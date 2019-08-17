 Суд определил меру пресечения второму фигуранту "дела Гримчака" Овдиенко - арест с возможностью залога 4 млн грн

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал 112.Украина.
Размер залога для Овдиенко установлен на уровне 4 млн гривен. Прокуроры обращались в суд с просьбой установить размер залога на уровне 12,5 млн грн.
Судебное заседание по Овдиенко продолжалось около пяти часов
В начале заседания адвокаты Овдиенко заявили о наличии у него второй пожизненной группы инвалидности и привели список его болезней.
Сам Овдиенко свою вину отрицает. В ходе заседания суда он заявил, что является юристом и изъятые у него средства назвал "гонораром" за свою работу.
Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогательство взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".
Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".
16 августа ГПУ направила в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку и его "помощнику" Игорю Овдиенко мер в виде ареста с возможностью внесения залога - обоим в размере $510 тыс.
Также на Цензор.НЕТ: Арест Гримчака: суд исправил в постановлении одни ошибки и тут же допустил другие, - адвокат
В итоге, Гримчака отправили под арест с правом выйти под залог в 6 млн грн. Однако оказалось суд арестовал не того Гримчака, допустив 5 ошибок в постановлении о взятии под стражу Гримчака. На следующий день, 17 августа суд исправил ошибки в постановлении и тут же, по словам адвоката, допустил другие. Гримчака отправили в СИЗО.
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Не того, блть, Гримчака затримали... *осёлface*
Многие чиновники бояться красть в переходном периоде власти.
https://youtu.be/3Zhhi25zUCI
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Про потерю страны и московский реванш могут сейчас говорить только умственно неполноценные или профессиональные лжецы
У порохоботов новая методичка. 100 дней Президента Зеленского, по их мнению, уже прошло. Началось подведение итогов: обещания не выполнены, ничего не сделано, избиратели обмануты. Это если кратко. А вообще люди стараются - лонгриды ******, детализируют.
Информационная война, да. Причем жесткая. Ложь и манипуляции - на уровне кремлевских технологий. И стиль аналогичный. Я, кстати, давно говорил, что Порошенко строит не европейскую Украину, а путинскую Россию. И сейчас с облегчением выдыхаю, когда понимаю, что это всего лишь тявканье шавок вслед идущему каравану, а не лай ездовых собак, прокладывающих дорогу для реваншистов-коррупционеров.
Ну а "100 дней Зеленского" (со дня голосования) прекрасный повод вспомнить, как первые 30 дней (до инаугурации) ураганил Петя. Обдирал обои в президентской администрации и раздавал вагонами государственные награды. Как его охранники становились генералами. Как действующий еще Президент страны, реализуя кадровую политику, превратился в оптового торговца сэконд-хэндом на троещинском рынке.
Следующие 70 дней его министры упражнялись в саботаже и хамстве в адрес нового Президента. Забавные переобувания, конечно, тоже имели место. Гройсман в этом плане доставляет неимоверно. Вороватое и бездарное существо искренне надеется, что его потуги будут оценены и что Зеленский продлит такого шикарного Премьера. Хотя бы на часик...
Настоящие 100 дней Зеленского начнутся после утверждения состава Кабинета Министров. А свои два месяца в условиях ограниченных полномочий он отработал весьма неплохо. Про потерю страны и московский реванш могут сейчас говорить только умственно отсталые или профессиональные лжецы.
Дмитро Суворов
«Только Порошенко за время президентства вывел с Украины не меньше $8 млрд. Только по известным мне фактам через госкомпанию "Центрэнерго" было выведено от $700 млн до $800 млн», - сказал он. Бизнесмен сообщил, что в США возбуждено несколько уголовных дел, одно из них касается возможного выведения за рубеж средств транша Киеву от Международного валютного фонда в размере $1 млрд.
В видеообращении, размещенном на YouTube 24 марта, Кислин сообщил, что предложил изменить схему поставок угля на Украину, при которой цена этого вида топлива не превышала бы $50 за тонну, тогда как «Порошенко и его банда зарабатывали по $100 с каждой тонны». Кислин заявлял, что в коррупционную схему были вовлечены «генпрокурор, руководитель Службы безопасности, глава Национального антикоррупционного бюро, руководство Совета национальной безопасности и обороны и министры правительства».
Согласно Bloomberg состояние Порошенко за пять лет уменьшилось на 40%.
https://biz.nv.ua/economics/sostoyanie-poroshenko-za-vremya-ego-prezidentstva-umenshilos-pochti-na-40-bloomberg-50022629.html
Залогдолжен быть минимум в 5-10 раз больше суммы взятки,вот тогда и друзья с однопартийцами пропадут.