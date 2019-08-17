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Все про:арест (9862) Гримчак (312) залог (348)

 "Никаких залогов. Ну где я буду брать деньги?", - жена Гримчака

Жена арестованного заместителя министра по вопросам временно оккупированной территории Юрия Гримчака Юлия заявила, что не будет вносить залог за супруга.

Об этом она сказала журналистам в зале суда после заседания, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Буквы".

На вопрос, звонил ли кто-то вчера и предлагал ли внести залог, жена Гримчака ответила, что она не будет собирать деньги для залога, поскольку ее мужа подозревают в экономическом преступлении.

"Нет, никаких залогов. Ну где я буду брать деньги? Я очень благодарна за то, что нас поддерживают друзья, близкие, чужие люди. Если бы я сказала, давайте соберем деньги, то деньги, возможно, бы собрали. Но я думала: если бы я так сделала и не дособирали бы деньги. Те деньги, которые были бы на карточке, что я бы с ними делала? Возвращала? Это схема неприемлема. Тем более, что у нас преступление экономическое, поэтому о деньгах вопрос у нас не стоит. Мы не будем вносить залог", - сказала Юлия Гримчак.

Читайте на Цензор.НЕТ: Это человеческий фактор, техническая описка, - судья о 5 ошибках в постановлении о взятии под стражу Гримчака

Также она добавила, что ее родные переходят в режим семьи, у которой отец в тюрьме.

"У нас план "А" - выжить. План "Б"- чтобы отец вернулся домой", - добавила жена замминистра.

Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогательство взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

16 августа ГПУ направила в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку и его "помощнику" Игорю Овдиенко мер в виде ареста с возможностью внесения залога - обоим в размере $510 тыс.

Также на Цензор.НЕТ: Арест Гримчака: суд исправил в постановлении одни ошибки и тут же допустил другие, - адвокат

В итоге, Гримчака отправили под арест с правом выйти под залог в 6 млн грн. Однако оказалось суд арестовал не того Гримчака, допустив 5 ошибок в постановлении о взятии под стражу Гримчака. На следующий день, 17 августа суд исправил ошибки в постановлении и тут же, по словам адвоката, допустил другие. Гримчака отправили в СИЗО.

Источник: https://censor.net.ua/n3143400
 
 
 Топ комментарии
 
Петруха ведь докажет, что не патологический жлоб, и внесет залог за побратыма, правда?
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Боится запалиться.
А где гений Порошенко? Не выручит верного подельника и заливистую порохоботскую собаченку?
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Боится запалиться.
А где гений Порошенко? Не выручит верного подельника и заливистую порохоботскую собаченку?
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Ему не до этого, он в трауре, сайт "Пес" не работает. А может тризну по грымчаку просто справляет. ))
"Жодних застав. Ну де я буду брати гроші?" - дружина Гримчака - Цензор.НЕТ 1051

Сайт партии бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", исправно работавший в предыдущие дни, в пятницу перестал функционировать. При попытке захода ресурс выдает ошибку 500 и сообщение о невозможности обработать запрос.
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Скорее не "к", а "с". Значит все они получат по ордену. И есть большая вероятность того, что посмертно. ))
"Жодних застав. Ну де я буду брати гроші?" - дружина Гримчака - Цензор.НЕТ 5368
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Я бы, на ее месте, у поросенко или у Зе одалживал бы.
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Петруха ведь докажет, что не патологический жлоб, и внесет залог за побратыма, правда?
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А почему бы браткам-порохоботам не скинуться на подбарыжного единоверца?
Знают, лукавые, что им одним не ограничится. LOL
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Грымчак посидит. Потом его выпустят. А зелебобики выплатят ему зарплату+компенсацию за все время отсидки. Зато как было красиво и ярко.
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Дивна справа.
Одні кажуть Гримчак корупціонер і погана людина.
Інші навпаки не вірять в злочин і вважають криштально чистим.
Кому вірити... "Никаких залогов. Ну где я буду брать деньги?", - жена Гримчака - Цензор.НЕТ 4100
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Ну, а сама Ксенія як ти думаєш? Бо ж недарма народ каже - Всіх слухай, а свою голову май.
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Справа в тому, що я його не знаю. Не цікавилась цією. персоною.
Але за саме міністерство можу сказати - робота досить млява.
Не знаю як все це розцінювати.
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Якщо б його заарештували за коррупцію або порушення у міністерстві та цє ще якось позначилося на його тобто міністерстві роботі.
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Інформації по цій темі є більше, а ніж достатньо. Просто подивіться ще на інших сайтах . І вам стане все зрозуміло самій.
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ця персона в 90 була проти незалежності. Як і його старий дружок - генпрокурор
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Мене бентежить одна річ.
Скільки лишилось Гримчаку на посаді ? Місяць ?
Який у нього був вплив, щоби десь щось лобіювати ?
Певно вже ніякого. Той забудовник ризикував мільйоном доларів, які напевно не принесли би для нього жодного корисного результату.
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Так немає жодного цента хабаря. Спочатку була заява про суму хаьаря більше 400 тисяч доларів. Потім слово "хабар" зникло та і сума зменшилася до 50 тисяч. Правда і долари всі десь потім зникли, а залишилися лише якісь календарі. Зник і сам "постраждалий", якого так і не було.. А що вже там " суддя" накосячила так то вже взагалі повний пєсєц. Однимом, справа настільки зєбілами безграмотно зліплена , що тут вже Вофкє Сцикуну доведеться персонально за всі ці косяки перед людьми відповідь тримати. А люди сама розумієш - дуже серйозні і з ними це зєбільне фуфло не проканає 😃
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Просто до влади прийшли глядачі шоу Скабєєвой і Шарія які наслухались, там про «мальдіви офшори» і рвуться тепер «пєрєсажать порохоботов с іх Порошенком»...
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Вони зараз заїмаються тим для чого вони і шли до влади дєлежь карита.
На народ ім баїдуже.
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Вы это серьёзно или прикидываетесь? Не обязательно иметь должность, чтоб быть решалой. Обязательно знать, кому занести и сколько. Грымчак наверное знал. Следствие разберется. "Никаких залогов. Ну где я буду брать деньги?", - жена Гримчака - Цензор.НЕТ 815
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Ми мали надію поліпшити становище біженців та осіб з окупованих територій.
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та вже розібрались.
п'ять помилок при затриманні.
в штатах в перший же день би випустили і винесли догану прокурорам і слідчим.
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Да. Насиров бы в США не отмазался. "Жодних застав. Ну де я буду брати гроші?" - дружина Гримчака - Цензор.НЕТ 1433
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Достаточно того, что они с Луценко кореша, этого достаточно чтобы под него косить у клиентов бабки. Наверное решил на прощание еще подкосить.
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вплив у нього міг бути. Міг видавати певні прізвища, які з ним знайомі. що ті прізвища в курсі та підтримують.
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Які ще гроші?! Затримали зєбільні гівнюки Гримчака з "календариками" то календариками і слід внести необхідну суму, визначену зєбільною "суддєю" . Все чин по чину 😃
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🐷БОТИКИ, скинтеся жебраку на свободу!!
СЛАБО?!
😁
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Я бы залог не вносил -- тема явно подставная -- сухари бы сушил, надолго... ...дачки бы готовил... ...перебросы... -- через годок выпустят, ещё и оправдают, как незаконно осуждённого. А виноват-не виноват? -- это никого не интересует.
...дежурную косточку все обгрызут и выплюнут...
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Нехай водителем троллейбуса устраивается работать , хоть узнает как люди живут . А все майно обязательно надо отжать .
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Югик слил своего лакея он не поделился...теперь ждем когда сольют алкаша.
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Ну почему все так сложно в правосудии, годами расследуют, расследуют расследуют, потом годами судятся , судятся судятся, в итоге все спускается на нет и забывается , оправдывается.. Не уж то проще нельзя сделать, ведь есть же те же детекторы лжи, проверкана детекторе лжи с одни главным вопросом "брал не брал" " убивал не убивал" крал не крал" - вердикт и дело с концом! Сколько средств времени будет сэкономлено! Нет времени у Украины десятилетими расследовать то что можно определить с новыми технологиями за час!
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та да)еще нам осталось показать полный идиотизм и садить по детектору,который не дает 100% правды...
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а с какого ей дарить зебобе деньги,если и так все будет ОК)а зешобле только обтекать осталось - посадуны хреновы
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Сядь вместо него, выручи своего единомышленника.
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да не будет он сидеть ,зебобики)от того вы и беситесь
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От Вы прикольная)) А Вам такие нравятся... Вы ж не беситесь, я так понимаю)) Вам весело от того, что этот матерщинник, ничего особенного то и не представляющий, а строит их себя... А жена то его, как пиарится то, как пиарится)) Нищая в горах прям. Дело не в людях, кто и за кого голосовал, а дело в том, что все эти суды-пересуды до лампочки. И людям ВСЕМ это уже порядком осточертело! Но Вам весело, ну и хорошо... "Никаких залогов. Ну где я буду брать деньги?", - жена Гримчака - Цензор.НЕТ 1916
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Она бесится, потому что отсосала на выборах.
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Спокойно, Козлодоев! Обтекать будут Усе.
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Гаф-гаф_гаф! Это я - ЗЕбобик. Нет, милочка, обтекать будут УСЕ! И порохоботы тоже!))
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Ты молодая и красивая. Если ты ещё и умная, то зачем тебе паршивый вор?
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как гримчак в малявах пишет, так и поступай! ))
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Сфабрикованное дело в суде развалился ,адвокати поиздеваются над тупыми судьями.
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Щоб скинути Порошенка Путіну не треба в Київ вводити танки. Путіну треба ввести в Київ своїх людей. То ввів, чи не ввів?
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До 2014-го года так и было.Сейчас намного меньше .
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В банке , стеклянной, дура!!
Огород вскопай на даче!
😂😂😂
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так шоб банку откопать, ей же поработать надо! так дело не пойдёть! )
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Я предлагаю шо сам вскопаю!!
При Чаусе(якщо не помиляюся) теж пропонував!!
🤗🤑
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она точно продала тумбочку в которой деньги брала и теперь канешно не знает где ещё их взять)
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раньше однопартийцы сразу бы освободили под личное обязательство. А сейчас?
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С Грымчаком ситуация простая .Он действительно не системный корупционер .И у него миллионов нету .Но он понимал что это его последняя должность .Поэтому повёлся напоследок и решил бабла срубить.но попался как обычный лошара .
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Ну да так просто кому попало дають 1 млн. доларів. Мабуть такі питання постійно вирішував. Скоро узнаєм.
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Ты глянь, Юрец, какие алики!
В джерси одели, не в шевьет, -
На вашей пятой швейной фабрике
Такое вряд ли кто пошьет.
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Что то ржу. Интересно кто то из УКРАИНЦЕВ верит что нет денег
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А що, Петя не жбурне кістку своїм вірним свинопсам ? Потім відробиш. Ну, на крайняк на панель підеш. Багато не даватимуть, доведеться в 2-3 працювати
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У них денег хватает, только скажут потом, что друзья помогли.
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"Никаких залогов. - жена Гримчака

Майже як у тому анекдоті - Померла так померла... (с)
"Жодних застав. Ну де я буду брати гроші?" - дружина Гримчака - Цензор.НЕТ 3686

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правильно, никаких залогов. Наоборот, выплатить 6 млн. помощи, шоб жинка соби халат купила, а то швендяє по квартире в гримчаковому.
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Офигенно,что петьки изо всех сил отмазывают чинушу.Любой украинец знает, что это шобла за малейшим исключением из себя представляет.Надо просто к дороге выйти и посмотреть,какие тачки мимо проезжают.А потом задаться элементарным вопросом:ну неужели все владельцы этих элитнейших авто-бизнесмены.В общем,петьки,-продолжайте
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Тобто вона каже - люди,це наш перший хабар,ми ще не набрали і не скопили,а нас уже схопили...Ми більше не бу...зразу хапати лимон,бу починати з маленьких хабарчиків,так тисяч по десять-двадцять зеленню...
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