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 В больницах остаются восемь пострадавших в пожаре в одесском отеле

В мэрии рассказали о состоянии пострадавших в результате масштабного пожара в отеле "Токио Стар".

Так, из 10 пострадавших, один отказался от госпитализации – это гражданин Литвы Роман Чернявский, 1960 года рождения. Еще один иностранец – гражданин Сьерра-Леоне, также изъявил желание ехать домой, его состояние оценивают как удовлетворительное, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

Таким образом, на больничных койках остаются восемь человек, которые получили, в основном, ожоги верхних дыхательных путей.

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По данным полиции, среди госпитализированных одесситка Виктория Козлова, 1994 года рождения, состояние стабильно тяжелое; Сергей Васильев из Великомихайловского района, 1999 года рождения, военнослужащий, состояние стабильно тяжелое; сумчанин Николай Долгий, 1981 года рождения, состояние тяжелое; Елена Хомич из Херсонской области, 1996 года рождения, Екатерина Русских из Великомихайловского района, 2009 года рождения, 12% ожогов, отравление продуктами горения, состояние тяжелое; 41-летний Павел Узевский, из Мариуполя Донецкой области, состояние тяжелое; 22-летний Владимир Тепура из Беляевского района – у него ожоги 1-2 степени, ожоги глаз, 40% ожогов дыхательных путей.

В мэрии отметили, что состояние тяжелых пострадавших пошло на улучшение.

Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар". Изначально сообщалось, что в результате чего погибли восемь человек, пострадали 10 человек.Позднее на пепелище нашли тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв пожара выросло до 9. По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство. Полициярассматривает три версии пожара в одесской гостинице, в том числе поджог с целью сокрытия убийства. В ГСЧС сообщили, что в июле была запланирована проверка гостиницы, но была изменена форма собственности, и представителей Госслужбы не допустили к проверке. ГБР возбудило против сотрудников ГСЧС в Одесской области уголовное дело о служебной халатности.

Президент Зеленский, комментируя трагедию, заявил: "Будут отвечать не только непосредственные виновники пожара. Будет отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости".

Собственник гостиницы, одесский предприниматель Вадим Черный, заявил, что "произошла катастрофа" и что он готов нести полную ответственность в случае установления его вины. Вечером 17 августа владелец гостиницы "Токио Стар" Черный был задержан.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил начать масштабные проверки одесских гостиниц и санаториев. "Владельцы и руководители таких объектов должны нести полную ответственность за безопасность людей", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3143442
 
 
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Лепят проводку абы подешевле и о защите не беспокоятся, поэтому и происходят такие трагедии.
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Наймають якихось шабашників. Ті монтують проводку кабелем подешевше і мінімальним навантаженням. Закривають все пластиком (щоб було красіво) і давай бабло за роботу.
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в гОдесі завод кабельний ніби непогані дроти тяне. Навряд чи на проводці економили
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Від того що завод одеський, кабель дешевшим не стане, до того ж мона взяти кабель мідний, а мона люмінівий, який дешевший. Ще як він під"єднаний до розеток і т.п., бо може в них іскрити від не затягнутих гвинтів і прочая, прочая.
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то шо? всі включили обогрєватєлі одноврємєнно?
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окрім опіків можливе отруєння чадним газом, що дуже небезпечно
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на пожежі люди гинуть не від вогню, а від диму
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