" Гримчак находится в СИЗО законно, а его адвокат манипулирует, - прокуратура "

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Громадському заявил прокурор Денис Иванов.

Он напомнил, что техническую описку, согласно УПК, суд вправе исправить с собственной инициативе или по заявлению другого участника производства, что и сделала сторона обвинения.

В то же время Иванов не знает, почему судья сразу не исправила ошибки на заседании суда 16 августа, а сделала это только 17 числа.

"Эти два постановления (первое и определение 17 августа, которая исправила ошибки - ред.) являются неотъемлемой частью и определение об исправлении описки в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, никоим образом не может менять по сути решение от 16 августа, поскольку речь идет о техничной описке. И речь не идет об изменении порядка исполнения постановлений", - пояснил прокурор.

Он отметил, что в постановлении указано - она ​​подлежит немедленному исполнению, поэтому нет оснований для освобождения Гримчака из СИЗО.

Иванов также отметил, что подобная практика является распространенной, поскольку судьи часто допускают описки.

Также прокурор напомнил, что защита заместителя министра может обжаловать меру пресечения в апелляционном суде.

"Просто здесь идет расчет на манипуляцию, подмену понятиями, я думаю, что это делается сознательно, а не потому, что адвокат не знает нормы уголовно-процессуального закона", - резюмировал он.

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Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогательство взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

16 августа ГПУ направила в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку и его "помощнику" Игорю Овдиенко мер в виде ареста с возможностью внесения залога - обоим в размере $510 тыс.

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В итоге, Гримчака отправили под арест с правом выйти под залог в 6 млн грн. Однако оказалось суд арестовал не того Гримчака, допустив 5 ошибок в постановлении о взятии под стражу Гримчака. На следующий день, 17 августа суд исправил ошибки в постановлении и тут же, по словам адвоката, допустил другие. Гримчака отправили в СИЗО.