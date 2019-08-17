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 Гримчака поместили в Черниговское СИЗО

Подозреваемый в мошенничестве заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак помещен в Черниговское СИЗО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Грымчака конвоировали после решения суда об исправлении ошибки в постановлении об аресте.

Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогательство взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

16 августа ГПУ направила в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку и его "помощнику" Игорю Овдиенко мер в виде ареста с возможностью внесения залога - обоим в размере $510 тыс.

Также на Цензор.НЕТ: Арест Гримчака: суд исправил в постановлении одни ошибки и тут же допустил другие, - адвокат

В итоге, Гримчака отправили под арест с правом выйти под залог в 6 млн грн. Однако оказалось суд арестовал не того Гримчака, допустив 5 ошибок в постановлении о взятии под стражу Гримчака. На следующий день, 17 августа суд исправил ошибки в постановлении и тут же, по словам адвоката, допустил другие. Гримчака отправили в СИЗО.

Источник: https://censor.net.ua/n3143428
 
   
 Топ комментарии
 
Хто не ворует , тот не путриот .

Ю . Гримчак ©
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Цэ политычни переслидування вид команды Зеленськаго ..!! Вимагаю негайно видпустыты нашого однопартийця ,,!!! Гримчака помістили в Чернігівське СІЗО - Цензор.НЕТ 7630 .
Гримчака помістили в Чернігівське СІЗО - Цензор.НЕТ 9607 .
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Ещё один придурок из команды Прыща. Куда не плюнь одни ворюги. Петя, Грося. Сам ворюги. Часто думаю, может зря в 2004 Овощ трон не дали....
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Есть народная прокурорская примета. Если заговорил хоть один фигурант дела, есть шанс, что сядут все. А если посыпалась уже половина, то впереди маячит ж@па.
🤑
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Грымчак наверно (не доказано пока) обычный мошенник, но почему так возбудились все ненавистники Украины? Совпадение? Не думаю.
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тільки ненавистники України хочуть позбавитись корупції )
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Ненавистники Украины хотят в стране сделать хаос, а на коррупцию им наплевать.
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Если перестать воровать, то ***** нападэ.
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ты баран. читать умеешь-мошенничество. дальше развалится на первых заседаниях. потому что--- Статья 190 УК Украины "Главная особенность такого вида противоправного присвоения чужого имущества, как мошенничество заключаются в том, что в момент его совершения жертва преступления уверена в законности происходящего."
т.е. какой то чувак дает 1.1 $ за решение вопроса пребывая в уверенности что все действия решалы законны))))) ЗЕбилы, это цирковое представление голимых клоунов.
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Тут ты прав. ******* -ненавистники Украины и почитатели барыжного Будулая.
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Можешь писать что хочешь и так понятно что ты Harib Da враг и провокатор.
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Так точно. Как ты меня раскусил? Я действительно враг вашему свынарчуковому псевдопатриотизму.
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добалакався петріот, всіх соєвих лакуз це чекає
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А где сепар, кацап, зебил и агент крымля? Недоработочка, соевое одоробло.
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А ти звідки вилізло, москалощелепова потолоч ? Петріоти і є хохли-малороси. Ці запроданці - генетичне сміття через яких Україна була в москалячому поневоленні 400 років
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шота соєві не в настрої, - чуйка у них нехороша )))
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Чуйка тут не при чём . Смешно просто смотреть как вы пытаетесь Грымчака связать как то с Порохом . Сизифов труд , зебилы .!! Надорвётесь .. Гримчака помістили в Чернігівське СІЗО - Цензор.НЕТ 8474 .
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якщо Гримчак заговорить, то Кримінальний Кодекс їх зв"яже )))
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Угу ,, вся жиснь впереди . надейся и жди .. Гримчака помістили в Чернігівське СІЗО - Цензор.НЕТ 2913 .
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То тебе гугл перекладач підставляє, то клава без апострофу. Чи ти його не знайшов?
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Соевые это все кто несогласен с тобой?
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.Ого , уже аж 92 .!! Так дело скоро и до 142 дойдёт .. .
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А ми вважаємо що "соєві" - це ніщеброди, які не можуть дозволити купити собі ані шоколаду, ані м'яса, жеруть сою і блюють жовчю в адресу тих, хто набирає в супермаркеті повний візок м'яса, ковбаски та цукерок Рошен.
Може нехай напишуть петицію щоби їх, ЗЕлених "патріотів" безкоштовно годували ЗЕленими водоростями - хлорелами? Кажуть що хлорела росте сама, їй потрібні лише вода, вуглецевий газ та світло. Зеби, складайте текст. Па-рузгі. Шановний Вель Шмерц перекладе його у відповідності з правилами звернень до державних установ.
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соевые-это все те,кто до сих пор верит в шизофреника пєтра парашенко,который до сих пор считает себя президентом.Так в декларации,которую он подал 7 августа,в графе "место работы"-пэтюня написал "администр.президента,а в графе "должность" написало - президент Украины.
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Если это правда, то он действительно кукушкой поехал. Так вжился в роль спасителя Нации, что сбрендил...
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ну, конечно: этого за, весьма сомнительных, 1 млн закрыли, а Беню за более чем 100 млрд, Портнова и прочую шоблу - слабо？
теперь понятно, на кого работают суды и почему у Пороха мало чего получилось？
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Як там твоє погоняло? "Безмозгая"? Вибачай, мені лінь шукати окуляри.
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Якийсь був фантастичний фільм, здається "День Незалежності-2". Коли до Землі знов прилетіли кораблі чужинців, а "заморожені" на земній базі інопланетні монстрики прокинулися, стали стрибати і кричати "ВОНА прилетіла! ВОНА прилетіла". Бачу, сьогодні делена пліснява пожвавилася і скаче як ті монстрики.
Працював колись у нашому кварталі веселий двірник. Він коли піддасть, то розмовляє виключно віршами. І якось він дражнив молодшого колегу:
"С'єш ЗЕльониє хінкалі - буде ЗЕлень в твойом калі".
Зеби, ви всі повечеряли? Хінкалі смачні були? Тож за роботу!
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Блин....... сначала прочитала Гримчак повесился(!) в Черниговском СИЗО.........😬
А по теме: не удивлюсь, если долго он там не пробудет - отпустят под залог.......
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Если не ошибаюсь, еще в первый день «ареста» об этом писали многие здесь на форуме......., да и Бутусов в «резонанс» объективно написал..........
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То грымчак поляну пробивает для пэти.
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Мабуть ця справа буде подібна 95 кварталу, бо початок з календариками, плутаниною в постанові суду... був саме такий. Потім може виявитися, що нема мотиву, замовників, свідків...
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