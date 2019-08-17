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Все про:Минобороны (5881) обстрел (8137) Мотузяник (409) операция Объединенных сил (1504)

 Оккупанты обстреливали защитников Павлополя в течение 40 минут, потерь нет, - Минобороны

С начала суток российско-оккупационные войска осуществили одну вооруженную провокацию вблизи населенного пункта Павлополь. Они в течение 40 минут обстреливали украинских защитников.

Об этом сообщил на брифинге в воскресенье представитель Минобороны Александр Мотузяник, информирует Цензор.НЕТ.

"С начала текущих суток по состоянию на 12.00 в районе проведения операции зафиксирована одна вооруженная провокация со стороны российско-оккупационных войск. Под вражеским огнем утром находились защитники Павлополь, где в 05.40 противник открыл огонь из автоматических гранатометов ... Боевых потерь в рядах украинских военных с начала этого периода нет", - отметил Мотузяник.

Поскольку обстрел был длительным и нес прямую угрозу украинским защитникам, военнослужащие из состава Объединенных сил применили в ответ штатное пехотное оружие, чтобы подавить вражеский огонь.

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По состоянию на данный момент ситуация остается стабильной и полностью контролируемой украинским подразделениями из состава Объединенных сил, заверил представитель Минобороны.

Источник: https://censor.net.ua/n3143387
 
 
 Топ комментарии
 
сорок мінут актівного пєрємірія і всьо харашо
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А чому б сєпарам і не постріляти. Отвєтки не буде. Зєля заборонив. Безпечне сафарі на укрів. Збулась таки мрія мокшанських бабуїнів.
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Зелебеню с его Бохданом, Недоразумковым, Срафанчуком и прочей шоблой на 40 минут в окопы под обстрел. Дерьмом бы за версту воняло. Это они в Киеве херои "огонь не открывать"
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сорок мінут актівного пєрємірія і всьо харашо
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А чому б сєпарам і не постріляти. Отвєтки не буде. Зєля заборонив. Безпечне сафарі на укрів. Збулась таки мрія мокшанських бабуїнів.
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Поскольку обстрел был длительным и нес прямую угрозу украинским защитникам, военнослужащие из состава Объединенных сил применили в ответ штатное пехотное оружие, чтобы подавить вражеский огонь. Источник: https://censor.net.ua/n3143387
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штатное пехотное вооружение - 60мм миномет НАТО и местный 82 мм
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а краткосрочний апстрєл не несе угрозу чєтирьом бойцам сразу???
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у порошенко спроси про его 100500 перемирий
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да такая же сволочь как і нонєшняя, токо нонєшняя савсєм іудо-кацапская
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Зелебеню с его Бохданом, Недоразумковым, Срафанчуком и прочей шоблой на 40 минут в окопы под обстрел. Дерьмом бы за версту воняло. Это они в Киеве херои "огонь не открывать"
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падальпорошенко хоть раз был под обстрелом?
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Военные парады не отменял, В армии служил, Хотя о чем это? Петя ведь дерьмо, а кто тогда новый **********? Шут? Клоун? Шулер? Или враг?
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прадасты- замахали вы своим говнопарадом . нефиг технику гонять. показуха сраная
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служить в совковой уродской армии при совке- капец показатель. плевал я на служивших в своковой армии. советские солдаты- уроды гнойные
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служить в армии-не показатель качества. в армии тупых больше чем на гражданке. от хорошего ума не служат
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Одень стринги, малокосос. Не служить в ВС совка было нельзя. Хотя про что зебилам рассказывать. Ты наверное и сейчас с военкомом в прятки играешь Окупанти обстрілювали захисників Павлополя впродовж 40 хвилин, втрат немає, - Міноборони - Цензор.НЕТ 6059.? Сиди лучше дома, бо таких "патриотов" в зоне ООС и даром не надо. Убогие вы - зебилы
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плевал я на страрых мразей родом из совка. пора из власти в могилы эту старую падаль отправлять
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и сколько будет продолжаться это каждодневное унижение украинцев?там хоть срок окончания этой сраки есть или это навсегда?
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от кого? от 8% биомусора?
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Похоже что биомусора это и есть зебилы. Посмотрим сколько вас выйдет на Майдан защищать своего шута горохового, особенно когда гривна осенью до 40 за зеленый обвалиться. А осень уже близко
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уже за 40 ? про 90 ты уже забыло, *********? 8% против 92 нифига не сделают. вас просто раздавят как собачье говно бульдозером. катетами разсфигачить вам хлебала и по вашей вонючей толпе из ДШК покосить
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ваших олешков-дрыщей и свиноматок-смердичек легко задавить.. потому что вы диванные отбросы ссыкливые. только кнопочки давить умеете. за вашу рошеносвинорылу жабу никто впрягаться не будет. ботва рошеноидная дырявая- не люди
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Нет не навсегда.
Всего лишь на 365×5 дней.
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Вас унижают такие сообщения ? Этого и добивается Пу . Дл вашего спокойствия уже добавили-
Поскольку обстрел был длительным и нес прямую угрозу украинским защитникам, военнослужащие из состава Объединенных сил применили в ответ штатное пехотное оружие, чтобы подавить вражеский огонь. Источник: https://censor.net.ua/n3143387
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уроцтво якесь - штатнойє пєхотнойє - це шо? пісталєт макарова? Так тоже могли подстрєліть бєрємєнного піанЕра с той сторони! Якшо вже отвєтка, то достойна. І нє отвєтками тра', а огньом на опєрєженійє - тільки помітили шевєлєнійє тірарістов - бийте туди всім шо мона
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Для каждого подразделения свое штатное вооружение.
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Да,меня унижает,что даже количество погибших скрывают,для того чтобы зебобе "перемирие" не портить.А то,что что то там придумали и добавили специально для нас - мне это не нужно,я не зебобик
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Армиямовавира это ширма за которой порохоахметовская кодла разводила и разводит на бабло лохторат как хочет
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Когда оккупант стреляет в бойца, это не провокация, а нарушение перемирия и попытка убийства бойца ЗСУ.
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Для режисерів «К 95» хороша тема: Десант ССО РФ скидають з ІЛ-76 на Київ, а «К95» зажигаєт шоу: «Пєрєміріє»....
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Десант сам по себе войну выиграть не может. Это смертники. Их задача: парализовать пункты управления армией и государством, и продержаться пока не подойдут танки.
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Яка точна характеристика того, чим займаються ЗЕ!диверсанти
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За этот пост могу тебя отправить просто в бан. Но пускай и другие видят какой убогий и неадекватный лехторат у зелебени. Вы же себе такими постами подписываете смертный приговор. У янучары хоть титушки были. А ты кто? Чмоушник в шортах.

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навіщо взагалі ВСУ? намалюйте на картонці армію..
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Стреляют из смартфонов в ответ...диджитализация и цифровая армия.
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Клоун же сказал: главное - перестать стрелять! Они там что, не слышали что ли?
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Встречай забитую Расссию...страну холопов и господ. Почти просрали Украину, ведь зезедент у нас- урод.
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Господи, как же стьідно-то. Внуков совковьіх вертухаев больше по вполне понятньім причинам...теперь еще их мобилизовали зелевизором и сериалом скотьі с голопупенко. Со стройньіми рядами сепарья откровенного и массой хлопов малограмотньіх. 25% вменяемого населения-єто уже россиянский почти вариант.
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