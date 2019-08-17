 Суд определил меру пресечения второму фигуранту "дела Гримчака" Овдиенко - арест с возможностью залога 4 млн грн

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал 112.Украина.

Размер залога для Овдиенко установлен на уровне 4 млн гривен. Прокуроры обращались в суд с просьбой установить размер залога на уровне 12,5 млн грн.

Судебное заседание по Овдиенко продолжалось около пяти часов

В начале заседания адвокаты Овдиенко заявили о наличии у него второй пожизненной группы инвалидности и привели список его болезней.

Сам Овдиенко свою вину отрицает. В ходе заседания суда он заявил, что является юристом и изъятые у него средства назвал "гонораром" за свою работу.

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Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогательство взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

16 августа ГПУ направила в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку и его "помощнику" Игорю Овдиенко мер в виде ареста с возможностью внесения залога - обоим в размере $510 тыс.

Также на Цензор.НЕТ: Арест Гримчака: суд исправил в постановлении одни ошибки и тут же допустил другие, - адвокат

В итоге, Гримчака отправили под арест с правом выйти под залог в 6 млн грн. Однако оказалось суд арестовал не того Гримчака, допустив 5 ошибок в постановлении о взятии под стражу Гримчака. На следующий день, 17 августа суд исправил ошибки в постановлении и тут же, по словам адвоката, допустил другие. Гримчака отправили в СИЗО.