 Военный вертолет рухнул во время взлета на учениях во Львовской области

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.

Крушение произошло в пятницу, 16 августа.

"В 15.33 от оперативного дежурного Западного РКЦ (Регионального координационного центра. – Ред.) поступило сообщение, что на аэродроме Броды во время взлета с высоты около трех-четырех метров упал на правый бок вертолет Ми-2, на борту которого находилось два члена экипажа", – отметили в ГСЧС.

По данным спасателей, пожара не было, поэтому пожарные подразделения не привлекались.В ГСЧС подчеркнули, что травмированные в результате падения вертолета отсутствуют.

Также на Цензор.НЕТ: Украинские вертолетчики из миротворческой миссии ООН в Конго совершили посадку на кратер действующего вулкана. ФОТОрепортаж

Вертолет разбился во время учений, проходивших на территории воинской части А2595. Об этом изданию Zaxid.net сообщила пресс-секретарь территориального управления Государственного бюро расследований во Львове Зоряна Тивин.

Сейчас на месте происшествия работают следователи ГБР и военные прокуроры. Они выясняют причину и все обстоятельства случившегося.