозреваемых за деньги,последствия т правления мародера Украина еще будет ликвидировать годами,Свыня нанаесла ущерб Украине не меньше куйла
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Тепер спокійно випити філіжанку кави .. Наркобарона Сильвера ночью экстрадировали в Израиль, - Сарган - Цензор.НЕТ 7337.

Понеділок ! Здається Нетаньяху приліта Наркобарона Сильвера ночью экстрадировали в Израиль, - Сарган - Цензор.НЕТ 7337
.
.
..Наркобарона Сильвера ночью экстрадировали в Израиль, - Сарган - Цензор.НЕТ 6054...
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І що з того ? Вимагатиме від Зелі не чествувати Степана Андрійовича.
А на параді замість упівських пісень почуємо бадоєвську байду.
Споримо, що патріотична тематика за бортом державної політики ?
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Совет форумчанПравила форума
 
А иуд его отпустивших куда?Израиль справится со своими врагами,а мы???!!!
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СБУ реформированная Порошенкой может только отпускать подозреваемых за деньги,последствия т правления мародера Украина еще будет ликвидировать годами,Свыня нанаесла ущерб Украине не меньше куйла
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А може то за три місяці СБУ розвалив ставленик ЗЕ Баканов?
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ЗЄ подзвонив Баканову і все "пучком"
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на одного пархатого, в Україні, стало менше Наркобарона Сільвера вночі екстрадували до Ізраїлю, - Сарган - Цензор.НЕТ 767
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В Израиле количество иудеев в парламенте, меньше чем в Украине. Так что недалеко то время, когда евреи будут титульной нацией в Украине , как было ранее в некоторых регионах.
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таки,поговорка "хохол родился - еврей заплакал" , в данном случае, видимо, более, чем справедлива.
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А что не нравится?Взяли деньги с израилитянина ,отпустили и поймали снова,израилетянин там где и был,денеги у пацанов,все по феншую
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Ура...!!
Украина справилась с этой миссией наконец то... Наркобарона Сильвера ночью экстрадировали в Израиль, - Сарган - Цензор.НЕТ 4234
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Так ночью же ж... а ночью не считается...
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Та кто же его знает кого там они "экстрадировали". Чтобы не втягивать Натаньяху в скандал, поймали какого-то бородатого мужика и сказали, что это якобы сбежавший наркобарон.
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Ну нет... тут нужны 2 условия: 1) шобы бородатый, и 2) шобы реббе там над крайней плотью поколдовал...короче, шообы, как у божка, олицетворяющего 73% симпатий украинцев...а вы шо думали? Он в шкурке по клавишам виртуозит?
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Там в Умани сейчас каждый второй с бородой. Хватай любого , не ошибешься.
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" Блискуча операція СБУ з імітації втечі наркобаро виявила недовиявлене. Учасники операції представлені до урядових нагород." Я випередив заяву пресречника чи нє?!
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Тепер спокійно випити філіжанку кави .. Наркобарона Сильвера ночью экстрадировали в Израиль, - Сарган - Цензор.НЕТ 7337.

Понеділок ! Здається Нетаньяху приліта Наркобарона Сильвера ночью экстрадировали в Израиль, - Сарган - Цензор.НЕТ 7337
.
.
..Наркобарона Сильвера ночью экстрадировали в Израиль, - Сарган - Цензор.НЕТ 6054...
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І що з того ? Вимагатиме від Зелі не чествувати Степана Андрійовича.
А на параді замість упівських пісень почуємо бадоєвську байду.
Споримо, що патріотична тематика за бортом державної політики ?
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про що тут сперечатися? це ж очевидно
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але не для Дмитрика, він великий мрійник.
так, мрійник, бо лох, якось було б грубо.
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Ой сексота ...Ти ще на СФ накалякай .
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Навіщо ?
Діма, хіба я коли тебе ображала чи підставляла ?
Для чого ти це пишеш ?
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Краще на того *патриота совка* нападай !
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ти ж ними не займаєшся.
і твої друзі, великі патріоти теж, лише українцям підніжки підставляють.
а ти з ними...заразом.
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так я ж і кажу--карнавал як у Ріо і краисво і Честь віддає
Наркобарона Сільвера вночі екстрадували до Ізраїлю, - Сарган - Цензор.НЕТ 7264
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Израиль нам назначает президентов, олигархов и властников медиа.....
Вполне достаточно.....
Чем вы не довольны....? Наркобарона Сільвера вночі екстрадували до Ізраїлю, - Сарган - Цензор.НЕТ 5634
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Не хотілось починати цю тему, але в нас дійсно на найвищих щаблях влади сплошь и рядом люди певної національності.
Що вже наводить на певні роздуми - ЧОМУ ?! І для чого вони там ?
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потому что большинство народа Украины глупые малороссы лишенные национального достоинства - пора признать этот факт уже...
Я вот признал....
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А если бы выбрали Мародера с его корешом Медведчуком и кумом путина,то украинцы бы по твоему были патриотами,вымели вашу шоблу,не скулите Наркобарона Сільвера вночі екстрадували до Ізраїлю, - Сарган - Цензор.НЕТ 9623
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Никогда еще россияне не жили так плохо, как при Порошенко.
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Нас роками вчили, що бути патріотом України це бридко, гидко, недостойно.
За це висміювали, принижували.
І нічого в принципі не змінилось. Так і живемо - "рабіновичи" дарують золоті статуї своїм справжнім батьківщинам, які придбали на пограбовані в українців гроші, а ми їх далі обираємо.
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так и есть....
И по Зе было расследование "Схем" (вся Украина видела), как в Тель-Авиве собиралась тусовка еврейских олигархов (медиа, банкиры, депутаты и тд).... - цель выдвижение и победа Клоуна....
Получилось у них...
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cloud2009 26ea8082 В Израиле хорошая медицина тебя могут вылечить Наркобарона Сільвера вночі екстрадували до Ізраїлю, - Сарган - Цензор.НЕТ 9972
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robot vertier - ага, возможно.....

Но с тобой медицина бессильна... Наркобарона Сільвера вночі екстрадували до Ізраїлю, - Сарган - Цензор.НЕТ 1172
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ну я и не утверждаю что Украиной правит Израиль как ты болезненный бот
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Не все втрачено. Ще може втекти з аеропорту Бен Гуріон.
У мафії довгі руки. Беня, ми віримо в тебе.
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А денежку полученную за "побег" у литинанта бакланова забрали？
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процент уже Пете занесли по старой привычки,а он ничего не отдаст,скорей верещать будет про преследования,как Грымчак
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як це втік ?....і з другої спроби екстрадиція?....а може сам полетів до Ісраеля? а написали --екстрадиція
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Полетів чартером Коломойського? Як ВІП персона?
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СБУ попіклувалась і видала в дорогу ---шаурму
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но исходный план наркобарона был вернуться среди "паломников" ))
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Сподіваюсь що потік наркоти не стане менш, як не став потік бурштину.
Бо країні потрібні жарти блазнів при владі. Спитайте у 73%
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Ну в твоїй країні все набагато краще,ні жартів,ні блазнів,тільки суворі громадяни на варті свободи та права.Живіть там у себе як вам подобається,не лізьте в Україну,тут ви зайві.
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Теперь его отправили на велоЗЕпеде??
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Сільвер в шоці - сбушники і бабло збрили і на землю обітовану випхали )))
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Евреи в шоке , что правоохранительная система Украины повязана в коррупции полностью.. почитай их новости
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Ну для своїх постарались знайти і відправити. Аякже.
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