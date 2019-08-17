 Российские военные случайно запустили в оккупированном Крыму авиационную управляемую ракету

Приговор россиянам вынес оккупационный Крымский гарнизонный военный суд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии". Несанкционированный пуск ракеты Х-29ТД состоялся еще 1 октября 2017 года.
"Следствие установило, что военнослужащие Чебанов и Зверев во время подготовки к проверке ракеты на автоматизированной аппаратуре "Ока" нарушили правила обращения с оружием, представляющим повышенную опасность для окружающих. Эксперты посчитали, что министерство обороны (России. – Ред.) понесло материальный ущерб в размере более 46 миллионов рублей", – сказано в сообщении пресс-службы суда.
Суд назначил Алексею Чебанову наказание в виде ограничения по военной службе на один год и три месяца с удержанием 15% из его денежного довольствия в доход государства, а Николаю Звереву – год ограничения с выплатой 10% в пользу государства.
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При вынесении приговора суд учел положительные характеристики военнослужащих и смягчающие обстоятельства – добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления (по три тысячи рублей каждым подсудимым), а также наличие у Зверева четверых малолетних детей.
Х-29 ТД – российская авиационная ракета класса "воздух-поверхность" малого радиуса действия. Предназначена для уничтожения укрепленных целей, таких как железобетонные сооружения, мосты, бетонные взлетно-посадочные полосы, корабли водоизмещением до 10 тысяч тонн и подводные лодки в надводном положении.
по своим своим же - это ж фишка такая.. нехай!
Але ж якщо у міжвушному просторі вата, то це forewer....
ну и потом ещё из зарплаты чуть-чуть поудерживают., ещё пару тысяч будет.
Ха-ха . . .
« Після розпаду СРСР виробники компонентів ракети залишилися у різних країнах, і подальше виробництво ракет було розгорнуто як у Росії на Ленінградському Північному заводі, так і в Україні на ДАХК «Артем»[2]. »
то була б годна новина.
А після нуклеарного бласту ізотопи більш суворі
Залікове тролювання кацапні від братчиків-словенів. Це 10/10. І чомусь сумніваюся, що чувіху з ТАКИМИ ім'ям та прізвищем призначили амбасадором випадково
Доречі, це не анекдот !
Хоча є й анекдот.
Покупець у відділі мяких іграшок, продавчині:
- Ану дайте мені оту велику рожеву плюшеву сраку.
- Пане, то не срака! То серце!
- Пані, я 30-ть років, пропрацював кардіологом, і не Вам мені розказувати, як виглядає серце.»
Про це написав Антиколорадос - при його розумі не запідозрити фейк.... х.з., дивно навіть. Так як і за Зелю з нарізаним відео - видно шо фейк, а він цілу статтю виклав тіпа факт. Нахєра?
ща даже скину про словенку.
https://defence-line.org/2019/08/posol-vzorvavshaya-set/
Кацапам такі "новини" з розряду "викопали море".
До кацапів вже нічого не липне, але якщо хтось інший фейкане - смороду буває шо не продихнеш.
🤗
😂😂😂
Ущерба бы поболее))
- А вы, оказывается, бесчестный человек, Маргадон.
- Конечно! Если б я был честный человек, сколько бы народу в Европе полегло! Ужас!
Это я к тому, что боевая часть ракеты - 100кг, к сожалению, не взорвалась. наверно, рукожопость кацапов сыграла свою роль.
🤗
Росатом в Беларуси строит АЭС. Уронили корпус ядерного реактора. Корпус, который везли на замену, зацепили за столб. Рабочим не платят зарплату.
Рукож@пы опасны, потому что не сидят у себя в северодвинсках, а несут свое рукож@пое «величие» по всему миру.
Мінять, не стали тому, що: «очєнь дорого, ****»...
Кто это понял?
😁
При их рукожёппости, даже радиацией уже засрали свою Парашу федерашу, а засравшим - медальки даже дали
Полезно им, как и санкции, радиация то(нервно смотрит направление ветра на Параше)