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 Политика Украины
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 Защиту украинцев в оккупированом Крыму надо усилить новыми законами, - представитель Президента Кориневич

Уже есть сформированный пакет законодательных инициатив, которые необходимы для решения проблем граждан Украины - жителей оккупированного Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Антон Кориневич.

"Мы работаем над этим, у нас есть очень хороший пакет инициатив от общественных неправительственных организаций ... Мы считаем, что он содержит много важных вещей, в том числе по упрощению получения документов и вопросы крымчан-нерезидентов", - сказал Кориневич.

Он отметил, что активное лоббирование этих законодательных инициатив начнут с началом работы нового парламента.

Кроме этого, постоянный представитель Президента Украины в АРК Антон Кориневич считает, что необходимо наладить коммуникацию для внесения законодательных инициатив, которые важны для Крыма и крымчан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупированный РФ Крым - это серая зона бесправия, - постпред Президента в АРК Кориневич

Источник: https://censor.net.ua/n3143386
 
 
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...еще один трускавецкий выпускник... Защиту украинцев в оккупированом Крыму надо усилить новыми законами, - представитель Президента Кориневич - Цензор.НЕТ 6310
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Навіщо говорити про те, що непогано було б зробити. Доповніть, впровадьте, а тоді повідомите.
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Сісти, за ніч скласти, (бо вдень виконували повсякденну роботу, а це - додатково), перепровірити з усіх сторін, скоригувати, впровадити, а тоді повідомити: прийнято так, права українців захищені: п.1, п.2, п.3.
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Пилять... махать копать, да пустите лучшей свои умения на развитие , стабилизацию того чего есть !! Ну зачем эти эфемерные, ненужные законы за которые заплатят украинцы! Закон который в принципе ничего не изменить для жителей оккупированных территорий. Думайте , создавайте законы для того что бы Украина стала сильной, действительно независимой от других, а не только на бумаге и словах! Будет Украина таковой - и вопрос с донбассом и крымом а может быть и с частью территоии росси (ну как исконно украинской землей)))) решиться сама собой и без ваших пустых законов на бумаге!
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