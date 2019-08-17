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 Общество
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Все про:Минобороны (5881) ГБР (501)

 Мы направили поставщику претензию, - Минобороны о расследовании ГБР о покупке некачественных котлов для приготовления пищи

Из-за поставки некачественных котлов для приготовления пищи Департаментом госзакупок Минобороны поставщику было направлено претензию на сумму 1,2 миллиона гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии пресс-службы Минобороны относительно информации, обнародованной ГБР, по закупкам некачественного оборудования для военных частей, а именно котлов электрических для варки пищи.

В Минобороны рассказали, что по результатам торгов 26 июня подписали с победителем тендера договоры.

"В начале июля во время поставки оборудования в одну из воинских частей, командир части подписал акты приема оборудования. 16 июля Департаментом госзакупок инициировано проведение дополнительной проверки оборудования на полное соответствие техническим требованиям заказчика с целью недопущения поставки недоброкачественного оборудования", - указали в оборонном ведомстве.

Как указано, после проведения проверки в конце июля, командиром воинской части направлено письмо на Департамент госзакупок с просьбой аннулировать акты приема оборудования и назначитьслужебное расследование по этому поводу в военной части.

"В свою очередь 12 августа Департаментом направлено поставщику претензию о взыскании штрафных санкций на общую сумму 1,2 миллиона грн за поставку некачественного оборудования, в соответствии с условиями договора", - отметили в Минобороны.

"На момент распространения информации в СМИ, Министерство обороны не осуществляло никакой оплаты за указанное оборудование и ведет претензионную работу с поставщиком. Стоит отметить, что инициатором проведения проверки качества указанного оборудования было именно Министерство обороны Украины. Министерство обороны Украины предоставляет полную поддержку правоохранительным органам в проведении следствия", - добавили в ведомстве.

Напомним, ГБР расследует присвоение 800 тыс. грн при закупке электрических котлов для военной части во Львове, в причастности подозревают сотрудников Минобороны. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3143434
 
 
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ГБР под руководством Портнова ещё и котлы у ВСУ отнимет, под радостные аплодисменты зебилов...
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Цікаво, яке ти, зебіл, маєш відношення до України? "Че там у хоххлов?"спати спокійно не дає, так?
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Спочатку проводять тендер, де шукають найнижчі ціни. Потім виявляється, що котли зроблені відповідно до низької ціни. Чому перед закупівлею не перевірили якість цих котлів? Коли приймали котли теж могли перевірити. Зрозуміло тепер, що набрали у ці служби некваліфікованих спеціалістів. Звільняйте усіх.
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