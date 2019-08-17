EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Пожар в отеле в Одессе Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Общество
  408  9
Все про:НАБУ (2840) ГПУ (9288) Луценко (7575) Нацполиция (9921)

 НАБУ призывает Луценко вернуть детективам Бюро дело о коррупции на таможне, которое тот передал Нацполиции

Детективы НАБУ с октября 2017 года расследовали дело о коррупции на таможне. За закрытие дела им предлагали $800 тыс., но они отказались. В конце расследования дело внезапно передали в Нацполицию.

Официальное заявление Национального антикоррупционного бюро по этому вопросу опубликовано на сайте ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

В нем сказано, что изменение генпрокурором Юрием Луценко подследственности в деле по факту злоупотреблений должностными лицами таможен Государственной фискальной службы (ГФС), которые способствовали деятельности группы компаний по растаможке импортированных в Украину товаров по значительно заниженной стоимости, делает невозможным завершение расследования и привлечения виновных к уголовной ответственности.

"НАБУ призывает Юрия Луценко принять процессуальное решение и вернуть уголовное производство детективам Бюро", - отмечается в заявлении НАБУ.

Там отметили, что с октября 2017 года детективы НАБУ расследовали коррупционную схему, внедренную должностными лицами государственного органа по растаможиванию рядом субъектов хозяйствования импортируемых товаров по заниженной стоимости, в результате чего государству причинен ущерб в размере 170 млн грн. Предварительная правовая квалификация преступления - ст.364 УК Украины.

Читайте на Цензор.НЕТ: Дело Гримчака является барометром, как правоохранительные органы собираются бороться с коррупцией при президенте Зеленском, - Бутусов

В рамках этого расследования детективы инициировали наложение ареста на 450 млн грн компаний-участниц схемы.

Как отмечается в заявлении, в ноябре 2017 года конечный бенефициар указанных компаний предложил детективам НАБУ неправомерную выгоду в размере $800 тыс., чтобы те прекратили расследование и передали уголовное производство для дальнейшего досудебного расследования другому правоохранительному органу. Он был разоблачен "на горячем" и обвинительный акт уже направлен в Печерский районный суд города Киева в июле 2018 года.

"За два года расследования детективы НАБУ провели необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств совершения преступления и собрали большое количество доказательств. Однако, чем ближе детективы подходили к финишной прямой, тем откровеннее были попытки устранения их от этого дела", - отметили в Бюро.

24 мая дело было передано в Государственное бюро расследований (ГБР), однако генпрокурор в конце июня отменил это решение.

Также на Цензор.НЕТ: СБУ разоблачила в Киеве группу госрегистраторов, способствовавших рейдерским захватам имущества стоимостью более 30 млн грн. ВИДЕО

Вместе с тем, как подчеркнули в НАБУ, 15 августа 2019 года генпрокурор "по непонятным основаниям и без изучения материалов уголовного производства внезапно передал дело, изменив подследственность, в Национальную полицию Украины".

"Следовательно, Юрий Луценко в итоге сделал то, чего добивался предложением неправомерной выгоды детективам НАБУ конечный бенефициар компаний, фигурирующих в расследовании", - подчеркнуто в заявлении.

НАБУ утверждает, что генпрокурор уже не первый раз принимает решение об определении подследственности расследований НАБУ другими органами вопреки закону. "Так, 19 июля 2019 года он передал дело о завладении $20 млн. государственного АО "Ощадбанк", в рамках которой детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении 12 лицам, следователям Национальной полиции Украины", - отмечено в сообщении.

Читайте также: Дело "Роттердам+": 2 из 6 подозреваемых находятся за границей, если они не вернутся, их объявят в международный розыск, - Сытник

НАБУ считает, что такие решения генерального прокурора ставят под угрозу возможность привлечения должностных лиц к уголовной ответственности. Ведь даже в случае направления следователями Национальной полиции Украины обвинительных актов по этим делам в суд, все собранные доказательства могут быть признаны недопустимыми.

Источник: https://censor.net.ua/n3143398
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Каждому хочется малость погреться...(с)
 показать весь комментарий
 
За тридцять років незалежності кожен під@р що приходив до влади обіцяв посадити попередників, і нікто нікого не посадив.
А тепер якись там шмаркля когось посадить ?
Коли ви ЗЕбіли перестанете вірити тим ЗЕбілам що кричать що будуть саджати ?
 показать весь комментарий
 
логично, Юрик только прикидуется дурачком. ОПГ прокуратура передала дело об ОПГ таможня другой ОПГ - мусорам.
 показать весь комментарий
 
 
Хер оно вернет . Где оно харьчеваться будет?
 показать весь комментарий
 
 
Юґа, віддай набу "дєло" . Вони там вже погодилися на 50 штук зєлєні менше, а ніж взяв Собаков. Таможня дає "добро" 😁
 показать весь комментарий
 
Поздно. Юга уже эти деньги потратил.
 показать весь комментарий
 
 
Блин, ну что за детство. Какое официальное заявление на сайте? Им даже не подтереться.

Должна быть хотя бы служебная записка, письмо, запрос. На бумаге, с подписями и реквизитами. А это... Шоу для телезрителей.
 показать весь комментарий
 
кстати (или не кстати)))), о полиции.
Глава Нацполиции Сергей Князев заработал за июль 157 927 гривен,
при этом должностной оклад Князева составил 40 000 гривен,
оклад за специальное звание - 3 000 гривен,
надбавка за стаж службы - 21 500 гривен,
надбавка за выполнение функций эксперта по вопросам тайн - 8 000 гривен,
надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 8 000 гривен,
доплата за почетное звание «Заслуженный юрист» - 4 000 гривен,
премии - 6 040 гривен,
надбавка «за специфические условия службы» - 64 500 гривен.(наша служба и опасна и трудна и на первый взгляд как-будто не видна...) )))))
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх