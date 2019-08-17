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 В рамках дела "черных регистраторов" в Киеве, области и Херсоне провели 30 обысков, - прокуратура

Правоохранители в рамках расследования уголовного производства о деятельности преступной группы, организовавшей схему завладения недвижимым имуществом, которое находилось в государственной, коммунальной и частной собственности, задержали в субботу семь человек, а также провели 30 обысков, в том числе в судах и по месту жительства нескольких судей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Отметим, ранее об указанных задержаниях сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Согласно материалам следствия, в 2017-2019 годах участники преступной группы с использованием поддельных документов и электронных ключей доступа в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество завладели земельными участками, жилыми и нежилыми помещениями на общую сумму около 1,5 млрд грн.

С целью сокрытия противоправного происхождения имущества участники организации путем подачи исковых заявлений с использованием заведомо поддельных документов (договоров займа и др.), при содействии судей в Донецкой и Херсонской областях получали положительные решения по гражданским делам, на основании которых регистрировали недвижимое имущество. В результате право собственности на десятки объектов недвижимости переходило к фиктивным владельцам.

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В прокуратуре отметили, что всего по результатам спецоперации семь человек – трое организаторов и четверо исполнителей - задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Среди задержанных - двое адвокатов и бывший руководитель органов юстиции Киева.

В субботу по месту работы и проживания фигурантов дела, а также в судах и по месту жительства нескольких судей, были проведены 30 одновременных обысков.

Следственные действия проводятся на территории Киева, Херсона и Киевской области с привлечением около 90 человек личного состава. У фигурантов изъяты поддельные документы, штампы, печати предприятий, денежные средства и другие вещественные доказательства.

По данным прокуратуры Киева, в настоящее время задержанным подготовлено уведомление о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное группой лиц), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины с установленными убытками государству и территориальной громаде Киева в размере 121 млн грн, а также физическому лицу в размере 21 млн грн.

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Как известно, в июле президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О мерах по противодействию рейдерству". Документ содержит набор инструментов, которые будут внедрены для надлежащей защиты владельцев бизнеса и противодействия лишению их имущественных прав, пишет "Интерфакс-Украина".

Так, указ обязывает обеспечить перенос до 2021 года в Государственный земельный кадастр сведений о земельных участках, ограничениях (обременениях) в их использовании, зарегистрированных до 1 января 2013 года в Госреестре земель.

Он также обязывает Кабинет Министров в течение трех месяцев разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект по усилению гарантий защиты государством прав на недвижимое имущество и их обременений, защиты прав учредителей юрлиц и противодействие рейдерству.

Кроме того, предполагается внести изменения в программное обеспечение государственных реестров, что существенно снизит риски и частоту рейдерства.

Источник: https://censor.net.ua/n3143396
 
   
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за три місяці "перемир'я Зеленського" загинуло більше ніж за рік "війни" Порошенка,тепер дойшло до того,що прес центр ООС почав приховувати втрати,а парад до дня Незалежності ставить Бадоєв, здобули,блдь
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цифри в студію,тупий,цинічний брехун
при Зеленському почали ловити рейдерів ти суддів які їх покривають
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Их ловили, ловят и отпускают. Рыбалка на канале Дискавери.
Где самолёты на продаже?
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При ПетРылло такого не БЫЛО!
Дякуємо!!!
😁
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