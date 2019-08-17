 Миграционная служба должна помочь с документами иностранцам, жившим в сгоревшем отеле, - Одесская ОГА

Об этом сказано в сообщении ОГА по итогам внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в связи с пожаром, информирует Цензор.НЕТ.

"Главному управлению ГМС Украины в Одесской области поручено провести идентификацию иностранных граждан, проверить законность их пребывания на территории Украины, организовать взаимодействие с представительством МИД Украины в Одесской области по содействию документирования и возвращения иностранных граждан в страны гражданства", - говорится в сообщении.

Представительству МИД в Одесской области поручено оказать содействие в информировании соответствующих иностранных представителей, с чьими гражданами произошло ЧП, а также проинформировать семьи пострадавших иностранцев.

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Кроме того, Шаталова указала на важность задействования в расследовании причин трагедии Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Одесской области и Главного управления Гоструда в области. С их помощью рассчитывают идентифицировать нелегальных работников гостиницы.

Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар". Изначально сообщалось, что в результате чего погибли восемь человек, пострадали 10 человек. Позднее на пепелище нашли тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв пожара выросло до 9. По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство. Полиция рассматривает три версии пожара в одесской гостинице, в том числе поджог с целью сокрытия убийства. В ГСЧС сообщили, что в июле была запланирована проверка гостиницы, но была изменена форма собственности, и представителей Госслужбы не допустили к проверке. ГБР возбудило против сотрудников ГСЧС в Одесской области уголовное дело о служебной халатности.

Президент Зеленский, комментируя трагедию, заявил: "Будут отвечать не только непосредственные виновники пожара. Будет отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости".

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Собственник гостиницы, одесский предприниматель Вадим Черный, заявил, что "произошла катастрофа" и что он готов нести полную ответственность в случае установления его вины.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил начать масштабные проверки одесских гостиниц и санаториев. "Владельцы и руководители таких объектов должны нести полную ответственность за безопасность людей", - сказал он.