EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Пожар в отеле в Одессе Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Общество
  3167  92
Материалы по теме:
Все про:арест (9862) Гримчак (312)

 Арест Гримчака: суд исправил в постановлении одни ошибки и тут же допустил другие, - адвокат

Деснянский районный суд Чернигова решил исправить ошибки и оставить в силе решение об аресте заместителя главы МинВОТ Гримчака. При этом в новом постановлении судья допустила другие ошибки.

Об этом заявила адвокат Гримчака Татьяна Матяш, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

"Во-первых, наверное, надо подавать снова ходатайство об исправлении ошибки уже в постановлении о рассмотрении ходатайства об исправлении ошибки. Моя фамилия Матяш, а не Мятяш. Кроме того, она (судья. – Ред.) не назвала порядок вступления в силу этого постановления. Она этого не указала, это является основанием для подачи жалобы на судью в соответствующие органы. Судья намеренно пошла на нарушение, чтобы направить его (Гримчака. — Ред.) в СИЗО", — отметила адвокат.

Татьяна Матяш заявила, что будет подавать апелляционные жалобы на все решения судьи, жалобу в Высшую квалификационную комиссию судьи и Государственное бюро расследований.

Читайте на Цензор.НЕТ: Это человеческий фактор, техническая описка, - судья о 5 ошибках в постановлении о взятии под стражу Гримчака

Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогательство взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

16 августа ГПУ направила в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку и его "помощнику" Игорю Овдиенко мер в виде ареста с возможностью внесения залога - обоим в размере $510 тыс.

Также на Цензор.НЕТ: Гримчак заявил, что не собирается скрываться от следствия и хочет ходить на работу в министерстве

В итоге, Гримчака отправили под арест с правом выйти под залог в 6 млн грн. Однако оказалось суд арестовал не того Гримчака, допустив 5 ошибок в постановлении о взятии под стражу Гримчака.

Источник: https://censor.net.ua/n3143390
 
 
 Топ комментарии
 
У зелені в усьому виходить 95 квартал.
 показать весь комментарий
 
А что есть доказательства что он "крав гроші"-??? Де Ви побачили в постанові про затримання діючу статтю про розкрадання бюджету? Тому в мене все частіше стає питання, що можливо в стародавні часи відрізання язика за лжесвідоцтво та лжеобвинувачення було не таким вже і страшним! Люди перед тим як щось казати, думали!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Крылов. "Квартет-95"
"Проказница-Мартышка,
Осел,
Козел,
Да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет.
Достали нот, баса, альта, две скрипки
И сели на лужок под липки, -
Пленять своим искусством свет.
Ударили в смычки, дерут, а толку нет.

..."
 показать весь комментарий
 
 
Гримчак сміється громче всіх,на черзі Петро Поросєнко))
 показать весь комментарий
 
 
только Беня со шмарклей не смеются - им от ФБР не смешно
 показать весь комментарий
 
 
это намек на особенности твоих вкусовых пристрастий?))
 показать весь комментарий
 
ща секта свидетелей второго пришествия свына будет осыпать своего кумира лепестками роз а тебе грозить карой небесной
 показать весь комментарий
 
 
Где свинарчуки?
Кто убил Шеремета?
Вишенка на торт зебилам:
Почему зеля не заключил пари с бакановым на раскрытие этой мокрухи до сентября?!))))
 показать весь комментарий
 
😁 ви навіть не розумієте, як смішно буде Зєлєнскому років так за 5, якщо дотягне. А за одно і теперішній судді, якщо не піде слідами Кірєєва.
 показать весь комментарий
 
 
Ви ж там, не переплутай-ТЕ, у Порошенка по батькові ОЛЕКСІЙОВИЧ, а не ОЛЕКСАНДРОВИЧ.
 показать весь комментарий
 
 
Про обыски по бронежилетам накануне выборов во вру помнишь?
Про свинарчуков накануне презовских?
И где "герои"?
А про пацанов, которые гибнут - тишина.
 показать весь комментарий
 
такое ощущение, что они плохо выучили роли. Дубль два... дубль три...дубль ... дубль...
"Уральские пельмени" импровизируют на сцене перед зрителями...
 показать весь комментарий
 
Главное - кто стоит за этой историей. Мертвечук-Портнов или Слуги Коломойского. Или все вместе.
 показать весь комментарий
 
А что есть доказательства что он "крав гроші"-??? Де Ви побачили в постанові про затримання діючу статтю про розкрадання бюджету? Тому в мене все частіше стає питання, що можливо в стародавні часи відрізання язика за лжесвідоцтво та лжеобвинувачення було не таким вже і страшним! Люди перед тим як щось казати, думали!
 показать весь комментарий
 
 
Ти шановний з США,чи з Козина під проксі?Невже він з хабаря хотів сплатити податки до Бюджету?
 показать весь комментарий
 
 
Я про тебя, ботоксный пишу. Тебе в кассу пора.
 показать весь комментарий
 
 
нет, он как Юрий Деточкин: всю сумму перечислил бы в детдом! ))))))))))))
 показать весь комментарий
 
 
З США! Тут нема такого, щоб людину затримували без належним чином отриманих доказів. Розумієте, їі затримали на 72 години, а потім слічі прокурори повинні надати дуже серьозні докази того ,шо людину затримали законно. Це все робиться за відсутністю самого підсудного- адвокат та прокурор і суддя , який вислуховує кожного. Єдинні статті тут , де влада має більш прав- це коли тебе звинувачують у террорізмі! Єдине виключення!
 показать весь комментарий
 
 
А ви бачили що він брав хабаря? Який придурок буде пропонувати хабаря можновладцю, якого через 2 неділі звільнять? Він апріорі ні на що вплинути не може.
Підкинули кошти в машину на заправці, а потім їх "знайшли". А зелені придурки на це повелися.
 показать весь комментарий
 
 
Это просто платные боты с фермы. Им до лампочки на какую тему импражнятся. Нагадил-в кассу, нагадил-в кассу.
 показать весь комментарий
 
 
а причем тут бюджет? идется про мошенничество в особо крупном размере, так как за определенные деньги обещано было "порешать".

Ваше питання только в рашке актуально - там только против чиновника что скажешь - сразу дубинками побьют в лучшем случае
 показать весь комментарий
 
 
Нет! Мошенничество и Воровство- это две абсолютно разных статьи. И Мошенничество надо еще доказать! Как и любую другую статью! А пока что ,судя по тому что озвучила адвокат, это все шито белыми нитками! Там даже переквалифицировать ее во взятку- проблематично! Я не против того что , если Грымчак виновен- пусть сидит! Докажите!!!! Есть закон, есть какие то факты- доказывайте его вину в суде! А пока нет приговора- вы можете только говорить- он обвиняемый по статье за мошеничество- но статус обвиняемого, не дает никому права говорить 'що він крав гроші",пока этот факт не будет доказан в суде.
 показать весь комментарий
 
 
а где жалоба от пострадавшего от мошенничества?
 показать весь комментарий
 
 
В Європейських країнах є положення щодо діффамації.
Але ж це не для України....
 показать весь комментарий
 
щі це кацапські помиї,які вони жруть.А в Україні ГРОшІ
 показать весь комментарий
 
 
Так он деньги, во всяком случае по этому эпизоду, не крал. Здесь вообще не об этом речь, вы хоть читайте новость, прежде чем её комментировать. Говорится, что он просил деньги "у неустановленного лица", чтобы помочь этому лицу решить какой-то вопрос.
 показать весь комментарий
 
 
не просил, а ВЫМОГАЛ!

вообще не понятно, если вымогал - то это статья вымогательство либо взятка! но никак не мошенничество!

нас готовят к очередному фарсу!!!
 показать весь комментарий
 
 
О вымогательстве должно быть заявление пострадавшего. Оно есть? По крайней мере, об этом нигде не говорится.
 показать весь комментарий
 
 
Типичный совковый высер на языге. «Нигде»это где?! А «нигде не(!) говорится»-это вообще вынос мозга! Каким образом могут быть успешными страны где так говорят?! «Нигде не говорится»!
 показать весь комментарий
 
вообще, из жизни: я сам носил меченые деньги ОБЭПа одному дакторишке... так вот, на взятке поймать можно только если взяткодатель захочет посадить вымогателя взяткобрателя! поэтому, вероятно, от него есть заява в полицию или СБУ, иначе бы ничего этого не было бы априори!!!

при другом раскладе на взятке НИКОГДА НЕ ПОЙМАЕШЬ!!!
 показать весь комментарий
 
Абсолютно верно! Еще за взятку можно опосредованно поймать за неуплату нологов, но это не в вашей стране!
 показать весь комментарий
 
 
что-то мне подсказывает, что большинству не нравятся зелёные долбаебы
 показать весь комментарий
 
 
Я не вірю зеленій ватній мразі. Я вірю тим хто захищав країну від путінської агресій а не тим хто грав х.м на роялі в цей час.
 показать весь комментарий
 
 
как сказала одна общеизвестная лошадь: "Дебилы, *лять"
 показать весь комментарий
 
 
Судью в Трускавец на учёбу отправляйте!
Неделька максимум, и нормуль. Дольше не надо, гении нам не нужны!
 показать весь комментарий
 
 
Знову "цирк на дроті".Я допускаю що Гримчак міг скористуватись своїм службовим станом та вимагати грші.АЛЕ!!!!Але ж його схопили ніби то за хабарь,потім за шахрайство,до тог ж начеб то "вели" його вже не один тиждень!?!?!? Потім починається вистава з суддєю яка раптом робить помилки які непритаманні людям цьої профессії.До того ж робить вона їх не одноразово і здаеться навмисно.Тому з*вляється питання- а шо *** хотіли взагалі коли цю виставу починали???Боротьба з корупцією?Зшахрайством?З суддівським дебілізмом? Добре.)(уй з ним-Порошенку хотіли яйця защимити? А чому ж все вийшло навпаки?Це виглядає так начеб то хотіли дати ляпаса Зеленському,бо такі непрофесійні дії влади дуже схожі на зрежисований дурдом.Дивіться:Порох тут ніяким боком не присутній,Гримчак "жертва" проізволу Арешт Гримчака: суд виправив в ухвалі одні помилки і відразу ж допустив інші, - адвокат - Цензор.НЕТ 2068 а ось феміда якою керує нова влада по шию у лайні.Тепер всі ці судєйські маніпуляціі з помилками( коли в слові )(уй три помилки),з виправленнями,з затягуванням часа це б*є по владі .
 показать весь комментарий
 
 
ничего себе вы загнули...В том что зебобы настолько глупы,что даже подставить грамотно не могут и выглядят снова самими собой,т е идиотами - опять виноват Порошенко Арешт Гримчака: суд виправив в ухвалі одні помилки і відразу ж допустив інші, - адвокат - Цензор.НЕТ 8017 Арешт Гримчака: суд виправив в ухвалі одні помилки і відразу ж допустив інші, - адвокат - Цензор.НЕТ 1634
 показать весь комментарий
 
За Грымчака нет, за судью переживаю, чтобы не переучили её ненароком. Арешт Гримчака: суд виправив в ухвалі одні помилки і відразу ж допустив інші, - адвокат - Цензор.НЕТ 6828 Шипко умные зелебобикам не нужны.
 показать весь комментарий
 
 
Якщо на Гримчака з двома адвокатами намагаються дєло шить, то що робити рядовому громадянину країни? У якого мінімальна зарплата чи пенсія. Ти скажеш: а я ні в чому не винуватий. Але це тобі так здається. А хтось на тебе вже доноса написав, що ти шановного Володимира Олександровича гімном словесним обливав і взагалі обіцяв убити при можливості. Так шо не переживай: і до тебе прийдуть.
 показать весь комментарий
 
30 лет обучения за сало не прошли зря. Убогие рулят.
 показать весь комментарий
 
 
«-Рабіновічь, здрастуйтє ! Как Ви помолодєлі ! Лисіна ісчєзла ! Зуби вставілі !
- Я, нє Рабіновічь...
- О! Так Ви і фамілію помєнялі ????!!!!»

 показать весь комментарий
 
 
Неужели неясно, что судья и адвокат играют в две руки? Судья якобы (якобы!) Пишет с ошибками чтобы дать Грымчаку возможность выйти на свободу. Кроме прочего сам клиент прямо в суде озвучил сумму в 10 000 000 баксов за нужное решение. Повторяю, судья в доле и всеми силами помогает Грымчаку. А вы что думали?
 показать весь комментарий
 
 
Судья намеренно пошла на нарушение, чтобы направить его (Гримчака. - Ред.) в СИЗО", - отметила адвокат.Источник: https://censor.net.ua/n3143390
 показать весь комментарий
 
 
Описка по Фрейду: «Ця ухвала ВТУПИТЬ в силу...»
Туплять і мороЗється ....
 показать весь комментарий
 
 
Кто был в суде, в цирке не смеется (перефразировал) Зато адвокат получила ухвалу сразу для апелляции, а не после окончания срока апелляции.
 показать весь комментарий
 
 
Может она и тетя из совка, а ты опарыш с ботофермы. Ктотна что учился.
 показать весь комментарий
 
 
Ну сцуки криворукие, вернее кривомозгие! Или они в доле с подсудимым или тупые , которые купили образование за сало! ГБР И НАБУ и квалификационную комиссию прошу обратить внимание! Если в доле посадить если тупые уволить в дворники без права работать в других местах кроме дворников!
 показать весь комментарий
 
Ну, чого Ви так?
Свого часу россієй керували кухарки, а чому б малороссії не спрбувати двірників?
 показать весь комментарий
 
Кухарки в России не когда не керувалы, если что и делали то руки подымали по команде.
 показать весь комментарий
 
Сначала было 1,1 млн.USD, потом их стало только 50 тыс. А с этими описЬками складывается впечатление, что прокуроры и судья не столько стремятся отправить Гримчака в СИЗО, сколько поскорее развалить дело.
 показать весь комментарий
 
 
А может, Зюзик жаждет каких-то громких дел, он же обещал своему электорату, что придёт весна и будут сажать. А уже скоро осень, а никого не посадили. Вот и спешат его подельники, поэтому халтурят в спешке, да и всякие литинанты баклановы квалификации не имеют, чтобы правильно хотя бы задержание оформить. Поэтому наш квартал продолжает зажигать огни, а зрелище получается довольно жалким.
 показать весь комментарий
 
 
А судьи кто? - За древностию лет
К свободной жизни их вражда непримирима,
Сужденья черпают из забытых газет
Времён Очаковских и покоренья Крыма ;
Всегда готовые к журьбе,
Поют все песнь одну и ту же,
Не замечая об себе:
Что старее, то хуже.
Где? укажите нам, отечества отцы,
Которых мы должны принять за образцы?
Не эти ли, грабительством богаты?
Защиту от суда в друзьях нашли, в родстве,
Великолепные соорудя палаты,
Где разливаются в пирах и мотовстве,
И где не воскресят клиенты-иностранцы
Прошедшего житья подлейшие черты.

Горе от ума - монолог Чацкого: «А судьи кто?..»
 показать весь комментарий
 
Что-то сдается, что адвокатша ищет способ, как оказаться рядом с клиентом в его положении. Она думает, что она самая вумная? Если каток спустили с тормозов, то отскочить из-под него будет не просто. Правильно говорят - в Украине юристы делятся на две категории - те, которые знают законы, и те, которые знают судей! Пожуем, посмотрим. Надо понимать, что это дело с Грымчаком напрямую завязано на события вокруг Порошенко и поэтому совсем не случайно срочно из США приехал в Украину миллиардер Сэм Кислин, которого считают врагом №1 против Порошенко и который заявил, что он привез с собой доказательную базу, как в Украине разворовали 1 млрд. баксов от МВФ с участием Порошенко - https://strana.ua/articles/interview/217322-biznesmen-sem-kislin-priekhal-v-ukrainu-i-hotov-dat-pokazanija-protiv-petra-poroshenko.html - у Петра начались хлопотнын времена!
 показать весь комментарий
 
 
"Что-то сдается, что адвокатша ищет способ, как оказаться рядом с клиентом в его положении. Она думает, что она самая вумная? " - она делает то, что ей предписано Законом и договором.
 показать весь комментарий
 
В украинских юридических реалиях судейская ветвь оказалась тупиковой. Зато в пику тупым судьям процветают непотопляемые адвокаты.
 показать весь комментарий
 
Мене наші юристи дивують. Пишуть "кримінальне провадження відкрито відносно Пупкіна". Відносно - це калька з рос. "относительно". Потрібно писати "стосовно" або "щодо".
"Дав неправдиві свідчення". Свідчення можуть бути хибними, неправильними, а "правда" - це суб"єктивне оціночне судження.
Або "з моїх слів написано вірно" Вірною може бути лише собака і дружина. Потрібно - правильно.
По таким ляпам можу прочитати цілу лекцію. Загальний висновок - юристам ганьба ! Вони не знають що таке "факт", що таке індукція, що таке доведення, що таке природнича помилка. В кримінальних провадженнях стільки багато орфографічних, семантичних, арифметичних помилок, що наші суди рятує тільки традиція, вони приймають рішення по традиції, Вони знають вирок ще до ознайомлення з матеріалами справи. В філософії це називається "наратив". Прокурор, який був у моїй справі, взяв через інтернет переклав "рибу" постанови з російської на українську. В результаті я став дівчинкою (В рос "человек" - он, чоловічого роду, в укр. "людина" - вона, жіночого роду). Про русизми я вже мовчу. На одному аркуші він зробив 24 помилки ! Частина цих помилок перекочувала у судове рішення. Наприклад, посилаються на підроблені документи, яких ні в справі, ні в природі не існує.
Якщо наших юристів пропустити через ЗНО, то Україна залишиться без суддів і прокурорів.
Юридичну академію в Харкові потрібно розігнати у зв"язку з поганою підготовкою кадрів.
 показать весь комментарий
 
 
В конце этого шоу выступит известный пианист без трусов и исполнит "мурку".
 показать весь комментарий
 
 
Наша украинская почти тридцатилетняя история напоминает мне какой-то детективный бесконечно-серийный фильм. Около сорока миллионов граждан отвесив челюсти каждый вечер самозабвенно следят за перепетиями главных и второстепенных героев и все ждут, ждут и ждут, когда же какой-нибудь наш Катани или Пуаро выведет на свет главного преступника и вора и тот понесет свое заслуженное наказание. Но сериалы идут один за другим и конца этому скорее всего никто из нас никогда не увидит. Ставлю сто долларов против одного, что и ни задержание Грымчака, ни тем более атака Портнова на Порошенко ничем не закончится. Это лишь небольшая постановка и написанный для нас с вами сюжет неизвестного нам хитрющего и талантливого режиссера. Арешт Гримчака: суд виправив в ухвалі одні помилки і відразу ж допустив інші, - адвокат - Цензор.НЕТ 3479
 показать весь комментарий
 
 
Пожалуйста, отмінусуйте 25%, коториє нє смотрят ето порно шоу.
 показать весь комментарий
 
 



Киевский

@Kieffskiy

Говорят что Грымчаку уже принесли одеяло Насирова, коляску Тимошенко и браслет Мельничука.
 показать весь комментарий
 
 
Аплодирую адвокату Матяш: только так, во все инстанции! Скотов в судейских мантиях выжигать каленым железом с максимальной оглаской. Вреда от такой неграмотности гораздо больше, чем от самих взяточников и т.д., потому, что потом от такой ошибки может быть отменен приговор и конечно, страдает репутация Украины, именем которой такие судьи выносят решения.
 показать весь комментарий
 
 
В Україні є місця де на декілька районів один суддя.
 показать весь комментарий
 
Сколько получили судьи за такие "ошибки"? Вот так и разваливпют дела
 показать весь комментарий
 
 
Яка хороша суддя а в вироках роки ув'язнення теж пише з помилками?
 показать весь комментарий
 
Адвокат Грымчака: - предприниматель, типа который дал взятку в 1 млн$, имеет большие суммы неоплаченных кредитов. Это всё что надо знать о заведенном деле. Арешт Гримчака: суд виправив в ухвалі одні помилки і відразу ж допустив інші, - адвокат - Цензор.НЕТ 2100
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх