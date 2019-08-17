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 Суд определил меру пресечения второму фигуранту "дела Гримчака" Овдиенко - арест с возможностью залога 4 млн грн

Решением Деснянского суда Чернигова второй фигурант "дела Грымчака" Игорь Овдиенко взят под стражу на 2 месяца с возможностью залога.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал 112.Украина.

Размер залога для Овдиенко установлен на уровне 4 млн гривен. Прокуроры обращались в суд с просьбой установить размер залога на уровне 12,5 млн грн.

Судебное заседание по Овдиенко продолжалось около пяти часов

В начале заседания адвокаты Овдиенко заявили о наличии у него второй пожизненной группы инвалидности и привели список его болезней.

Сам Овдиенко свою вину отрицает. В ходе заседания суда он заявил, что является юристом и изъятые у него средства назвал "гонораром" за свою работу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арест Гримчака: суд исправил в постановлении одни ошибки и тут же допустил другие, - адвокат

Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогательство взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

16 августа ГПУ направила в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку и его "помощнику" Игорю Овдиенко мер в виде ареста с возможностью внесения залога - обоим в размере $510 тыс.

Также на Цензор.НЕТ: Арест Гримчака: суд исправил в постановлении одни ошибки и тут же допустил другие, - адвокат

В итоге, Гримчака отправили под арест с правом выйти под залог в 6 млн грн. Однако оказалось суд арестовал не того Гримчака, допустив 5 ошибок в постановлении о взятии под стражу Гримчака. На следующий день, 17 августа суд исправил ошибки в постановлении и тут же, по словам адвоката, допустил другие. Гримчака отправили в СИЗО.

Источник: https://censor.net.ua/n3143411
 
 
 Топ комментарии
 
Якщо Гримчак живе від зарплати до зарплати, то цей Овдієнко вааще останній х*й без солі доїдає )))
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Дякуємо за патужні рехформи!!
🙃
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Чисто по церковному - отдай десятину и..гуляй!
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ага ..бабло выгребли из машины..а теперь еще и залог давай ..пусть же из тех денег и возьмут,они ведь не доказали что они не его! А так обокрали и еще залог 4 ляма давай)))
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Якщо справа по Гримчаку розсипеться - то й тут подавно.
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Та вона почалася так, що це embrace and weep (обійняти і плакати).
Не того, блть, Гримчака затримали... *осёлface*
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беспредел судейского корпуса остановит некомпетентность пожарных инспекторофф...
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Якщо Гримчак живе від зарплати до зарплати, то цей Овдієнко вааще останній х*й без солі доїдає )))
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Або "суп з семи з@луп" - теж про зубожіння.
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Раз суды назначают такие залоги,наверное знают скооько с кого можно поиметь.
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так они уже поимели 500 штук баков забрали из машины чужие деньги на которых не написано что это взятка и еще 4 ляма им залог давай..от же ушлые
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так овдиенко всух от голода, сейчас это кабанюра на килограмм150
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Рост ВВП Украины во втором квартале 2019 года составил 4,6% в годовом выражении, что является большим сюрпризом, учитывая, что, согласно консенсус-прогнозу, должен был составить около 2,7%. Эксперты это связывают с отстранением от власти мародера Порошенко и его глав администраций, таможни, итд...

Многие чиновники бояться красть в переходном периоде власти.
Суд определил меру пресечения второму фигуранту "дела Гримчака" Овдиенко - арест с возможностью залога 4 млн грн - Цензор.НЕТ 8647
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Каким это образом отразилось на снижении тарифов, повышении пенсий, снижении цен на продукты или повышении средней зарплаты ???... никаким !!! Значит это обыкновенный звиЗЕдёж от зебобиков.
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а по мне когда посадят эти гнуси, да за других возьмутся, да за твое любимое порося, так и красть меньше станут, значит страна лучше жить будет
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Жалко что Петя у тебя компьютер не украл.
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свыня 8 миллиардов вывела, вот американ приехал в страну, просит зеленского порося заколоть
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Ага и название это "сюрприза", который лег на плечи наших детей, это увеличение долгов на 2 млрд за 3 месяца, который естественно был посчитан в ВВП. Курс Яценюка-Гройснана на отказ от токсичных займов времен Кили Азирова был успешно похерен. Поздравляю начинается "стабильность" времен рыгов, а проще говоря жизнь в долг. Торговый баланс в дефиците, рост производства сильно отстает от роста ВВП, а это верный признак искусственного разогрева, за который придется заплатить. Ви зробили це разом.
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Тільки забули додати, що грошова маса збільшилася на 9%...
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гей, порохогеї, ану щось про Зеленського серніть....
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вони в печалі - Петіних подельніків пов"язали
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нова тєма: взятка тепер називайєця гонорар
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Рэхформированная судейская система шоколадной РЫГО-УБЛЮДИНЫ, потеряв всякий страх, продолжает беспередельничать, зарабатывая себе и своему жырному рэхфоматору. Если ЗЕленая сопля не наведет порядок в этой "сфэре", тогда ху......
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так їх було 144. За яку конкретно ви дякуєте? )
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а что было сделано за 100 дней у власти? я что то пропустил?
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Заведены дела на барыгу, а его двух подельников уже арестовали. Не слышал?
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нихрена себе, вот это адский труд)))) тобиш за 5 лет президентства он должен посадить 30 душ и возбудить дела против 15? а почему то думал что президент должен заниматься внешней политикой и армией а он вон че, за бандитами гоняется)))))
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Сколько душ посадил Порошенка за 5 лет президенства?
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Когда барыга открывал школьные туалеты, дорожные знаки, рельсовые автобусы на Борисполь, свои офшоры, гонялся за Саакашвили и носился с Томосом, ты тоже думал что он должен заниматься внешней политикой и армией?
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Петя дал тебе безвиз. Ты уже отказался от загранпаспорта ?
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какой ему безвиз? он дальше своей хацапетовки не выезжал))
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порох раком ставил ***** все 5 лет, раша проиграла в чистую. зеля только от ***** губы вытирает)))) ты хоть зелю с порохом не сравнивай это совсем разные весовые категории
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Какие реформы провел ЗЕ в судебной системе за три месяца своего преЗЕденства ? Никаких ? Так значит его вполне устраивает нынешняя судебная система.
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Нульовкам стыдно спрашивать...Узнайте у своих коллег..
🤑
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У порохоботов и 8%-ных новая методичка. 100 дней Президента Зеленского, по их мнению, уже прошло...
Про потерю страны и московский реванш могут сейчас говорить только умственно неполноценные или профессиональные лжецы
У порохоботов новая методичка. 100 дней Президента Зеленского, по их мнению, уже прошло. Началось подведение итогов: обещания не выполнены, ничего не сделано, избиратели обмануты. Это если кратко. А вообще люди стараются - лонгриды ******, детализируют.
Информационная война, да. Причем жесткая. Ложь и манипуляции - на уровне кремлевских технологий. И стиль аналогичный. Я, кстати, давно говорил, что Порошенко строит не европейскую Украину, а путинскую Россию. И сейчас с облегчением выдыхаю, когда понимаю, что это всего лишь тявканье шавок вслед идущему каравану, а не лай ездовых собак, прокладывающих дорогу для реваншистов-коррупционеров.
Ну а "100 дней Зеленского" (со дня голосования) прекрасный повод вспомнить, как первые 30 дней (до инаугурации) ураганил Петя. Обдирал обои в президентской администрации и раздавал вагонами государственные награды. Как его охранники становились генералами. Как действующий еще Президент страны, реализуя кадровую политику, превратился в оптового торговца сэконд-хэндом на троещинском рынке.
Следующие 70 дней его министры упражнялись в саботаже и хамстве в адрес нового Президента. Забавные переобувания, конечно, тоже имели место. Гройсман в этом плане доставляет неимоверно. Вороватое и бездарное существо искренне надеется, что его потуги будут оценены и что Зеленский продлит такого шикарного Премьера. Хотя бы на часик...
Настоящие 100 дней Зеленского начнутся после утверждения состава Кабинета Министров. А свои два месяца в условиях ограниченных полномочий он отработал весьма неплохо. Про потерю страны и московский реванш могут сейчас говорить только умственно отсталые или профессиональные лжецы.
Дмитро Суворов
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лахта, ты решил всю методичку сюда скопировать ?
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Пятый президент Украины Петр Порошенко за время пребывания на посту главы государства вывел из страны не менее $8 млрд. Об этом заявил американский миллиардер украинского происхождения Сэм Кислин.

«Только Порошенко за время президентства вывел с Украины не меньше $8 млрд. Только по известным мне фактам через госкомпанию "Центрэнерго" было выведено от $700 млн до $800 млн», - сказал он. Бизнесмен сообщил, что в США возбуждено несколько уголовных дел, одно из них касается возможного выведения за рубеж средств транша Киеву от Международного валютного фонда в размере $1 млрд.
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не може бути! щоб наш сивочолий гетьман? )))
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При Порошенко Кислину был запрещен въезд на Украину за то, что он разоблачил коррупционные схемы президента. Бизнесмен рассказал о схеме, связанной с закупкой угля, которую, по его словам, в 2016 году «лично разработал и внедрил Порошенко».
В видеообращении, размещенном на YouTube 24 марта, Кислин сообщил, что предложил изменить схему поставок угля на Украину, при которой цена этого вида топлива не превышала бы $50 за тонну, тогда как «Порошенко и его банда зарабатывали по $100 с каждой тонны». Кислин заявлял, что в коррупционную схему были вовлечены «генпрокурор, руководитель Службы безопасности, глава Национального антикоррупционного бюро, руководство Совета национальной безопасности и обороны и министры правительства».
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А блумберг утверждает, что ты и какой-то там не понятный Кислицын врете.
Согласно Bloomberg состояние Порошенко за пять лет уменьшилось на 40%.
https://biz.nv.ua/economics/sostoyanie-poroshenko-za-vremya-ego-prezidentstva-umenshilos-pochti-na-40-bloomberg-50022629.html
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Пацанов приняли на $480 тыс, что по сегодняшнему курсу 12млн 170 тыс грн, а залог за двоих просят 10 млн? Как вы думаете,найдуться эти деньги у однопартийцев и ближайшего окружения?
Залогдолжен быть минимум в 5-10 раз больше суммы взятки,вот тогда и друзья с однопартийцами пропадут.
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