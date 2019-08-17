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 Миграционная служба должна помочь с документами иностранцам, жившим в сгоревшем отеле, - Одесская ОГА

И.о. главы Одесской областной государственной администрации Светлана Шаталова поручила Главному управлению Государственной миграционной службы (ГМС) в Одесской области идентифицировать иностранных граждан, которые находились в гостинице "Токио Стар", где в ночь на 17 августа возник пожар, в результате которого погибли 9 человек.

Об этом сказано в сообщении ОГА по итогам внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в связи с пожаром, информирует Цензор.НЕТ.

"Главному управлению ГМС Украины в Одесской области поручено провести идентификацию иностранных граждан, проверить законность их пребывания на территории Украины, организовать взаимодействие с представительством МИД Украины в Одесской области по содействию документирования и возвращения иностранных граждан в страны гражданства", - говорится в сообщении.

Представительству МИД в Одесской области поручено оказать содействие в информировании соответствующих иностранных представителей, с чьими гражданами произошло ЧП, а также проинформировать семьи пострадавших иностранцев.

Читайте на Цензор.НЕТ: 18 августа в Одессе - день траура в связи с пожаром в гостинице "Токио стар"

Кроме того, Шаталова указала на важность задействования в расследовании причин трагедии Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Одесской области и Главного управления Гоструда в области. С их помощью рассчитывают идентифицировать нелегальных работников гостиницы.

Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар". Изначально сообщалось, что в результате чего погибли восемь человек, пострадали 10 человек. Позднее на пепелище нашли тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв пожара выросло до 9. По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство. Полиция рассматривает три версии пожара в одесской гостинице, в том числе поджог с целью сокрытия убийства. В ГСЧС сообщили, что в июле была запланирована проверка гостиницы, но была изменена форма собственности, и представителей Госслужбы не допустили к проверке. ГБР возбудило против сотрудников ГСЧС в Одесской области уголовное дело о служебной халатности.

Президент Зеленский, комментируя трагедию, заявил: "Будут отвечать не только непосредственные виновники пожара. Будет отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости".

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Собственник гостиницы, одесский предприниматель Вадим Черный, заявил, что "произошла катастрофа" и что он готов нести полную ответственность в случае установления его вины.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил начать масштабные проверки одесских гостиниц и санаториев. "Владельцы и руководители таких объектов должны нести полную ответственность за безопасность людей", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3143403
 
 
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Закрутилась чиновничья машина...сейчас все кому не лень свои пятаки начнут в это дело совать...
А где заявления помощи семьям погибшим...？где привлечение к лечению оучших специалистов？
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Мав бути створений оперативний штаб в ОДА для ліквідації наслідків пожежі, допомоги постраждалим і з'ясування причин трагедії! Оперативний штаб мав контролювати хід рятувальних робіт, порятунок постраждалих та надавати допомогу тим хто лишився без документів та особистих речей, мав надавати допомогу сім'ям та рідним загиблих. Потрібно було виділити кошти для компенсації постраждалим та сім'ям загиблих, щоб рідні загиблих та постраждалих могли дістатись Одеси, надати допомогу у впізнанні загиблих, транспортувати тіла загиблих на Батьківщину, допомогти у догляді за пораненими та постраждалими. Розміщення постраждалих в автобусах це ганьба. Є намети ДСНС, які потрібно було розгорнути в сусідньому парку, облаштувати їх спальними місцями, електрикою та біотуалетами! Після ліквідації пожежі постраждалих потрібно було розмістити в готелі в центрі міста за кошти ОДА (якщо міськрада нічого не робить) щоб постраждалі могли відновити документи, банківські картки, придбати одяг і надати необхідні свідчення правоохоронним органам, не пересуваючись через все місто з 16-станції Фонтану! В чому і як люди без грошей та одягу будуть добиратись через все місто для відновлення документів та на допити в поліцію?
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Надо сначала выяснить откуда эти иностранцы. А вдруг это москали.
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Ну і шо? Відправлять на маасковію, нехай розбираються хто вони такі.
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