 Кабмин поднимет на 10% зарплаты учителям, должностные оклады которых не повысили в 2018 году

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Зеркало недели, об этом свидетельствуют данные постановления Кабинета министров Украины.

Депутаты внесли изменения в постановление Кабмина "О повышении оплаты труда педагогических работников". Документ подписали в июле.

Зарплаты учителям дошкольных, внешкольных и профессиональных (профессионально-технических) учебных заведений повысят с 1 сентября.

По данным документа, реализация правительственного постановления осуществляется в пределах утвержденного фонда зарплаты на соответствующий год без компенсации расходов из госбюджета местным бюджетам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На повышение зарплат педагогов нужно 19,5 млрд гривен, - Гриневич