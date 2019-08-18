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 За рубежом
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Все про:Бангладеш (16) пожар (3622)

 Крупный пожар в Бангладеш - уничтожено 15 тысяч домов, более 50 тысяч людей остались без жилья

В столице Бангладеш, городе Дакка, крупный пожар уничтожил 15 000 домов, без крова остались около 50 000 человек. Информации о жертвах пока нет.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом сообщает BBC.

Пожар произошел в ночь с 16 на 17 августа в трущобах в районе Мирпур, его распространению способствовал тот факт, что большинство домов имели пластиковые крыши. Спасателям понадобилось более шести часов, чтобы потушить огонь.

Известно о нескольких пострадавших, о погибших пока не сообщается. О причинах пожара также пока неизвестно.

Большинство жителей этих домов - низкооплачиваемые работники, многие из которых уехали из дома на празднование мусульманского праздника Ид аль-Адха, также известного как Курбан-байрам.

Власти страны заявили, что помогает тысячам людей, которые остались без крова.

Как напоминает издание, в феврале пожар произошел в историческом районе Дакки, в результате чего погибли около 80 человек.

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Источник: https://censor.net.ua/n3143440
 
 
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Були бідними, але трапилося пожежа.
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Уничтожил? Чему только учать на журфаке.
Тупорыло копипастить наверно.
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