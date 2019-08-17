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 ОБСЕ не смогла установить камеру для мониторинга на участке №2 "Золотое" из-за наемников РФ

Наемники РФ на Донбассе не осуществили мероприятия по разминированию, из-за чего камера Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ для мониторинга на участке №2 "Золотое" не была установлена.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице Операции объединенных сил в соцсети Фейсбук.

"Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщает, что 16 августа представители СММ ОБСЕ планировали посетить участок разведения сил и средств №2 "Золотое" с целью поиска потенциального места размещения камеры СММ ОБСЕ для мониторинга ситуации", - отмечается в сообщении.

Украинская сторона своевременно и в полном объеме выполнила работы по разминированию на территории, проходящей через подконтрольную Украине часть участка разведения.

"Вместе с тем члены незаконных вооруженных формирований РФ не осуществили мероприятий по разминированию, что не позволило техническому персоналу СММ ОБСЕ выполнить запланированные мероприятия на указанном участке разведения", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3143384
 
 
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1. Надо было вернуть Расею в ПАСЕ ОБСЕ не смогла установить камеру для мониторинга на участке №2 "Золотое" из-за наемников РФ - Цензор.НЕТ 721
2. И надо просто перестать стрелять ОБСЕ не смогла установить камеру для мониторинга на участке №2 "Золотое" из-за наемников РФ - Цензор.НЕТ 8001
3. Главное - не забыть позвонить ***** ОБСЕ не смогла установить камеру для мониторинга на участке №2 "Золотое" из-за наемников РФ - Цензор.НЕТ 2965
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Денис Казанський‏ @den_kazansky 15 ч.15 часов назад

Из свежего интервью Гиркина. "Если бы я не начал войну, начал бы кто-то другой". Гениальное оправдание. И как это в Гааге Младич не додумался до такого? "Если бы я не казнил 7 тысяч мусульман, их бы казнил кто-то другой".


ОБСЕ не смогла установить камеру для мониторинга на участке №2 "Золотое" из-за наемников РФ - Цензор.НЕТ 6835
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Мусульман зачем казанский вплёл? Надо было чтобы это они казнили христиан?
Зачем внутрь адекватного текста ахинею вплетать, подрывая общий здравый смысл?
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одного младича...и тогда бы жертв стало меньше...
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Пороховата не визжите про зелю,какой он плохой.В понедельник в военкоматы ,потом на передок и айда до мацквы в рукопашную.Чего зря жилы то рвать)))
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Зелебобик, почему вместо тебя кто-то должен гибнуть во время "перемирия" ? Это ты голосовал за ЗЕ и его "мирный план", значит это тебе идти в понедельник в военкомат и защищать ЗЕ на передовой.
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Люди на передовой защищают не Петю или зелю,а Украину.Так что мимо пороховата.
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Защищать можно по разному, в зависимости от того, какие приказы издает главнокомандующий. При Пете сепаратисты боялись голову поднять, потому что ВСУ уничтожало их упреждающими ударами. А при ЗЕ (и его преступном приказе "не стрелять") идет планомерное убийство сепаратистами украинских военных. Так, что в понедельник отправляйся на передовую, защищать своего ЗЕ и его "мирный план".
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Бедные оккупанты, как их замучала эта ОБСЕ то минируй, то разминируй .
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