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 Политика Украины
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Все про:ВР (23287) комитет (397) энергетика (1109) Герус (54)

 В комитете Рады по энергетике хотят работать "не менее десяти" представителей "Слуги народа", - Герус

В партии Слуга народа уже есть десяток желающих работать в парламентском комитете по вопросам энергетики.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Главкому рассказал представитель президента в правительстве, новоизбранный народный депутат Андрей Герус.

"В партии Слуга народа есть не менее 10 желающих работать в этом комитете. Есть достаточно грамотных людей, имеющих опыт работы в энергетике, поэтому, думаю, комитет быстро и эффективно заработает", — отметил Герус.

По его словам, новый комитет по вопросам энергетики, кроме своих вопросов, вероятно будет заниматься еще и определенными вопросами жилищно-коммунальной сферы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разрабатывается механизм снижения цен на электричество для водоканалов и других коммунальных предприятий, - Герус

Источник: https://censor.net.ua/n3143439
 
 
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Короче , ПЕСикам нифига не светит . Гуд В комитете Рады по энергетике хотят работать "не менее десяти" представителей "Слуги народа", - Герус - Цензор.НЕТ 1389
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Есть достаточно грамотных людей, имеющих опыт работы в энергетике, поэтому, думаю, комитет быстро и эффективно заработает", - отметил Герус. Источник: https://censor.net.ua/n3143439

В комитете Рады по энергетике хотят работать "не менее десяти" представителей "Слуги народа", - Герус - Цензор.НЕТ 3436
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На фото Герус?
Сразу видно,потомственный олигофрен
Я спокоен за энергетику.
Наверное потому,что сваливаю
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ПТУшников набрать в этот комитет, слава богу таких хватает в Зекоманде. Тогда вся Украина точно на буржуйки перейдет.
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Энергетика. Африка, говорите... Вчера, на рейд пришел вот этот гигант, о котором я только слышал ранее. Он- самый большой в Мире. Плавучий энергетический комплекс. Вояки эскортировали, два корвета. Охрененное сооружение! Совместный проект Турции и Ганы.

В комитете Рады по энергетике хотят работать "не менее десяти" представителей "Слуги народа", - Герус - Цензор.НЕТ 9004
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.

а сколько их всего ?
Это ж Рад и Украин не хватит
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