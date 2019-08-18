 Правоохранители получают доступ к видеокамерам сгоревшего в Одессе отеля и прилегающей территории, - ГПУ

Об этом сообщается на странице Генеральной прокуратуры в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

В ГПУ отметили, что по факту пожара прокуратурой совместно с полицией начато уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.

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"Продолжаются следственные действия с целью установления всех обстоятельств происшествия, правоохранители получают доступ к видеокамерам отеля и прилегающей территории", - говорится в сообщении.

"Принимаются меры для изъятия и исследования уставных документов предприятия - владельца отеля, финансово-хозяйственной деятельности, установки и обслуживания пожарной сигнализации и других", - добавили в ГПУ.

Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар". Изначально сообщалось, что в результате чего погибли восемь человек, пострадали 10 человек.Позднее на пепелище нашли тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв пожара выросло до 9. По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство. Полициярассматривает три версии пожара в одесской гостинице, в том числе поджог с целью сокрытия убийства. В ГСЧС сообщили, что в июле была запланирована проверка гостиницы, но была изменена форма собственности, и представителей Госслужбы не допустили к проверке. ГБР возбудило против сотрудников ГСЧС в Одесской области уголовное дело о служебной халатности.

Президент Зеленский, комментируя трагедию, заявил: "Будут отвечать не только непосредственные виновники пожара. Будет отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости".

Собственник гостиницы, одесский предприниматель Вадим Черный, заявил, что "произошла катастрофа" и что он готов нести полную ответственность в случае установления его вины. Вечером 17 августа владелец гостиницы "Токио Стар" Черный был задержан.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил начать масштабные проверки одесских гостиниц и санаториев. "Владельцы и руководители таких объектов должны нести полную ответственность за безопасность людей", - сказал он.