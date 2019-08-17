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Все про:животные (694) Львовщина (1718) АЧС (7)

 На крупной свиноферме на Львовщине обнаружили африканскую чуму свиней

На крупной свиноферме возле села Кавское Стрыйского района Львовской области обнаружили африканскую чуму свиней.

Как передает Цензор.НЕТ, об вспышке АЧС сообщила пресс-служба Львовской обладминистрации.

16 августа 2019 года на территории свинофермы возле села Кавское Стрыйского района умерли несколько животных. Лабораторные исследования подтвердили наличие у погибших животных возбудителя африканской чумы свиней.

В ночь на 17 августа в ОГА состоялось заседание противоэпизоотической комиссии, на котором решили объявить карантин сроком на 40 дней в трехкилометровой зоне вокруг вспышки и ввести в действие план противоэпизоотических мероприятий на территории вспышки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карантин из-за вспышки АЧС введен на Одесчине

Львовское издание Zaxid.net указывает, что возле Кавского расположен свинокомплекс ООО "Галичина-Запад", который входит в десятку крупнейших в Украине. Здесь выращивают более 190 тысяч свиней.

АЧС, или болезнь Монтгомери, - это вирусное заболевание домашних и диких свиней. Оно передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье свиней, которые заболели, погибает. Ликвидация очага инфекции происходит путем уничтожения всего поголовья.

Источник: https://censor.net.ua/n3143391
 
 
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Якщо це пошириться, то свинина стане делікатесом. Ціна виросте в рази.
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Колбаса все стерпит, теперь хоть немного мяса попадет туда
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Надо сказать спасибо свиньям в людском обличии.
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свині не винні..не треба їх годувати фігньою всякою..
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Тут, в Бундесе! -- позавчера человека клещ укусил -- еле откачали...
...животное было 2 см. в длину!
Грят, прибыло из Африки, но прижилось в нашем суровом арийском климате.
Андрюха Шевченко! -- твоя диверсия? *)
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