 Наемники РФ за сутки 8 раз обстреляли наши позиции на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр ООС

Об этом говорится в сводке пресс-центра операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 17 августа, передает Цензор.НЕТ.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил семь обстрелов позиций Объединенных сил:

дважды неподалеку Павлополя - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

дважды вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды в районе Лебединского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Пищевика - из гранатометов различных систем", - говорится в сводке.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: После 9 месяцев пребывания на фронте 25-я ОВДБ вернулась в пункт постоянной дислокации. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил: в районе Пивденного - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия", - добавили в штабе ООС.

За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

"С начала текущих суток противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК":

неподалеку Пищевика - из стрелкового оружия;

в районе Водяного - из ручного противотанкового гранатомета", - отметили в пресс-центре ООС.