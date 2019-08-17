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 Происшествия
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 Количество жертв пожара в отеле "Токио Стар" увеличилось до 9

Число погибших при пожаре в гостинице "Токио Стар" в Одессе возросло до 9 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГСЧС в Facebook

"Количество жертв пожара в одесской гостинице "Токио Стар" увеличилось до 9".

Тело девятого погибшего обнаружили в 14:12 17 августа в ходе проведения следственных действий на месте пожара.

Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар", в результате чего погибли восемь человек, пострадали 10 человек. По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство. Полиция рассматривает три версии пожара в одесской гостинице, в том числе поджог с целью сокрытия убийства. В ГСЧС сообщили, что в июле была запланирована проверка гостиницы, но была изменена форма собственности, и представителей Госслужбы не допустили к проверке.

Президент Зеленский, комментируя трагедию, заявил: "Будут отвечать не только непосредственные виновники пожара. Будет отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости".

Также на Цензор.НЕТ: Эвакуированных жильцов сгоревшего отеля в Одессе временно поселили в автобусах, - полиция. ФОТОрепортаж

Собственник гостиницы, одесский предприниматель Вадим Черный, заявил, что "произошла катастрофа" и что он готов нести полную ответственность в случае установления его вины.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил начать масштабные проверки одесских гостиниц и санаториев. "Владельцы и руководители таких объектов должны нести полную ответственность за безопасность людей", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3143395
 
 
 Топ комментарии
 
При разборе завалов ещё будут,да и в больницах ,к сожалению подтянутся.Какой Жах! Ни за что!
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При разборе завалов ещё будут,да и в больницах ,к сожалению подтянутся.Какой Жах! Ни за что!
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Коли у пожежі в дитячому лагері під Одесою загинули діти, винний був особисто Порошенко. Я вже можу здіймати ґвалт, що кров цих 8 людей на совісті Зєлєнського?
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В тебе навіть сленг як у гідранта, чорт, пєтух.
Повилазило бидло.
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Наконец то порохоботов начали мочить на цензоре!
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Только приехал с семьей с Болгарии....
Очень сильно удивило то,что на каждом этаже гостиницы где мы проживали ,возле каждой комнаты висели и планы эвакуации и балоны обьёмом по 50 литров огнетушителей(по 3 штуке на этаже) и подарные выходы с сигнализацией о том что эти выходы "тут" и эти же лестницы находятся на внешней стороне здания с возможностью безпрепятственного выхода как с этажа где проживали так и на первом этаже...
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А меня больше напрягают авиакомпании,
где стюардессы дефилируют в шлеме, очках и с парашютом за спиной.
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Хоч новина і страшна, але за чорний гумор вподобайка.
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ЧТО ЗНАЧИТ балоны обьёмом по 50 литров огнетушителей
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Значит курил на задней парте, когда Марьванна пыталась ему в голову што-нибудь запхать
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Посмотрел выпуск Ревизора об этом "отеле". Комнаты без окон. Жесть.
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Адвокат Грымчака: - предприниматель, типа который дал взятку в 1 млн$, имеет большие суммы неоплаченных кредитов. Это всё что надо знать о заведенном деле. Кількість жертв пожежі в готелі "Токіо Стар" збільшилася до 9 - Цензор.НЕТ 5355
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Открою "секрет": от пожарной части до сгоревшего клоповника - 500 метров.
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