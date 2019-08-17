 Военный вертолет рухнул во время взлета на учениях во Львовской области

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.
Крушение произошло в пятницу, 16 августа.
"В 15.33 от оперативного дежурного Западного РКЦ (Регионального координационного центра. – Ред.) поступило сообщение, что на аэродроме Броды во время взлета с высоты около трех-четырех метров упал на правый бок вертолет Ми-2, на борту которого находилось два члена экипажа", – отметили в ГСЧС.
По данным спасателей, пожара не было, поэтому пожарные подразделения не привлекались.В ГСЧС подчеркнули, что травмированные в результате падения вертолета отсутствуют.
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Вертолет разбился во время учений, проходивших на территории воинской части А2595. Об этом изданию Zaxid.net сообщила пресс-секретарь территориального управления Государственного бюро расследований во Львове Зоряна Тивин.
Сейчас на месте происшествия работают следователи ГБР и военные прокуроры. Они выясняют причину и все обстоятельства случившегося.
З Вікіпедії: У 1996 році було підписано Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань, країни, що ратифікували Договір, зобов'язалися не відновлювати випробувань ядерної зброї.
Останні (вже підземні) ядерні випробування були проведені:
СРСР - у 1990 році,
Великою Британією - 1991 році,
США - 23 вересня 1992 року,
Францією - в січні 1996 року,
Китаєм - в липні 1996 року.
надо. чаще. летать.
такую страну просрали. на топливо денег нет обеспечить регулярные полеты.