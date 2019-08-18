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 Наемники РФ за сутки 8 раз обстреляли наши позиции на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр ООС

17 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Об этом говорится в сводке пресс-центра операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 17 августа, передает Цензор.НЕТ.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил семь обстрелов позиций Объединенных сил:
дважды неподалеку Павлополя - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
дважды вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
дважды в районе Лебединского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
вблизи Пищевика - из гранатометов различных систем", - говорится в сводке.

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"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил: в районе Пивденного - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия", - добавили в штабе ООС.

За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

"С начала текущих суток противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК":
неподалеку Пищевика - из стрелкового оружия;
в районе Водяного - из ручного противотанкового гранатомета", - отметили в пресс-центре ООС.

Наемники РФ за сутки 8 раз обстреляли наши позиции на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3143441
 
 
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