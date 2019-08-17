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 Задержан владелец гостиницы "Токио Стар" Черный, при пожаре в которой погибло 9 человек, - прокуратура

В Одессе задержали предпринимателя Вадима Черного, владельца гостиницы "Токио Стар", в которой во время пожара погибли 9 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке областной прокуратуры.

В сообщении отмечается: "Под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области, в рамках досудебного расследования следователи ГУНП в области задержали в порядке ст. 208 УПК Украины фактического владельца гостиницы "Токио Стар" В. Черного.

Сейчас прокуратура готовит указанному лицу подозрение по факту нарушения требований пожарной безопасности в гостинице, повлекшее гибель девяти человек (ч.2 ст.270 УК Украины) и ходатайство об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается".

Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар". Изначально сообщалось, что в результате чего погибли восемь человек, пострадали 10 человек.Позднее на пепелище нашли тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв пожара выросло до 9. По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство. Полициярассматривает три версии пожара в одесской гостинице, в том числе поджог с целью сокрытия убийства. В ГСЧС сообщили, что в июле была запланирована проверка гостиницы, но была изменена форма собственности, и представителей Госслужбы не допустили к проверке. ГБР возбудило против сотрудников ГСЧС в Одесской области уголовное дело о служебной халатности.

Президент Зеленский, комментируя трагедию, заявил: "Будут отвечать не только непосредственные виновники пожара. Будет отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости".

Также на Цензор.НЕТ: Из-за пожара в отеле "Токио Стар" в Одессе случился транспортный коллапс

Собственник гостиницы, одесский предприниматель Вадим Черный, заявил, что "произошла катастрофа" и что он готов нести полную ответственность в случае установления его вины.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил начать масштабные проверки одесских гостиниц и санаториев. "Владельцы и руководители таких объектов должны нести полную ответственность за безопасность людей", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3143433
 
   
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это не гостиннца - а ферма для хомосапиенс .я вспомнил лабораторных крыс .. кстати там в одессе люди шаурмой потравились неделю назад так оказывается СЭС нету вместо ее ветеринарная служба .тобиш не к быдлу а к скоту прировняли
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В Одессе куча СЭС. Могу дать адреса - Пастера,36, Б.Хмельницкого,68 и т.д.
То, что это не отель, а бордель ( в прямом смысле слова) - это правда
А все остальное в Вашем комменте - ерунда!
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Ми все більше занурюємось в світ популізму... Де відповідальність несуть клєрки... А господарі життя і далі ржуть з менеджерів дтеку...
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Відповідальність несуть фотографи та інші недосвідчені зебіли.
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Ви вже дістали зі своїми 'зебілами'... Вам що гроші платять за кожну згадку про 'зебілів'? Чи словниковий запас не дозволяє висловитись по іншому?
порошенко - всьо... кінець... януковощ - всьо кінець... один кучма ще десь борсається... Думаю нова влада робить з цього висновки...і основне ще декілька місяців ну взагалі без сенсу відверто обсирати нову владу... І вішати на них клейма... Краще пробувати підказувати... Тим більше абсолютна більшість з них сидить і читає інтернет ресурси і форуми...
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звичайно ж платять. Їм же треба чимось за комуналку платить, яку їм пєтя нарахував. Ще й захищають роттердам.
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Дякую за змістовну доповідь. Продовжуйте далі, бо ваш коментар дуже цінний😏
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А че харакири или сеппукку ентот самухрай не сделал?
🧐
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Я далек от симпатий к этому чудику, я просто не имею понятия- кто он и что из себя представляет, в этой жизни. Однако, я не совсем понимаю: каким образом владелец может нести ответственность за эту трагедию?! В моем видении- в единственном: ему сигнализировал персонал, о вопиющих недостатках в организации противопожарной системы отеля, а владелец- ни ухом, ни рылом! То есть- не реагировал. Как моряк, провожу аналогию: гибнет пассажирское судно, есть жертвы, среди пассажиров. Кто отвечает? Правильный ответ: капитан судна. И- никто иной, остальные офицеры, рядовые- прицепом, по мере ответственности и причастности. Но! Владелец- тут никаким боком.
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Владелец отвечает, как собственник неисправного средства.
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Он не позволил провести проверку по пожарной безопасности месяц назад - просто не мустил проверяющих
Наверняка знал, что не все хорошо в этом плане...
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Погибли мужчины из раши - вопрос : кто опять в Украину впускает кацапов?
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Интересно на как долго задержали...........
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