 Враг трижды нарушил перемирие с начала суток 17 августа, потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил:

неподалеку Павлополя - из автоматического гранатомета;

вблизи Водяного - из стрелкового оружия;

рядом с Лебединским - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелов противника не зафиксировано".

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