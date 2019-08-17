 Пожар в отеле в Одессе мог возникнуть из-за возгорания проводки, - полиция

Об этом начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех сообщил на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сейчас мы работаем над версией (…) была обнаружена щитовая - основной очаг, откуда пошел огонь. В этой щитовой находится проводка, которая, по предварительным данным следователей, могла вспыхнуть и оттуда начался пожар", - сказал Бех.

Кроме того, напомнил он, проверяются версии неосторожного обращения с огнем и поджога с целью скрыть совершенное убийство.

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Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар", в результате чего погибли восемь человек, пострадали 10 человек. По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство. Полиция рассматривает три версии пожара в одесской гостинице, в том числе поджог с целью сокрытия убийства. В ГСЧС сообщили, что в июле была запланирована проверка гостиницы, но была изменена форма собственности, и представителей Госслужбы не допустили к проверке.

Президент Зеленский, комментируя трагедию, заявил: "Будут отвечать не только непосредственные виновники пожара. Будет отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости".

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Собственник гостиницы, одесский предприниматель Вадим Черный, заявил, что "произошла катастрофа" и что он готов нести полную ответственность в случае установления его вины.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил начать масштабные проверки одесских гостиниц и санаториев. "Владельцы и руководители таких объектов должны нести полную ответственность за безопасность людей", - сказал он.