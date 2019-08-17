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 Общество
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Все про:зарплата (1889) учитель (291)

 Кабмин поднимет на 10% зарплаты учителям, должностные оклады которых не повысили в 2018 году

Украинское правительство на 10% повысит зарплату учителям, оплата труда которых осуществляется не за счет образовательной субвенции из госбюджета местным бюджетам и которым не повысили должностные оклады в 2018 году.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Зеркало недели, об этом свидетельствуют данные постановления Кабинета министров Украины.

Депутаты внесли изменения в постановление Кабмина "О повышении оплаты труда педагогических работников". Документ подписали в июле.

Зарплаты учителям дошкольных, внешкольных и профессиональных (профессионально-технических) учебных заведений повысят с 1 сентября.

По данным документа, реализация правительственного постановления осуществляется в пределах утвержденного фонда зарплаты на соответствующий год без компенсации расходов из госбюджета местным бюджетам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На повышение зарплат педагогов нужно 19,5 млрд гривен, - Гриневич

Источник: https://censor.net.ua/n3143412
 
 
 Топ комментарии
 
я так понимаю в евро это 4200?... повезло!
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Пересічний український вчитель ЗЕ-епохи У Раді зареєстровано законопроект про підвищення на 10% зарплати вчителям - Цензор.НЕТ 8830

У Раді зареєстровано законопроект про підвищення на 10% зарплати вчителям - Цензор.НЕТ 9816
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До 4000 мИриканських долЯрів, як обіцяла зе-шайка ?
Кабмин поднимет на 10% зарплаты учителям, должностные оклады которых не повысили в 2018 году - Цензор.НЕТ 8568
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я так понимаю в евро это 4200?... повезло!
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пойті чтолі в учітєля попроситься работать?
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так это только тем, которым ещё не повысили зарплату: ..... и которым не повысили должностные оклады в 2018 году.Источник: https://censor.net.ua/n3143412
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Згадався анекдот з 90-х про зустріч старого вчителя, і його двійочника учня, на Мерсі:
«Покупаю блок «Мальборо», по 1 доллару, продаю по 4 доллара.
Вот с етіх 3% і живу...»

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10% от 4000 это чуть больше.
Спасает тебя только то, что ты экспертом по образованию себя не представил))))
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Ну потому мне и не светит такая ЗП как учителям. Хай жируть скотынякы!
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Надо было в список СН податься, до выборов конечно было бы стыдно, а после Трускавца все пох)))
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10% от Гройсмвна это 400 $ от зарплат установленных Зеленским в 4 000 $... От повезло підагогам, зарплаты начали "расти" как грибы после дождя!.. У Раді зареєстровано законопроект про підвищення на 10% зарплати вчителям - Цензор.НЕТ 2704
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Так как обучают, так и получают! Дайте денег на то, дайте на это!!! Всё, что слышно от ВЧАТЕЛЕЙ!!!!
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4200 евро? ты идиот? откуда взял эту цифру?
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По перше, це не цифра, а ЧИСЛО.
По друге, проблема не в числі, а откуда взять ДЄНЬГІ.
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надули, ну ничего поделать, так это совковая школа - надуй и за тебя будет голосовать, пример рассея, ***** нагибает и издевается над учителями а те за него пачками бюллетени бросает.
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Подзадрали. У нас же в украине учителя самые голодранцы..
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До 4000 мИриканських долЯрів, як обіцяла зе-шайка ?

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Ось він - звичайний український вчитель фізкультури з сільської школи:

У Раді зареєстровано законопроект про підвищення на 10% зарплати вчителям - Цензор.НЕТ 8821
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Та це бідося якась. Уряд підвищить на 10% зарплати вчителям, посадові оклади яких не підвищили у 2018 році - Цензор.НЕТ 6463 Де Ви таке найшли ?
Є іначі.
Там все в золоті...
Од шиї і ... Уряд підвищить на 10% зарплати вчителям, посадові оклади яких не підвищили у 2018 році - Цензор.НЕТ 6463
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Так я ж кажу - це лише молодий фізкультурник...

А оцей дядько - тут вже фізик або математик

Кабмін підвищить на 10% зарплати вчителям, посадові оклади яких не підвищили у 2018 році - Цензор.НЕТ 7478
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О. Кабмін підвищить на 10% зарплати вчителям, посадові оклади яких не підвищили у 2018 році - Цензор.НЕТ 971
Точно.
Я саме про таких і говорила ... Кабмін підвищить на 10% зарплати вчителям, посадові оклади яких не підвищили у 2018 році - Цензор.НЕТ 971
Ще кульчики причепити і корону на голову ...
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Може і хімік. Захист від кислотних дощів 80 левел.
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Точно ))) Звичайно, якщо дощик не з "царської горілки"
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А хто у нас, поки що, очільник кабміну з такою несподіваною щедрістю?
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И Вы туда же? Ведь никто и не обещал 4000.. тем более Зеленский - это порохоботская легенда.
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У Вас вистачає нахабства (про совість не заїкаюся) мені писати ?
Нате, нешановний зебіле.
https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/zarplati-vchitelyam-v-4000-tse-vzhe-mem-v-komandi-zelenskogo-ozvuchili-realnu-sumu.htm

Кабмін підвищить на 10% зарплати вчителям, посадові оклади яких не підвищили у 2018 році - Цензор.НЕТ 6894/НОВИНИ ЕКОНОМІКИ
"Зарплати вчителям у $4000 - мем": у Зеленського озвучили реальну суму
25 липня 2019, 08:18151.



У команді президента України Володимира Зеленського визнали, що попередні заяви про вчительську зарплату в $4000 поки що нездійсненні - а ось $500 "непогано для початку".

https://www.youtube.com/watch?v=JRfTHBo8zEQ

#RadioSvoboda #РадіоСвобода
4 тисячі від Зе!Президента: Як Зеленський насмішив зарплатами для вчителів
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-
🤡 4 ooo💰обещали -,держите карман шире 😂
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Avec plaisir. Ось воно, ось воно, на путіна намотано:
Команда Зеленского ошиблась на $23,8 млрд, пообещав учителям зарплату в $4000

Більше того, навіть стейтмент з цього приводу не обійшовся без косяка:


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вчителі - молодці, заслужили, а лікарі, інженери -просто лошки якісь )))
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Нююю, які вчителі -такі і лікарі , інженери та сантехніки..
😁
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Пересічний український вчитель ЗЕ-епохи У Раді зареєстровано законопроект про підвищення на 10% зарплати вчителям - Цензор.НЕТ 8830

У Раді зареєстровано законопроект про підвищення на 10% зарплати вчителям - Цензор.НЕТ 9816
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Таки всім майбутнє жахливіше чим "життя по новому",нє?
🤣🤣
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Вибачаюсь, після "всім" читати " соєвим".. далі по тексту..
sorry...😁
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І сміх, і гріх... Тепер кожного працівника освіти, який проголосував за Вовку Зєбіла і партєйку "Слуг Урода " доведеться забезпечити персональною цілодобовою охороною аби він не став жертвою пограбування заздрісників і недоброзичливців . Що не кажіть, а 4000$ на дорозі та просто не лежать...😕
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А мостобудівникам Вофка Зєбіл нічого не обіцяв. Так що мостобудівникам залишається лише слюні пускати і терміново перекваліфікуватися в управдоми. 😃
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Саньок, ти ж хвалився, що мостобудівник??
😛
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То спочатку було. А потім він став - ахвіцер СБУ, і залякував на сайті жінок-опонентів. Кабмін підвищить на 10% зарплати вчителям, посадові оклади яких не підвищили у 2018 році - Цензор.НЕТ 2782
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то есть соевые подняли зарплаты?? А ЗЕбилы пока картинки с шаурмой развешивают в АП.
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Оказывается учителя получали зарплату 3600 баксов!
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Петя поднял зарплаты, а ЗЕбилы по фонтанам бегают и шаурму жрут.
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🤣🤣🤣
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Взагалі-то, цікавий хід...
З такими темпами, можна вийти на кінець п'ятирічки на заявлені суми - по чотири тисячі баксів на душу...
І друга каденція в кармані
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А какими темпами , поподробней про темпы, расскажи какими темпами кабмин Порошенко поднимает зарплаты??
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У пороховаты опять боль))).Так грося от Пети поднял ЗП учителям,что опять не так,кроме,что не выбрали барыгу)))
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пороховата есть пороховата
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бот попроси, щоб тобі підкрутили щось.... повторюєшся..
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Кабмин Порошенко в очередной раз поднял зарплаты пока ЗЕбилы жрут шаурму, бегают по пляжам, концертам и фонтанам...По ходу в последний раз зарплаты поднялись. Больше повышения не будет, только в низ.
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А ви не в курсі що Порошенко був міністром економіки при Януковічі?? А ну да ви ж э пороховата
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***********,а шо таке,в браузері нема української?
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главное не кем был , а что для Украины сделал , " патриот"
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він нічого для людини в Україні не зробив доброго ...він сам визнав що українці бомжи
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Люди мають робити для себе самі. Тебе спитали про Україну, зелений дрищ...
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ЗЕбил а Богданчик вобще был люстриованный и по закону не может занимать эту должность. Поэтому аферист ЗЕкловун специально переименовал Администрацию президента, в офис президента. Этот напёрсточник ЗЕкловун одним указом уволил Богданчика с главы АП, и сразу вторым указом назначил главой уже Офиса..специально что бы обойти закон о люстрации. ЗЕбилятник а ну поквакай ещё про Петю..ути пути..
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шановний флаг вам в руки подавайте позов до Верховного суду Україні і відстоювайте інтереси закону
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Так с удовольствием но ещё один ЗЕбил сепар и подельник ЗЕКкоманды Портнов стал куратором всех судов в Украине. ЗЕКоманда аферистов и напёрстоников активно делает тоталитарный режим по примеру Кремляди.
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да що квакай не квакай ти все одно є порохобот порохосос и пороховата Кабмін підвищить на 10% зарплати вчителям, посадові оклади яких не підвищили у 2018 році - Цензор.НЕТ 6520
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ЗЕбил хохол малоросс покацапленный..готов к рихвирендуму за дружбу с Рациюшкой??
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Так он хоть министром, а зеля- клоуном на корпоративах. Но это тебе ни о чем не говорит, ибо твой слишком "высокий" IQ не позволяет понять.
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ще й партію регіонів створив, про що порохоботи стидливо замовчують
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Разумков кумир ЗЕбилов тоже стыдливо замалчивает шо он в партии Рыгов был главой молодёжного крыла партии, украинофобом, и кремлёвским прихвостнем, активно работал на режим Януковоща. Но это же не мешает ЗЕбилам лизать ему сапоги.
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А петруха у рыгов чем был?
Головкой экономического развития?
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А не надо было бедных учителей дурить, слуги КалоЗебрехлиаые
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Аттракцион невиданной щедрости для зебилоидов, которые повелись на сказу зекоМАНДЫ о $4000. Ну надо же как-то им, болезным зебилам, подсластить пилюлю.

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Жаль учителей... Лето заканчивается, начинается учебный год - не успеют в Анталию съездить... Ну, ничего, потерпят... Накопят денежек побольше - и на новогодних каникулах - на Сейшелы!!! А если деньги останутся, то положить в банк, пусть проценты нарастут. А следующим летом - на Гавайи!!!
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У меня такое ощущенье, что я к этому приложил свои перста ...
Рыбников, а как поживают твои крабы? Кабмін підвищить на 10% зарплати вчителям, посадові оклади яких не підвищили у 2018 році - Цензор.НЕТ 5645
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Треба брати поки дають і поки Грося, бо за місяць-два прийде трускавецька гопота і тоді зуби на поличку доведеться класти
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