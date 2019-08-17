 Гримчака поместили в Черниговское СИЗО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Грымчака конвоировали после решения суда об исправлении ошибки в постановлении об аресте.
Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогательство взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".
Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".
16 августа ГПУ направила в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку и его "помощнику" Игорю Овдиенко мер в виде ареста с возможностью внесения залога - обоим в размере $510 тыс.
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В итоге, Гримчака отправили под арест с правом выйти под залог в 6 млн грн. Однако оказалось суд арестовал не того Гримчака, допустив 5 ошибок в постановлении о взятии под стражу Гримчака. На следующий день, 17 августа суд исправил ошибки в постановлении и тут же, по словам адвоката, допустил другие. Гримчака отправили в СИЗО.
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т.е. какой то чувак дает 1.1 $ за решение вопроса пребывая в уверенности что все действия решалы законны))))) ЗЕбилы, это цирковое представление голимых клоунов.
Може нехай напишуть петицію щоби їх, ЗЕлених "патріотів" безкоштовно годували ЗЕленими водоростями - хлорелами? Кажуть що хлорела росте сама, їй потрібні лише вода, вуглецевий газ та світло. Зеби, складайте текст. Па-рузгі. Шановний Вель Шмерц перекладе його у відповідності з правилами звернень до державних установ.
теперь понятно, на кого работают суды и почему у Пороха мало чего получилось？
Працював колись у нашому кварталі веселий двірник. Він коли піддасть, то розмовляє виключно віршами. І якось він дражнив молодшого колегу:
"С'єш ЗЕльониє хінкалі - буде ЗЕлень в твойом калі".
Зеби, ви всі повечеряли? Хінкалі смачні були? Тож за роботу!
А по теме: не удивлюсь, если долго он там не пробудет - отпустят под залог.......
-Свободен.