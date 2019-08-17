 ОБСЕ не смогла установить камеру для мониторинга на участке №2 "Золотое" из-за наемников РФ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице Операции объединенных сил в соцсети Фейсбук.

"Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщает, что 16 августа представители СММ ОБСЕ планировали посетить участок разведения сил и средств №2 "Золотое" с целью поиска потенциального места размещения камеры СММ ОБСЕ для мониторинга ситуации", - отмечается в сообщении.

Украинская сторона своевременно и в полном объеме выполнила работы по разминированию на территории, проходящей через подконтрольную Украине часть участка разведения.

"Вместе с тем члены незаконных вооруженных формирований РФ не осуществили мероприятий по разминированию, что не позволило техническому персоналу СММ ОБСЕ выполнить запланированные мероприятия на указанном участке разведения", - говорится в сообщении.

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