 Арест Гримчака: суд исправил в постановлении одни ошибки и тут же допустил другие, - адвокат

Об этом заявила адвокат Гримчака Татьяна Матяш, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
"Во-первых, наверное, надо подавать снова ходатайство об исправлении ошибки уже в постановлении о рассмотрении ходатайства об исправлении ошибки. Моя фамилия Матяш, а не Мятяш. Кроме того, она (судья. – Ред.) не назвала порядок вступления в силу этого постановления. Она этого не указала, это является основанием для подачи жалобы на судью в соответствующие органы. Судья намеренно пошла на нарушение, чтобы направить его (Гримчака. — Ред.) в СИЗО", — отметила адвокат.
Татьяна Матяш заявила, что будет подавать апелляционные жалобы на все решения судьи, жалобу в Высшую квалификационную комиссию судьи и Государственное бюро расследований.
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Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогательство взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".
Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".
16 августа ГПУ направила в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку и его "помощнику" Игорю Овдиенко мер в виде ареста с возможностью внесения залога - обоим в размере $510 тыс.
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В итоге, Гримчака отправили под арест с правом выйти под залог в 6 млн грн. Однако оказалось суд арестовал не того Гримчака, допустив 5 ошибок в постановлении о взятии под стражу Гримчака.
"Проказница-Мартышка,
Осел,
Козел,
Да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет.
Достали нот, баса, альта, две скрипки
И сели на лужок под липки, -
Пленять своим искусством свет.
Ударили в смычки, дерут, а толку нет.
..."
Кто убил Шеремета?
Вишенка на торт зебилам:
Почему зеля не заключил пари с бакановым на раскрытие этой мокрухи до сентября?!))))
Про свинарчуков накануне презовских?
И где "герои"?
А про пацанов, которые гибнут - тишина.
"Уральские пельмени" импровизируют на сцене перед зрителями...
Підкинули кошти в машину на заправці, а потім їх "знайшли". А зелені придурки на це повелися.
Ваше питання только в рашке актуально - там только против чиновника что скажешь - сразу дубинками побьют в лучшем случае
Але ж це не для України....
вообще не понятно, если вымогал - то это статья вымогательство либо взятка! но никак не мошенничество!
нас готовят к очередному фарсу!!!
при другом раскладе на взятке НИКОГДА НЕ ПОЙМАЕШЬ!!!
Stepan Kuravlyov
Ватник Дзедываевалов
Александр Иванович 866f20caВам не нравиться ,что он СИЗО ?
Неделька максимум, и нормуль. Дольше не надо, гении нам не нужны!
зуб даю
«В итоге, Гримчака отправили под арест с правом выйти под залог в 6 млн грн. Однако оказалось суд арестовал не того Гримчака.
Источник: https://censor.net.ua/n3143390 Источник: https://censor.net.ua/n3143390
- Я, нє Рабіновічь...
- О! Так Ви і фамілію помєнялі ????!!!!»
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Звездный час это адвоката, которая похожа на тетю из совка. .
Туплять і мороЗється ....
Свого часу россієй керували кухарки, а чому б малороссії не спрбувати двірників?
К свободной жизни их вражда непримирима,
Сужденья черпают из забытых газет
Времён Очаковских и покоренья Крыма ;
Всегда готовые к журьбе,
Поют все песнь одну и ту же,
Не замечая об себе:
Что старее, то хуже.
Где? укажите нам, отечества отцы,
Которых мы должны принять за образцы?
Не эти ли, грабительством богаты?
Защиту от суда в друзьях нашли, в родстве,
Великолепные соорудя палаты,
Где разливаются в пирах и мотовстве,
И где не воскресят клиенты-иностранцы
Прошедшего житья подлейшие черты.
Горе от ума - монолог Чацкого: «А судьи кто?..»
"Дав неправдиві свідчення". Свідчення можуть бути хибними, неправильними, а "правда" - це суб"єктивне оціночне судження.
Або "з моїх слів написано вірно" Вірною може бути лише собака і дружина. Потрібно - правильно.
По таким ляпам можу прочитати цілу лекцію. Загальний висновок - юристам ганьба ! Вони не знають що таке "факт", що таке індукція, що таке доведення, що таке природнича помилка. В кримінальних провадженнях стільки багато орфографічних, семантичних, арифметичних помилок, що наші суди рятує тільки традиція, вони приймають рішення по традиції, Вони знають вирок ще до ознайомлення з матеріалами справи. В філософії це називається "наратив". Прокурор, який був у моїй справі, взяв через інтернет переклав "рибу" постанови з російської на українську. В результаті я став дівчинкою (В рос "человек" - он, чоловічого роду, в укр. "людина" - вона, жіночого роду). Про русизми я вже мовчу. На одному аркуші він зробив 24 помилки ! Частина цих помилок перекочувала у судове рішення. Наприклад, посилаються на підроблені документи, яких ні в справі, ні в природі не існує.
Якщо наших юристів пропустити через ЗНО, то Україна залишиться без суддів і прокурорів.
Юридичну академію в Харкові потрібно розігнати у зв"язку з поганою підготовкою кадрів.
Киевский
@Kieffskiy
Говорят что Грымчаку уже принесли одеяло Насирова, коляску Тимошенко и браслет Мельничука.