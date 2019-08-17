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Все про:авиакатастрофа (1086) вертолет (584) Львовщина (1718)

 ГБР начало уголовное производство по статье "нарушение правил полетов" после крушения военного вертолета на Львовщине

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного во Львове, осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту падения военного вертолета на территории воинской части А2595 в городе Броды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба бюро.

По предварительной информации ведомства, во время планового полета вертолет Ми-2 после успешного взлета поднялся на высоту около 4-5 метров, после чего упал на бок. На борту воздушного судна находились два члена экипажа - они не получили повреждений, их жизням и здоровью ничего не угрожает.

В ГБР отметили, что вертолет в результате падения поврежден, однако взрыва не произошло.

"Сейчас следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Львове, совместно с группой прокуроров военной прокуратуры Тернопольского гарнизона проводят первоочередные следственные действия на месте происшествия, причины аварии выясняются", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ст. 416 УК Украины (нарушение правил полетов или подготовки к ним, а также нарушение правил эксплуатации летательных аппаратов, что повлекло катастрофу или другие тяжкие последствия. В случае доказательства вины, военнослужащим грозит лишение свободы сроком от 5 до 15 лет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3143422
 
 
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что то гбр много возбуждает а толку ноль, как бы труба народ не возбудил))
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Так дело ж ещё и в судах. Там любое чёрное в любое белое безнаказанно перекрашивают.
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