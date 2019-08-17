 Российские военные случайно запустили в оккупированном Крыму авиационную управляемую ракету

Приговор россиянам вынес оккупационный Крымский гарнизонный военный суд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии". Несанкционированный пуск ракеты Х-29ТД состоялся еще 1 октября 2017 года.

"Следствие установило, что военнослужащие Чебанов и Зверев во время подготовки к проверке ракеты на автоматизированной аппаратуре "Ока" нарушили правила обращения с оружием, представляющим повышенную опасность для окружающих. Эксперты посчитали, что министерство обороны (России. – Ред.) понесло материальный ущерб в размере более 46 миллионов рублей", – сказано в сообщении пресс-службы суда.

Суд назначил Алексею Чебанову наказание в виде ограничения по военной службе на один год и три месяца с удержанием 15% из его денежного довольствия в доход государства, а Николаю Звереву – год ограничения с выплатой 10% в пользу государства.

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При вынесении приговора суд учел положительные характеристики военнослужащих и смягчающие обстоятельства – добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления (по три тысячи рублей каждым подсудимым), а также наличие у Зверева четверых малолетних детей.

Х-29 ТД – российская авиационная ракета класса "воздух-поверхность" малого радиуса действия. Предназначена для уничтожения укрепленных целей, таких как железобетонные сооружения, мосты, бетонные взлетно-посадочные полосы, корабли водоизмещением до 10 тысяч тонн и подводные лодки в надводном положении.