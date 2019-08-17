 Враг трижды нарушил перемирие с начала суток 17 августа, потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил:
неподалеку Павлополя - из автоматического гранатомета;
вблизи Водяного - из стрелкового оружия;
рядом с Лебединским - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелов противника не зафиксировано".
каждый день - нарушает и нарушает... а наши - перемирие - все равно перемирие...
и если правда - что потерь нет и раненных тоже - то и это аморфное состояние терпимо...
і від розуміння цього - не легше...
Але вірити ООС вже не можна.
Аби не довелося множити ... не знаємо, на скільки ...
він обіцяв мир, люди аплодували, голосували.. ніхто ж не цікавився, яким буде той мир - внаслідок перемоги чи капітуляції.
тоді навіщо там ВСУ якщо у відповідь не стріляють ?живі мішені для тренування? чи сепари так бояться .що попасти не взмозі ?..дивні справи..дуже дивні