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 Происшествия
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 18 августа по всей Одесской области будет объявлен траур в связи с гибелью людей во время пожара в гостинице

В Одесской области на воскресенье, 18 августа, объявлен траур в связи с гибелью людей во время пожара в гостинице "Токио Стар".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в распоряжении, размещенном на сайте ОГА. 

"В связи с трагедией, которая произошла в городе Одесса 17 августа и привела к гибели людей, объявить 18 августа 2019 года в области днем траура по погибшим", - сказано в распоряжении, подписанном и. о. главы Одесской облгосадминистрации Светланой Шаталовой (документ опубликован на сайте ОГА).

На всей территории области на зданиях госучреждений и предприятий в день траура приспустят государственный флаг Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миграционная служба должна помочь с документами иностранцам, жившим в сгоревшем отеле, - Одесская ОГА

Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар". Изначально сообщалось, что в результате чего погибли восемь человек, пострадали 10 человек.Позднее на пепелище нашли тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв пожара выросло до 9. По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство. Полициярассматривает три версии пожара в одесской гостинице, в том числе поджог с целью сокрытия убийства. В ГСЧС сообщили, что в июле была запланирована проверка гостиницы, но была изменена форма собственности, и представителей Госслужбы не допустили к проверке. ГБР возбудило против сотрудников ГСЧС в Одесской области уголовное дело о служебной халатности.

Президент Зеленский, комментируя трагедию, заявил: "Будут отвечать не только непосредственные виновники пожара. Будет отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости".

Также на Цензор.НЕТ: Из-за пожара в отеле "Токио Стар" в Одессе случился транспортный коллапс

Собственник гостиницы, одесский предприниматель Вадим Черный, заявил, что "произошла катастрофа" и что он готов нести полную ответственность в случае установления его вины.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил начать масштабные проверки одесских гостиниц и санаториев. "Владельцы и руководители таких объектов должны нести полную ответственность за безопасность людей", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3143404
 
 
 Топ комментарии
 
Были. Просто о них предпочитали молчать. Найди в интернете " катастрофа Ан-26 в Светлогорске", например.
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А как насчет траура по убитым солдатам во время перемирия?
Или им можно За ВСЕХ умирать? Это их долг- я так понимаю, или еще хуже- это их работа, они за это деньги получают!
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Гроші дайте постраждалим, їм Ваш траур не допоможе!
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В Одесі - bordel ...

Одесити, а де ця ваша кобила Манька Гайдарка, яку вам грузинський психопат вам приволік ?
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Здається Ви в курсі ..
Давно з цього борделю?
😁
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Хто б казав ..
Витягалося по портових шлюхах, але мнить себе =цнотливим=.
Глибоко нешановний зебіл, у французькій мові, якою я володію бездоганно, слово бордель означає також - безлад, хаос... І широко вживається саме у цьому значенні, а не в тому, яке йому притулюють українські імпотенти по життю.
Але індивідам, які мусять все життя лікувати венеричні хороби, то - поза межею досяжності.
Just relax ... Не забувайте приймати ліки.
Bonne chance.
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*чорт забирай - хвороби (у поки що українській)
Хороба - то у діаспорі.
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Язіком "по французьки" як Ви не володію 18 серпня в Одеській області буде оголошено жалобу у зв'язку із загибеллю людей під час пожежі в готелі - Цензор.НЕТ 7826..
Співчуваю вашим медичним проблемам..

Tace atque abi ...
😁
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18 серпня в Одеській області буде оголошено жалобу у зв'язку із загибеллю людей під час пожежі в готелі - Цензор.НЕТ 6961

То якого сікався, питається ?
Не володієш - мовчи.
Я пояснила.
Притомні зрозуміють.
І не треба мені приплітати свої болячки.
Adieu.
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Та подумав, що ВИ Ыксперт в цьому питанні..
🤗
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Імпотенти і користувачі шлюшок, активніше, таварісчі ... Давайте.
Лайкайте коментик вашого дружка ... 18 серпня в Одеській області буде оголошено жалобу у зв'язку із загибеллю людей під час пожежі в готелі - Цензор.НЕТ 4657
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Как бы совдепию не ругали таких приключений практически не было.
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Были. Просто о них предпочитали молчать. Найди в интернете " катастрофа Ан-26 в Светлогорске", например.
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Що, пробачте?
Не було інформації - тому й здавалося, ніби "всьо ідьот па плану".
А так... Мій покійний батько деякий час працював у Казахстані - і коли їхав у відпустку додому до Дніпра, то був свідком наслідків суворої залізничної катастрофи. Там було КРОВ-ТЕЛЬБУХИ-РОЗГОНДУРАСИЛО, справжня м'ясорубка. Але в новинах ані півслова.
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Те що лохам не давали інформації зовсім не означає що інцидентів і катастроф не було. Людське життя у совку коштувало три копійки. Знаю випадок коли задля тихої ліквідації жирного іноземного шпигуна скинули з моста у річку цілий тролейбус, з аодієм та законослухняними пасажирами. Те що ти про подібні випадки не знаєш, зовсім не означає що їх не було. І зараз рашка працює в "найкращих" традиціях совка.
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А как насчет траура по убитым солдатам во время перемирия?
Или им можно За ВСЕХ умирать? Это их долг- я так понимаю, или еще хуже- это их работа, они за это деньги получают!
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На Цензорі за сьогодні 20 статей за готель. І всього декілька, що стосуються російської агресії. Схоже на переформатування інформаційного простору.
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день трьох Г - гелікоптери, готелі, Гримчаки. Так що читайте книжки, а не новини.
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