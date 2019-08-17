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 Происшествия
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 18 августа в Одессе - день траура в связи с пожаром в гостинице "Токио стар"

Распоряжением Одесского городского головы Геннадия Труханова 18 августа в городе объявлено днем траура.

Об этом сообщили в пресс-службе городского совета, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на зданиях исполнительных органов и коммунальных предприятий Одесского городского совета, учреждений и организаций города будет приспущен Государственный флаг Украины и флаг Одессы. На приспущенных флагах будут траурные ленты.

Предприятиям, учреждениям, организациям города независимо от формы собственности рекомендовано ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий.

Читайте на Цензор.НЕТ: Количество жертв пожара в отеле "Токио Стар" увеличилось до 9

Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар". Изначально сообщалось, что в результате чего погибли восемь человек, пострадали 10 человек. Позднее на пепелище нашли тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв пожара выросло до 9. По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство. Полиция рассматривает три версии пожара в одесской гостинице, в том числе поджог с целью сокрытия убийства. В ГСЧС сообщили, что в июле была запланирована проверка гостиницы, но была изменена форма собственности, и представителей Госслужбы не допустили к проверке. ГБР возбудило против сотрудников ГСЧС в Одесской области уголовное дело о служебной халатности.

Президент Зеленский, комментируя трагедию, заявил: "Будут отвечать не только непосредственные виновники пожара. Будет отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости".

Также на Цензор.НЕТ: Из-за пожара в отеле "Токио Стар" в Одессе случился транспортный коллапс

Собственник гостиницы, одесский предприниматель Вадим Черный, заявил, что "произошла катастрофа" и что он готов нести полную ответственность в случае установления его вины.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил начать масштабные проверки одесских гостиниц и санаториев. "Владельцы и руководители таких объектов должны нести полную ответственность за безопасность людей", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3143401
 
 
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а когда убили наших 4-х солдат за один день - никто траур не объявлял
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А шо у тебя згорело 2 мая ?
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а когда убили наших 4-х солдат за один день - никто траур не объявлял
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Хозяин сгоревшего отеля Вадим Чорний советник мэра Одессы по коррупции.
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Ещё в Одессе горел детский лагерь. Соболезную родным.
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А чому за загиблими вояками ніякої жалоби не оголошено? Бо то не люди чи як так?
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Звичайно, що така пожежа є трагедією. Але чи варто втручатися президенту у розслідування?
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Пиар...если достижений за 90 дней работы нет...то используется любая возможность...даже на костях...
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