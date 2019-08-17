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 При пожаре в гостинице в Одессе пострадали двое иностранцев, также среди пострадавших - ребенок

Среди пострадавших во время пожара в одесской гостинице "Токио Стар" – двое иностранных граждан и ребенок.

Об этом на брифинге с субботу сообщил представитель Одесской областной государственной администрации, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам чиновника, 10 пострадавших госпитализированы, из них семеро находятся в тяжелом состоянии, двое – в состоянии средней тяжести.

Среди госпитализированных есть иностранец - гражданин Сьерра-Леоне. Пострадал также гражданин Литвы, он получил амбулаторную помощь в больнице, от госпитализации отказался.

Кроме того, пострадал ребенок.

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По словам представителя ОГА, все пострадавшие получили ожоги тела и дыхательных путей, а также отравление продуктами горения.

Он также уточнил, что семь человек погибли на месте пожара, еще один – умер в машине "скорой помощи".

"Среди пациентов, которым оказывали медицинскую помощь: двое жителей Одессы; трое жителей Одесской области; один житель Херсонской области; один житель Сум; один житель Мариуполя; один гражданин Литвы и один гражданин Сьерра-Леоне", - сообщил представитель ОГА.

Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар", в результате чего погибли восемь человек, пострадали 10 человек. По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство. Полиция рассматривает три версии пожара в одесской гостинице, в том числе поджог с целью сокрытия убийства. В ГСЧС сообщили, что в июле была запланирована проверка гостиницы, но была изменена форма собственности, и представителей Госслужбы не допустили к проверке.

Президент Зеленский, комментируя трагедию, заявил: "Будут отвечать не только непосредственные виновники пожара. Будет отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости".

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Собственник гостиницы, одесский предприниматель Вадим Черный, заявил, что "произошла катастрофа" и что он готов нести полную ответственность в случае установления его вины.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил начать масштабные проверки одесских гостиниц и санаториев. "Владельцы и руководители таких объектов должны нести полную ответственность за безопасность людей", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3143388
 
 
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какая же тварь в притоне с ребенком ночует...
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А надо на пляже ночевать? У многих денег и на такой притон нет.
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я считаю,что когда едешь отдыхать ,тем более с ребенком,таких вопросов,как ночевка на пляже, не должно возникать
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...вальдемар, а не хочешь лично проследить, чтобы были наказаны виновные в смерти восьмерых военных в лугандонии, а?
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он их не замечает - уже и так четыре квартиры наобещал и ждет,что их опять кто то купит вместо него
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