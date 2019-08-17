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 Происшествия
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 Враг трижды нарушил перемирие с начала суток 17 августа, потерь нет, - штаб ООС

На протяжении суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений с автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил:

неподалеку Павлополя - из автоматического гранатомета;
вблизи Водяного - из стрелкового оружия;
рядом с Лебединским - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелов противника не зафиксировано".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты обстреливали защитников Павлополя в течение 40 минут, потерь нет, - Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/n3143426
 
 
 Топ комментарии
 
якщо враг кожен день нарушає пєрєміріє, то пєрємірія немає. є війна.
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какое-то перемирие... не мирное...
каждый день - нарушает и нарушает... а наши - перемирие - все равно перемирие...
и если правда - что потерь нет и раненных тоже - то и это аморфное состояние терпимо...
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Ти ж диивись, як швидко до деяких доходить інформація через п"ять років.
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якщо враг кожен день нарушає пєрєміріє, то пєрємірія немає. є війна.
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Ти ж диивись, як швидко до деяких доходить інформація через п"ять років.
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При Пороху й була війна, тобто збройне протистояння. А як називається те, що при Зєлє?
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Де ж вас таких інтелектуалів беруть? Як була війна, так і є.
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а мы, не отвечая, возьмем противника измором даже ценой собственных потерь...чтоб знали
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какое-то перемирие... не мирное...
каждый день - нарушает и нарушает... а наши - перемирие - все равно перемирие...
и если правда - что потерь нет и раненных тоже - то и это аморфное состояние терпимо...
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Тобі перерахувати скільки їх було? Кожного року каденції пепе: новорічне, різдвяне, пасхальне, хлібне, шкільне.
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ні, не треба... бо зіб"єтесь з рахунку, як і я... кожен рік по декілько...
і від розуміння цього - не легше...
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Дай, Боже, щоб втрат не було.
Але вірити ООС вже не можна.
Аби не довелося множити ... не знаємо, на скільки ...
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нехай данилюк просидить особисто тиждень в окопах на нулі і підтвердить, що перемир'я діє.
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Вы уж как то зелёные определитесь. У зелёного Данилки уже достигнуто перемирие. А у его подчинённых как то нет. А вообще, Зеля как то и не понял, что от него ждут других ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ. Но видимо, он не понимает, что время победитель получает все с ним и закончилось
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яких рішень ?
він обіцяв мир, люди аплодували, голосували.. ніхто ж не цікавився, яким буде той мир - внаслідок перемоги чи капітуляції.
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А як же "мирний план" самого сонцесяйного? Ви, стецьки, коли такі теми обговорюєте, хоч оглядайтесь на риторику вашого хазяїна. Бо дуже "по-дебільному" виходить.
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тож.раніше були обстріли були поранені і вбиті...а тепер регулярно при обстрілах інформують --втрат немає...не здається вам це підозрілим?
тоді навіщо там ВСУ якщо у відповідь не стріляють ?живі мішені для тренування? чи сепари так бояться .що попасти не взмозі ?..дивні справи..дуже дивні
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