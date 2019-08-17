 18 августа по всей Одесской области будет объявлен траур в связи с гибелью людей во время пожара в гостинице

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в распоряжении, размещенном на сайте ОГА.
"В связи с трагедией, которая произошла в городе Одесса 17 августа и привела к гибели людей, объявить 18 августа 2019 года в области днем траура по погибшим", - сказано в распоряжении, подписанном и. о. главы Одесской облгосадминистрации Светланой Шаталовой (документ опубликован на сайте ОГА).
На всей территории области на зданиях госучреждений и предприятий в день траура приспустят государственный флаг Украины.
Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар". Изначально сообщалось, что в результате чего погибли восемь человек, пострадали 10 человек.Позднее на пепелище нашли тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв пожара выросло до 9. По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство. Полициярассматривает три версии пожара в одесской гостинице, в том числе поджог с целью сокрытия убийства. В ГСЧС сообщили, что в июле была запланирована проверка гостиницы, но была изменена форма собственности, и представителей Госслужбы не допустили к проверке. ГБР возбудило против сотрудников ГСЧС в Одесской области уголовное дело о служебной халатности.
Президент Зеленский, комментируя трагедию, заявил: "Будут отвечать не только непосредственные виновники пожара. Будет отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости".
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Собственник гостиницы, одесский предприниматель Вадим Черный, заявил, что "произошла катастрофа" и что он готов нести полную ответственность в случае установления его вины.
Премьер-министр Владимир Гройсман поручил начать масштабные проверки одесских гостиниц и санаториев. "Владельцы и руководители таких объектов должны нести полную ответственность за безопасность людей", - сказал он.
Одесити, а де ця ваша кобила Манька Гайдарка, яку вам грузинський психопат вам приволік ?
Давно з цього борделю?
😁
Витягалося по портових шлюхах, але мнить себе =цнотливим=.
Глибоко нешановний зебіл, у французькій мові, якою я володію бездоганно, слово бордель означає також - безлад, хаос... І широко вживається саме у цьому значенні, а не в тому, яке йому притулюють українські імпотенти по життю.
Але індивідам, які мусять все життя лікувати венеричні хороби, то - поза межею досяжності.
Just relax ... Не забувайте приймати ліки.
Bonne chance.
Хороба - то у діаспорі.
Співчуваю вашим медичним проблемам..
Tace atque abi ...
😁
То якого сікався, питається ?
Не володієш - мовчи.
Я пояснила.
Притомні зрозуміють.
І не треба мені приплітати свої болячки.
Adieu.
🤗
Лайкайте коментик вашого дружка ...
Не було інформації - тому й здавалося, ніби "всьо ідьот па плану".
А так... Мій покійний батько деякий час працював у Казахстані - і коли їхав у відпустку додому до Дніпра, то був свідком наслідків суворої залізничної катастрофи. Там було КРОВ-ТЕЛЬБУХИ-РОЗГОНДУРАСИЛО, справжня м'ясорубка. Але в новинах ані півслова.
Или им можно За ВСЕХ умирать? Это их долг- я так понимаю, или еще хуже- это их работа, они за это деньги получают!
😁