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 Происшествия
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 После пожара в одесской гостинице полицейские изъяли из офиса отеля всю документацию и сервер с видеоархивом

Правоохранители изъяли всю документацию и сервер с видеоархивом из офиса одесского отеля "Токио Стар", где накануне в результате пожара погибли 9 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  в Фейсбуке сообщил начальник ГУ НП в Одесской области Олег Бех.

"Сейчас меры по выяснению причины пожара и установлению личностей погибших продолжаются. Опрашиваются свидетели происшествия, для изучения из офиса отеля изъято всю имеющуюся документацию и сервер с видеоархивом, проводятся следственные действия с владельцем отеля и представителями фирмы, что устанавливала в отеле противопожарную сигнализацию", - написал Бех.

Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар". Изначально сообщалось, что в результате чего погибли восемь человек, пострадали 10 человек.Позднее на пепелище нашли тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв пожара выросло до 9. По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство. Полициярассматривает три версии пожара в одесской гостинице, в том числе поджог с целью сокрытия убийства. В ГСЧС сообщили, что в июле была запланирована проверка гостиницы, но была изменена форма собственности, и представителей Госслужбы не допустили к проверке. ГБР возбудило против сотрудников ГСЧС в Одесской области уголовное дело о служебной халатности.

Президент Зеленский, комментируя трагедию, заявил: "Будут отвечать не только непосредственные виновники пожара. Будет отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости".

Также на Цензор.НЕТ: Из-за пожара в отеле "Токио Стар" в Одессе случился транспортный коллапс

Собственник гостиницы, одесский предприниматель Вадим Черный, заявил, что "произошла катастрофа" и что он готов нести полную ответственность в случае установления его вины.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил начать масштабные проверки одесских гостиниц и санаториев. "Владельцы и руководители таких объектов должны нести полную ответственность за безопасность людей", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3143432
 
 
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Там неначебто були 1 -містні кімнати, дозволялось вдвох ночувати, розміром з купе і без вікон,хто знає, що там ДБН по цьому поводу пишуть ?
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Изьяли серверы ? А, как на счет в той же Одессе "Пожар в детском лагере в Одессе: итоги трагедии и ход расследования"
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Итог по детскому лагерю "Виктория", что в Одессе. Нашли двух терпил:
"Были задержаны директор комплекса Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая по функциональным обязанностям должна отвечать за пожарную безопасность.18 сентября суд постановил арестовать обоих без права внесения залога. 28 сентября суд отпустил Янчик на свободу под поручительство народных депутатов. Источник: https://censor.net.ua/p3142367
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Готель, без вікон, без дверей, Труханова в Чернігів до Гримчака, і Петю нехай прихопить.
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