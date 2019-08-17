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 Пожар в отеле в Одессе мог возникнуть из-за возгорания проводки, - полиция

Полиция рассматривает в качестве одной из версий причин пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе возгорание проводки в электрощитовой.

Об этом начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех сообщил на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сейчас мы работаем над версией (…) была обнаружена щитовая - основной очаг, откуда пошел огонь. В этой щитовой находится проводка, которая, по предварительным данным следователей, могла вспыхнуть и оттуда начался пожар", - сказал Бех.

Кроме того, напомнил он, проверяются версии неосторожного обращения с огнем и поджога с целью скрыть совершенное убийство.

Также на Цензор.НЕТ: При пожаре в гостинице в Одессе пострадали двое иностранцев, также среди пострадавших - ребенок

Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар", в результате чего погибли восемь человек, пострадали 10 человек. По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство. Полиция рассматривает три версии пожара в одесской гостинице, в том числе поджог с целью сокрытия убийства. В ГСЧС сообщили, что в июле была запланирована проверка гостиницы, но была изменена форма собственности, и представителей Госслужбы не допустили к проверке.

Президент Зеленский, комментируя трагедию, заявил: "Будут отвечать не только непосредственные виновники пожара. Будет отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости".

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Собственник гостиницы, одесский предприниматель Вадим Черный, заявил, что "произошла катастрофа" и что он готов нести полную ответственность в случае установления его вины.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил начать масштабные проверки одесских гостиниц и санаториев. "Владельцы и руководители таких объектов должны нести полную ответственность за безопасность людей", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3143392
 
 
 Топ комментарии
 
скр напомнило ))
"- дети, запишите предложение: "в углу скребет мышь".
- марьванн, а кто такой скр?
- скр, вовочка, это следственный комитет рассеи"
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ну ясно! повключали всє обогрєватєлі холодной ночью
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скр напомнило ))
"- дети, запишите предложение: "в углу скребет мышь".
- марьванн, а кто такой скр?
- скр, вовочка, это следственный комитет рассеи"
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на "проводку" всегда валят все человеческие косяки!
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Там всю городскую власть надо сажать. Кто дал добро на использование этого ангара
под госинницу, где пожарники, санэпидстанция. Что за номера без окон? И т.д. и т.п.
Не столь важно, из за чего сгорело! Сволочи!
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Куда смотрит комиссия по ценным бумагам! Доколе!?
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Окна тебе ещё. ... В одноглазниках для альтернативно одарённых подруг клиентка этого постоялого двора не моргнув напишет "Решили в Одессу на недельку сгонять, так креветок что-то захотелось . Остановились в ОТЕЛЕ "ТОКИО СТАР"
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Пожар мог возникнуть. А мог и не возникнуть. Но пожар таки возник. Значит, он мог возникнуть! Гениальная дедукция нового Зе-начальника Одесской полиции.
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100 баксов и пластиковая вагонка в киоске например, превращается в негорючую, ящик коньяка и все дозвола на руках
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ну тут думаю суммы другие, но мыслите вы в правильном направлении
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Я думаю, что у кого то произошло возгорание презерватива при тесном общении с одесскими проститутками. Пожежа в готелі в Одесі могла виникнути через займання проводки, - поліція - Цензор.НЕТ 8557
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А может это Дед Мороз! Потушите пожар, эвакуируйте людей и направьте туда комиссию из профи- дождитесь их выодов, а потом дайте официальные коментарии, как это делают во всех странах!
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