 После пожара в одесской гостинице полицейские изъяли из офиса отеля всю документацию и сервер с видеоархивом

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил начальник ГУ НП в Одесской области Олег Бех.
"Сейчас меры по выяснению причины пожара и установлению личностей погибших продолжаются. Опрашиваются свидетели происшествия, для изучения из офиса отеля изъято всю имеющуюся документацию и сервер с видеоархивом, проводятся следственные действия с владельцем отеля и представителями фирмы, что устанавливала в отеле противопожарную сигнализацию", - написал Бех.
Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар". Изначально сообщалось, что в результате чего погибли восемь человек, пострадали 10 человек.Позднее на пепелище нашли тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв пожара выросло до 9. По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство. Полициярассматривает три версии пожара в одесской гостинице, в том числе поджог с целью сокрытия убийства. В ГСЧС сообщили, что в июле была запланирована проверка гостиницы, но была изменена форма собственности, и представителей Госслужбы не допустили к проверке. ГБР возбудило против сотрудников ГСЧС в Одесской области уголовное дело о служебной халатности.
Президент Зеленский, комментируя трагедию, заявил: "Будут отвечать не только непосредственные виновники пожара. Будет отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости".
Также на Цензор.НЕТ: Из-за пожара в отеле "Токио Стар" в Одессе случился транспортный коллапс
Собственник гостиницы, одесский предприниматель Вадим Черный, заявил, что "произошла катастрофа" и что он готов нести полную ответственность в случае установления его вины.
Премьер-министр Владимир Гройсман поручил начать масштабные проверки одесских гостиниц и санаториев. "Владельцы и руководители таких объектов должны нести полную ответственность за безопасность людей", - сказал он.
"Были задержаны директор комплекса Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая по функциональным обязанностям должна отвечать за пожарную безопасность.18 сентября суд постановил арестовать обоих без права внесения залога. 28 сентября суд отпустил Янчик на свободу под поручительство народных депутатов. Источник: https://censor.net.ua/p3142367