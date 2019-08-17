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 Происшествия
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 Российские военные случайно запустили в оккупированном Крыму авиационную управляемую ракету

Двое военнослужащих армии государства-оккупанта запустили в ангаре авиационную управляемую ракету. Ангар и оборудование повреждены, разрушены 2 ракеты. Военнослужащих осудили.

Приговор россиянам вынес оккупационный Крымский гарнизонный военный суд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии". Несанкционированный пуск ракеты Х-29ТД состоялся еще 1 октября 2017 года.

"Следствие установило, что военнослужащие Чебанов и Зверев во время подготовки к проверке ракеты на автоматизированной аппаратуре "Ока" нарушили правила обращения с оружием, представляющим повышенную опасность для окружающих. Эксперты посчитали, что министерство обороны (России. – Ред.) понесло материальный ущерб в размере более 46 миллионов рублей", – сказано в сообщении пресс-службы суда.

Суд назначил Алексею Чебанову наказание в виде ограничения по военной службе на один год и три месяца с удержанием 15% из его денежного довольствия в доход государства, а Николаю Звереву – год ограничения с выплатой 10% в пользу государства.

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При вынесении приговора суд учел положительные характеристики военнослужащих и смягчающие обстоятельства – добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления (по три тысячи рублей каждым подсудимым), а также наличие у Зверева четверых малолетних детей.

Х-29 ТД – российская авиационная ракета класса "воздух-поверхность" малого радиуса действия. Предназначена для уничтожения укрепленных целей, таких как железобетонные сооружения, мосты, бетонные взлетно-посадочные полосы, корабли водоизмещением до 10 тысяч тонн и подводные лодки в надводном положении.

Источник: https://censor.net.ua/n3143399
 
 
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Хотіли ракети до мотоцикла прив'язати й прокотитися з вітерцем.
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та нехай... жалко что ли? у них же еще есть))))
по своим своим же - это ж фишка такая.. нехай!
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То так...
Але ж якщо у міжвушному просторі вата, то це forewer....
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Жаль , очень жаль, шо мало козломордых пострадало .
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ущерб 46 миллионов рублей, а возместили по 3 тыс. Российские военные случайно запустили в оккупированном Крыму авиационную управляемую ракету - Цензор.НЕТ 9974
ну и потом ещё из зарплаты чуть-чуть поудерживают., ещё пару тысяч будет.
Ха-ха . . .
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От, якщо б Цензор, добавив:

« Після розпаду СРСР виробники компонентів ракети залишилися у різних країнах, і подальше виробництво ракет було розгорнуто як у Росії на Ленінградському Північному заводі, так і в Україні на ДАХК «Артем»[2]. »

то була б годна новина.
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Хочу каждый день! Можно с ядерным зарядом.. К освобождению выветрится..
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Довго чекати доведеться... Навіть недовговічний цезій-137 - халф-лайф 30 років.
А після нуклеарного бласту ізотопи більш суворі Российские военные случайно запустили в оккупированном Крыму авиационную управляемую ракету - Цензор.НЕТ 2264
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А тим часом...
Залікове тролювання кацапні від братчиків-словенів. Це 10/10. І чомусь сумніваюся, що чувіху з ТАКИМИ ім'ям та прізвищем призначили амбасадором випадково Российские военные случайно запустили в оккупированном Крыму авиационную управляемую ракету - Цензор.НЕТ 4738

Российские военные случайно запустили в оккупированном Крыму авиационную управляемую ракету - Цензор.НЕТ 3252
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Доречі, срака, словенською, перекладається, як серце.
Доречі, це не анекдот !
Хоча є й анекдот.
Покупець у відділі мяких іграшок, продавчині:
- Ану дайте мені оту велику рожеву плюшеву сраку.
- Пане, то не срака! То серце!
- Пані, я 30-ть років, пропрацював кардіологом, і не Вам мені розказувати, як виглядає серце.»

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Та яке там - вони би всрались призначати щоб не чути вереску і ржання Лаврова.
Про це написав Антиколорадос - при його розумі не запідозрити фейк.... х.з., дивно навіть. Так як і за Зелю з нарізаним відео - видно шо фейк, а він цілу статтю виклав тіпа факт. Нахєра?
ща даже скину про словенку.

https://defence-line.org/2019/08/posol-vzorvavshaya-set/

Кацапам такі "новини" з розряду "викопали море".
До кацапів вже нічого не липне, але якщо хтось інший фейкане - смороду буває шо не продихнеш.
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Та тих "героев" не судити, а нагородити медаллю " За звільнення Криму від рашистських окупантів" потрібно 😁
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Харррашо август для какацапов прродолжаетца!!!
😂😂😂
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Молодцы!!!...сделайте это действо еженедельным и в сторону Керченского моста, пожалуйста... Российские военные случайно запустили в оккупированном Крыму авиационную управляемую ракету - Цензор.НЕТ 3631
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Детей у цапа получалось делать лучше))))
Ущерба бы поболее))
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- Маргадон, один надо было зарядить
- А вы, оказывается, бесчестный человек, Маргадон.
- Конечно! Если б я был честный человек, сколько бы народу в Европе полегло! Ужас!

Это я к тому, что боевая часть ракеты - 100кг, к сожалению, не взорвалась. наверно, рукожопость кацапов сыграла свою роль.
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Оторжались Искандеры, отсмеялись Тополя !
🤗
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Наградить и дать украинское гражданство. Петю б заставить за взорванные склады 10% дохода заплатить.
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 1 мин.1 минуту назад

Російські військові випадково запустили в окупованому Криму авіаційну керовану ракету - Цензор.НЕТ 6723

Росатом в Беларуси строит АЭС. Уронили корпус ядерного реактора. Корпус, который везли на замену, зацепили за столб. Рабочим не платят зарплату.
Рукож@пы опасны, потому что не сидят у себя в северодвинсках, а несут свое рукож@пое «величие» по всему миру.
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Вони його при монтажі «уронілі» на бетонний фундамент...
Мінять, не стали тому, що: «очєнь дорого, ****»...
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наказание в виде ограничения по военной службе на один год...



Кто это понял? Російські військові випадково запустили в окупованому Криму авіаційну керовану ракету - Цензор.НЕТ 1269

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Заметьте как грамотно их наказали. Это чтобы не увольнялись - шанс такое повторить немал, а потом всю жизнь платить после отсидки - никто не хочет.
При их рукожёппости, даже радиацией уже засрали свою Парашу федерашу, а засравшим - медальки даже дали Російські військові випадково запустили в окупованому Криму авіаційну керовану ракету - Цензор.НЕТ 9324

Полезно им, как и санкции, радиация то(нервно смотрит направление ветра на Параше)
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