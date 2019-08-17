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 После пожара в отеле в Одесской области создают рабочую группу для мониторинга деятельности гостиниц и хостелов

Из-за пожара в отеле "Токио Стар", в Одесской области создадут рабочую группу для мониторинга деятельности субъектов временного размещения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала и.о. главы Одесской облгосадминистрации Светлана Шаталова.

"С целью комплексного подхода к проблеме, проведения профилактических и предупредительных мероприятий с понедельника создадим межведомственную рабочую группу по мониторингу деятельности подобных субъектов временного размещения на территории города Одессы и Одесской области", - написала Шаталова.

Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар". Изначально сообщалось, что в результате чего погибли восемь человек, пострадали 10 человек.Позднее на пепелище нашли тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв пожара выросло до 9. По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство. Полициярассматривает три версии пожара в одесской гостинице, в том числе поджог с целью сокрытия убийства. В ГСЧС сообщили, что в июле была запланирована проверка гостиницы, но была изменена форма собственности, и представителей Госслужбы не допустили к проверке. ГБР возбудило против сотрудников ГСЧС в Одесской области уголовное дело о служебной халатности.

Президент Зеленский, комментируя трагедию, заявил: "Будут отвечать не только непосредственные виновники пожара. Будет отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости".

Также на Цензор.НЕТ: Из-за пожара в отеле "Токио Стар" в Одессе случился транспортный коллапс

Собственник гостиницы, одесский предприниматель Вадим Черный, заявил, что "произошла катастрофа" и что он готов нести полную ответственность в случае установления его вины.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил начать масштабные проверки одесских гостиниц и санаториев. "Владельцы и руководители таких объектов должны нести полную ответственность за безопасность людей", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3143425
 
 
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Потрібно створювати слідчу групу ГПУ для розслідування пожежі та бездіяльності чиновників, це вже друга трагедія, яка забрала життя людей, перша була Вікторія! Висновки не були зроблені бо не були покарані чиновники які допустили експлуатацію незаконно створених споруд!
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Клюнул в жопу жареный петух,
Остаюсь на сверхсрочную службу.. (с)
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ще й цей напрямок бізнесу за..буть поборами і перевірками
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Мля!!!!!
А после пожара в лагере, какую хрень создавали?!
И где эта хрень сейчас, и что она за два года проверила???
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Ну базовые нормы нужно выполнить, а это огнетушители и системы аварийного оповещения, чтобы люди могли быстро выбраться из здания на случай пожара или задымления... это не так дорого и помогает спасти жизни.
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Хай ще промоніторять стан ОДНІЄЇ на весь Київ пожежної машини, яка достає вище 9-го поверху і зараз зламана.
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