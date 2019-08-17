 Кабмин поднимет на 10% зарплаты учителям, должностные оклады которых не повысили в 2018 году

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Зеркало недели, об этом свидетельствуют данные постановления Кабинета министров Украины.
Депутаты внесли изменения в постановление Кабмина "О повышении оплаты труда педагогических работников". Документ подписали в июле.
Зарплаты учителям дошкольных, внешкольных и профессиональных (профессионально-технических) учебных заведений повысят с 1 сентября.
По данным документа, реализация правительственного постановления осуществляется в пределах утвержденного фонда зарплаты на соответствующий год без компенсации расходов из госбюджета местным бюджетам.
«Покупаю блок «Мальборо», по 1 доллару, продаю по 4 доллара.
Вот с етіх 3% і живу...»
Спасает тебя только то, что ты экспертом по образованию себя не представил))))
По друге, проблема не в числі, а откуда взять ДЄНЬГІ.
Є іначі.
Там все в золоті...
Од шиї і ...
А оцей дядько - тут вже фізик або математик
Точно.
Я саме про таких і говорила ...
Ще кульчики причепити і корону на голову ...
Нате, нешановний зебіле.
https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/zarplati-vchitelyam-v-4000-tse-vzhe-mem-v-komandi-zelenskogo-ozvuchili-realnu-sumu.htm
/НОВИНИ ЕКОНОМІКИ
"Зарплати вчителям у $4000 - мем": у Зеленського озвучили реальну суму
25 липня 2019, 08:18151.
У команді президента України Володимира Зеленського визнали, що попередні заяви про вчительську зарплату в $4000 поки що нездійсненні - а ось $500 "непогано для початку".
https://www.youtube.com/watch?v=JRfTHBo8zEQ
#RadioSvoboda #РадіоСвобода
4 тисячі від Зе!Президента: Як Зеленський насмішив зарплатами для вчителів
🤡 4 ooo💰обещали -,держите карман шире 😂
Команда Зеленского ошиблась на $23,8 млрд, пообещав учителям зарплату в $4000
Більше того, навіть стейтмент з цього приводу не обійшовся без косяка:
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sorry...😁
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🤣🤣🤣
З такими темпами, можна вийти на кінець п'ятирічки на заявлені суми - по чотири тисячі баксів на душу...
І друга каденція в кармані
Головкой экономического развития?
Рыбников, а как поживают твои крабы?