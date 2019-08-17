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 За рубежом
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Все про:Грузия (3618) США (15225)

 Грузия подписывает с "главным стратегическим партнером" США соглашение о военном сотрудничестве

Грузия и США в ближайшие дни подпишут соглашение о сотрудничестве в военной сфере на три года, сообщил министр обороны Грузии Леван Изория.

Заявление министра распространила пресс-служба Минобороны Грузии, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

"Уже через несколько дней у нас будет возможность подписать с нашим главным стратегическим партнером, с США соглашение о трехлетнем сотрудничестве", - заявил министр в субботу после встречи с новым военным атташе США в Грузии полковником Стефани Бегли.

По заявлению Изория, сотрудничество с США направлено на "усиление оборонных возможностей Грузии, повышение военной и боевой готовности и содействие тем процессам, которые должны ускорить интеграцию Грузии в НАТО".

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Источник: https://censor.net.ua/n3143430
 
   
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Грузія підсилює співробітництво з США, а Україна у цей час не видає Коломойського. Відповідно матимемо відсутність такого співробітництва.
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А у зеботов какие успехи в этом направлении?
А зеботам не когда.
Они за место у корыта толкутся.
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