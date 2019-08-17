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Все про:Еврокомиссия (839) здоровье (1258) Юнкер (173)

 Глава Еврокомисси Юнкер был госпитализирован во время своего отпуска - его готовят к операции

64-летний европейский политик, президент Еврокомиссии, бывший премьер-министр Люксембурга, Жан-Клод Юнкер прервал свой отпуск из-за неожиданного ухудшения здоровья: его экстренно госпитализировали.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом собщает пресс-служба Еврокомиссии.

Президенту Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру пришлось сократить свой отпуск в Австрии по медицинским показаниям. Он был доставлен обратно в Люксембург, где ему будет срочно проведена холецистэктомия (хирургическое удаление желчного пузыря).

Жан-Клод Юнкер взглавляет Европейскую комиссию с 2014 года. 31 октября 2019 года заершается срок его избрания, и его сменит на следующие пять лет Урсула фон дер Ляйен из Германии. Юнкер упоминал о своем намерении отойти от политики.

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Источник: https://censor.net.ua/n3143427
 
 
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)(уйло дав гроші на лікування і операцію
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Аггга, шаКАЛадки соевыя боком выходят, симулякр!!
🤑
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Этот евроалкоголик , немало грошей выгреб с Украины . Падло .
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